Топ-5 легких блюд для праздничного стола на старый Новый год от сыроедов Крыма

Грядет один из последних в череде новогодних праздников - Новый год по старому стилю. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января. Хотите порадовать домашних новым меню без примелькавшегося за праздники оливье и селедки под шубой? Или же недавно встали на весы и поняли, что набрали лишние килограммы?

«Комсомолка» подготовила низкокалорийную и оригинальную альтернативу вкусных блюд к столу на старый Новый год. Помогли нам в этом симферопольцы Анна и Алекс Седельник, которые практикуют сыроедение уже 10 лет и выпустили на эту тему две книги. За это время они скинули по 25 килограммов каждый. Все блюда на их столе подаются без термической обработки.

СЫРОЕДНЫЙ ПЛОВ

Ингредиенты:

Цветная капуста - 350 г (головка, надо чтобы капусты в 2,5 раза больше было чем морковки)

Морковка- 150 г (1-2шт,)

Изюм Черный - 1 стакан

Лук репчатый - 1 шт средняя

Кедровые орешки - 150г

Зира (кумин) - 1 ст.л.

Кориандр молотый - 1 ст.л.

Соль гималайская - по вкусу

Масло растительное - по вкусу (льняное)

Куркума - 1 чайная ложка

Вот такой плов без риса. Фото: molodeem-vmeste.ru

Капусту, морковку и лук измельчаем на мелкой терке. Изюм нужно предварительно размочить на 30 минут. К измельченным овощам добавляем размоченный изюм и приправы. Тщательно перемешать, заправить льняным маслом.

СУШИ ПО-ДЕКАБРЬСКИ

Ингредиенты

Нори - 1 пачка (сушеные);

Семечки подсолнечника чищеные сырые - 300г;

Чеснок- 4 зубчика;

Огурцы - 2 шт;

Помидоры - 3 шт;

Авокадо – 1 шт;

Салат листовой – пучок;

Соль и специи по вкусу.

Суши по-декабрьски станут вкусным украшением стола. Фото: Алекс Седельников

Сначала необходимо приготовить пасту. Для этого размельчаем чищеные подсолнечные семечки в блендере до мучного состояния. Затем необходимо выдавить чеснокодавкой чеснок и мелко нарезать листья чеснока (по желанию). После этого добавляем немного воды, вымешиваем до консистенции не жидкого теста. Затем солим и не забываем про специи по вкусу – это могут быть пряные травы, сушеные укроп и петрушка.

На лист нори, выложенный шершавой стороной вверх, положите лист салата, а на него - пасту из чеснока. Потом выкладывайте ломтиками порезанные помидоры и огурцы, затем авокадо. Класть все это нужно на один край, а затем закрутить. Все – блюдо готово. По желанию можно менять ингредиенты по вкусу. Например, заменить авокадо грибами. Или же пасту для заправки можно сделать из авокадо - размять их вилкой и немного подсолить.

КРАСНЫЙ БОРЩ

Ингредиенты

Свекла - 2шт;

Томаты - 6-7 шт;

Немного черной соли;

Капуста – четверть качана;

Морковь – 2 шт. Вода 1 стакан.

Урбеч из кедра/подсолнечника/кунжута/кешью по вкусу (густая маслянистая масса из перетертых орехов или семян).

Главное - борщ варить не нужно. Фото: Алекс Седельник

Свеклу и отдельно морковь пропустить через мясорубку. Свеклу взбиваем с водой, количество регулируем, а морковь пока откладываем. Томаты пропускаем через мясорубку или взбиваем в блендере. Капусту мелко шинкуем. Далее соединяем взбитую свеклу с томатами (можно все вместе еще раз взбить), морковь и капусту заливаем получившейся смесью. Перемешиваем. Добавляем соль или лимон или натуральный уксус по вкусу и заправляем урбечем вместо сметаны.

«ЖИВОЙ» ВИНЕГРЕТ

Маш (крупа) - 1 чашка;

Кукуруза свежая или свежемороженая - 1 чашка;

Луковица – 1 шт (можно использовать лимон);

Лимон – 1 шт;

Капуста – один вилок (можно взять немного квашеной капусты)

Свекла - 3 шт (средней);

Морковь - 3 шт (крупной);

Подсолнечное сыродавленное масло.

"Живой" винегрет. Фото: truebrands.ru

Крупу маш нужно на ночь замочить в воде. Свеклу и морковь очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Режем кубиками и лук, капусту мелко нарезаем. Смешиваем в миске свеклу, морковь, кукурузу (или горошек), маш, лук, капусту (свеженарезанную или же квашеную, по вашему выбору). Заправляем маслом. Выжимаем сок 1 лимона, вливаем в салат и перемешиваем.

ТОРТ «ТВОЙ РЕСУРС»

Ингредиенты

Апельсин – 1шт;

Любые орехи или семечки - 2 стакана;

Какао - 5 ст ложек;

Финики - 20 шт;

Орехи дробленые - 150 г;

Бананы - 2 шт;

Кокосовое масло - 2 стол ложки;

Ванилин по вкусу;

Кокосовый урбеч - 5 столовых ложек.

Торт "Твой ресурс". Фото: Алекс Седельник

Через мясорубку пропускаем апельсин вместе с цедрой, два стакана орехов и семечек, 15 фиников. Перемешиваем все ингредиенты до консистенции теста. Выкладываем в разъемную форму. Формируем бортики, чтобы можно было залить внутрь крем. Готовим крем. Бананы, 5 фиников, 5 столовых ложек урбеча, какао смешиваем блендером. Заливаем крем внутрь торта. Сверху украшаем дроблеными орехами. Делаем шоколад: кокосовое масло топим на водяной бане, добавляем три ложечки какао (или кэроба) Украшаем торт сверху шоколадом. Ставим на пару часов в холодильник. Все - десерт к готов к чаепитию.