МРТ малого таза: Режимы процедуры и советы перед обследованием

Аппаратная диагностика посредством магнитно-резонансного томографа проходит по двум стандартным протоколам: процедура с контрастированием и без окрашивающего усиления. МРТ малого таза также может проходить в указанных режимах. Выбор типа сканирования основывается на тяжести предполагаемого диагноза и отсутствии противопоказаний к внутривенному вводу красителя-контраста.

Этапы диагностики

Все органы, находящиеся в таких областях, как брюшина или малый таз, в некоторой степени перекрываются кишечной системой, который сам по себе имеет многочисленные наслоения. Любая диагностика посредством аппарата требует предварительной подготовки, так как просвечивание внутренних структур может быть затруднено работой ЖКТ.

Накануне сканирования необходимо придерживаться легкой диеты, принимать улучшающие пищеварение препараты, а перед сном очистить кишечник при помощи специальных лекарственных средств, водных промываний или естественным опорожнением.

МРТ малого таза в некоторых случаях проводится при опустошенном или наполненном мочевом пузыре. Если целью изучения выступают половые структуры: яичники у женщин, предстательная железа у мужчин, то мочевой орган должен быть опустошенным. При визуализации состояния самого пузыря, необходимо, чтобы его стенки были максимально растянуты. Для этого запрещается посещать туалетную комнату за час до начала процедуры.

Основной процесс сканирования проходит по стандартному плану. Пациента располагают на выдвижной части аппарата, помогают удобно лечь и пристегивают к столу фиксаторами, чтобы избежать случайных смещений тела во время съемки. После подготовки и инструктажа транспортер с человеком перемещается внутрь установки, начинается скрининг. Машина перемещается вдоль тела, производит сканирование и выдает многочисленные снимки-срезы, сделанные на небольшом расстоянии друг от друга на протяжении всего участка исследования. После завершения сеанса на руки больному передается пакет со сканами и подробным описанием к ним.

Где проводят МРТ малого таза?

Любое диагностическое учреждение, обладающее необходимым оборудованием, может стать местом проведения томографии. Для поиска ближайших организаций можно воспользоваться единым столичным сервисом записи. Ресурс содержит полную информацию обо всех клиниках города, которые распределены на портале не только по адресам расположения, но и по рейтингу и ценам. Выбирайте лучшие цены и предложения, записывайтесь на процедуры через сайт и получите дополнительные скидки на любой вид скрининга.