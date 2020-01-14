Ветслужба Крыма лишилась возможности «кошмарить бизнес»

С 1 января региональные ветеринарные службы потеряли функции контролировать деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверять их на соответствие букве закона отныне будут исключительно территориальные управления Россельхознадзора.

ЗАКОН ПОД ЕЛОЧКУ

Изменения произошли со вступлением в силу закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», который президент Владимир Путин подписал 27 декабря.

Согласно закону, полномочия по государственному ветеринарному надзору передаются с регионального на федеральный уровень.

- В части контрольно-надзорных мероприятий в области ветеринарии полномочия действительно возвращены нашему ведомству, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Вакцинация животных от бешенства осталась на региональном уровне. Фото: пресс-служба Госкомветеринарии

КРИТИКА ЗА БЕШЕНСТВО

Однако на местном уровне, например, остались функции вакцинации животных, что ранее вызывало нарекания со стороны федеральных чиновников.

В феврале 2018 года Россельхознадзор даже обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить все подконтрольные крымскому Госкомитету ветеринарии Крыма учреждения из-за резкого роста случаев бешенства животных на полуострове. Проверки лечебно-профилактических центров в Красногвардейском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма в 2015-2017 годах вскрыли факты составления подложных актов вакцинации животных и фиктивной вакцинации.

Например, один ветеринарный специалист за рабочий день по документам проводил вакцинацию 911 животных, тогда как в Симферополе прививки от бешенства собакам и кошкам не проводились вовсе, о чем столичные жители пожаловались в Россельхознадзор. Материалы по фактам подложной вакцинации переданы в правоохранительные органы, и по ним возбуждено три уголовных дела.

ВАКЦИНАЦИЯ ОСТАЛАСЬ

В свою очередь в Госкомветеринарии ссылались на желание федеральной структуры забрать полномочия по ликвидации очагов и профилактике бешенства, тогда как эпизоотическая ситуация в Крыму стабильная - статистика гораздо ниже других регионов, а в борьбе с африканской чумой свиней региональная структура доказала свою состоятельность.

Свиней в Ульяновке для "Тайгана" крымские ветеринары больше не контролируют. Фото: пресс-служба Госкомветеринарии

Как пояснил КП-Крым глава комитета Валерий Иванов, законодательные новеллы не внесли значительные изменения в деятельность крымской ветслужбы.

- Полномочия по федеральному надзору, которые были переданы нам, возвращаются в Россельхознадзор, - уточнил Иванов. - Принято решение не дублировать контрольно-надзорные полномочия и оставить их исключительно за федералами. На региональном уровне остается вакцинация, экспертизы, мониторинг, борьба с фальсификатом - все, за исключением проверки юрлиц.

В НАДЕЖДЕ УЙТИ ОТ СУДОВ

Последний факт сильно обрадовал владельца зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайгана» Олега Зубкова. После новогодних каникул продолжились судебные тяжбы в отношении его объектов, в том числе по иску ветеринарных служб Крыма.

- Хорошая новость сегодня поступила и ею поделились сами ветеринары - функции надзора за юридическими лицами у Госкомветеринарии Крыма изъяты, - сообщил Зубков в своем видеоблоге.

Он надеется, что федеральные органы ветеринарии не станут выносить постановления о миллионных штрафах и закрытии его зоопарков. По словам Зубкова, только 15 января Белогорский райсуд рассмотрит 6 исков ветеринарной службы в отношении парка «Тайган».

Напомним, по искам ветеринарной службы «Тайган» закрыт дважды - 5 и 23 декабря, и каждый раз на 30 суток. Претензии касаются вакцинации молодняка и сомнительных кормов для животных, которые не проходят по единой базе сельхозпродукции «Меркурий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветеринаров Крыма обвиняют в симуляции борьбы с бешенством

Те, в свою очередь, говорят о попытке федералов отобрать полномочия (подробнее)

Животных конфисковать, кафе снести: крымские власти рассказали, чего хотят от единственного в Европе сафари-парка

Чиновники уверяют, что бесконечные проверки, штрафы и предписания - не попытка «кошмарить бизнес», а законные действия власти (подробнее)