Топ-5 легких блюд для праздничного стола на старый Новый год от сыроедов Крыма
Грядет один из последних в череде новогодних праздников - Новый год по старому стилю. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января. Хотите порадовать домашних новым меню без примелькавшегося за праздники оливье и селедки под шубой? Или же недавно встали на весы и поняли, что набрали лишние килограммы?
«Комсомолка» подготовила низкокалорийную и оригинальную альтернативу вкусных блюд к столу на старый Новый год. Помогли нам в этом симферопольцы Анна и Алекс Седельник, которые практикуют сыроедение уже 10 лет и выпустили на эту тему две книги. За это время они скинули по 25 килограммов каждый. Все блюда на их столе подаются без термической обработки.
СЫРОЕДНЫЙ ПЛОВ
Ингредиенты:
Цветная капуста - 350 г (головка, надо чтобы капусты в 2,5 раза больше было чем морковки)
Морковка- 150 г (1-2шт,)
Изюм Черный - 1 стакан
Лук репчатый - 1 шт средняя
Кедровые орешки - 150г
Зира (кумин) - 1 ст.л.
Кориандр молотый - 1 ст.л.
Соль гималайская - по вкусу
Масло растительное - по вкусу (льняное)
Куркума - 1 чайная ложка
Вот такой плов без риса. Фото: molodeem-vmeste.ru
Капусту, морковку и лук измельчаем на мелкой терке. Изюм нужно предварительно размочить на 30 минут. К измельченным овощам добавляем размоченный изюм и приправы. Тщательно перемешать, заправить льняным маслом.
СУШИ ПО-ДЕКАБРЬСКИ
Ингредиенты
Нори - 1 пачка (сушеные);
Семечки подсолнечника чищеные сырые - 300г;
Чеснок- 4 зубчика;
Огурцы - 2 шт;
Помидоры - 3 шт;
Авокадо – 1 шт;
Салат листовой – пучок;
Соль и специи по вкусу.
Суши по-декабрьски станут вкусным украшением стола. Фото: Алекс Седельников
Сначала необходимо приготовить пасту. Для этого размельчаем чищеные подсолнечные семечки в блендере до мучного состояния. Затем необходимо выдавить чеснокодавкой чеснок и мелко нарезать листья чеснока (по желанию). После этого добавляем немного воды, вымешиваем до консистенции не жидкого теста. Затем солим и не забываем про специи по вкусу – это могут быть пряные травы, сушеные укроп и петрушка.
На лист нори, выложенный шершавой стороной вверх, положите лист салата, а на него - пасту из чеснока. Потом выкладывайте ломтиками порезанные помидоры и огурцы, затем авокадо. Класть все это нужно на один край, а затем закрутить. Все – блюдо готово. По желанию можно менять ингредиенты по вкусу. Например, заменить авокадо грибами. Или же пасту для заправки можно сделать из авокадо - размять их вилкой и немного подсолить.
КРАСНЫЙ БОРЩ
Ингредиенты
Свекла - 2шт;
Томаты - 6-7 шт;
Немного черной соли;
Капуста – четверть качана;
Морковь – 2 шт. Вода 1 стакан.
Урбеч из кедра/подсолнечника/кунжута/кешью по вкусу (густая маслянистая масса из перетертых орехов или семян).
Главное - борщ варить не нужно. Фото: Алекс Седельник
Свеклу и отдельно морковь пропустить через мясорубку. Свеклу взбиваем с водой, количество регулируем, а морковь пока откладываем. Томаты пропускаем через мясорубку или взбиваем в блендере. Капусту мелко шинкуем. Далее соединяем взбитую свеклу с томатами (можно все вместе еще раз взбить), морковь и капусту заливаем получившейся смесью. Перемешиваем. Добавляем соль или лимон или натуральный уксус по вкусу и заправляем урбечем вместо сметаны.
«ЖИВОЙ» ВИНЕГРЕТ
Маш (крупа) - 1 чашка;
Кукуруза свежая или свежемороженая - 1 чашка;
Луковица – 1 шт (можно использовать лимон);
Лимон – 1 шт;
Капуста – один вилок (можно взять немного квашеной капусты)
Свекла - 3 шт (средней);
Морковь - 3 шт (крупной);
Подсолнечное сыродавленное масло.
"Живой" винегрет. Фото: truebrands.ru
Крупу маш нужно на ночь замочить в воде. Свеклу и морковь очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Режем кубиками и лук, капусту мелко нарезаем. Смешиваем в миске свеклу, морковь, кукурузу (или горошек), маш, лук, капусту (свеженарезанную или же квашеную, по вашему выбору). Заправляем маслом. Выжимаем сок 1 лимона, вливаем в салат и перемешиваем.
ТОРТ «ТВОЙ РЕСУРС»
Ингредиенты
Апельсин – 1шт;
Любые орехи или семечки - 2 стакана;
Какао - 5 ст ложек;
Финики - 20 шт;
Орехи дробленые - 150 г;
Бананы - 2 шт;
Кокосовое масло - 2 стол ложки;
Ванилин по вкусу;
Кокосовый урбеч - 5 столовых ложек.
Торт "Твой ресурс". Фото: Алекс Седельник
Через мясорубку пропускаем апельсин вместе с цедрой, два стакана орехов и семечек, 15 фиников. Перемешиваем все ингредиенты до консистенции теста. Выкладываем в разъемную форму. Формируем бортики, чтобы можно было залить внутрь крем. Готовим крем. Бананы, 5 фиников, 5 столовых ложек урбеча, какао смешиваем блендером. Заливаем крем внутрь торта. Сверху украшаем дроблеными орехами. Делаем шоколад: кокосовое масло топим на водяной бане, добавляем три ложечки какао (или кэроба) Украшаем торт сверху шоколадом. Ставим на пару часов в холодильник. Все - десерт к готов к чаепитию.
ИСТОЧНИК KP.RU