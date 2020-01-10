2020-01-11T16:42:22+03:00
Туризм

Первый авиамаршрут свяжет Симферополь и Ереван весной этого года

Рейсы будет выполнять частная авиакомпания «Икар»
Анна КИРИЕНКО
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Рейсы в Ереван станут первыми регулярными в российском КрымуРейсы в Ереван станут первыми регулярными в российском КрымуФото: Анна КИРИЕНКО
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С марта этого года планируется запуск регулярного авиасообщения между Симферополем и Ереваном. Российская авиакомпания «Икар» получила допуск Росавиации на выполнение международных перевозок между Крымом и Арменией. Этот авиамаршрут станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией.

- Первые международные рейсы из Симферополя в Стамбул в 2014 году осуществлялись с технической посадкой в аэропорту Анапы, - объясняет глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Это не считается прямыми международными авиалиниями.

Авиакомпания «Икар», выполняющая полеты под коммерческим наименованием Pegas Fly, получила разрешение на выполнение семи рейсов в неделю по маршруту Симферополь-Ереван. Сейчас вопрос находится на стадии согласования расписания полетов и подписания договоров с аэропортами.

- Инфраструктура аэропорта «Симферополь» предусматривает возможность обслуживания международных рейсов, - заверили КП-Крым в воздушной гавани полуострова. - В частности для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку. Аэропорт «Симферополь» обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

В будущем "Икар" планирует запустить рейс "Симферополь - Стамбул" Фото: Анна КИРИЕНКО

В будущем "Икар" планирует запустить рейс "Симферополь - Стамбул"Фото: Анна КИРИЕНКО

Осенью прошлого года шла речь об организации авиасообщения между Крымом и Калининградом, как двумя анклавами. Но на пути встали санкции Евросоюза по отношению к республике: целых 4 минуты самолеты должны лететь над странами Прибалтики, которые являются членами ЕС.

Но в случае с Ереваном воздушное сообщение проходит исключительно над территорией Российской Федерации и Армении, и не затрагивает иные межгосударственные объединения, кроме ЕАЗЭС.

Следующим этапом «Икар» собирается запускать прямой рейс «Симферополь - Стамбул», и, как надеются в Крыму, после запуска «Турецкого потока» такие вопросы будет решать гораздо легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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