В Крыму не хватает 5 тысяч мест в яслях для малышей

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию раскритиковал региональных чиновников из-за недостатка мест в яслях. Деньги регионам уже были выделены, но из запланированных 90 тысяч мест реально создано только 37,5 тысячи.

- Нельзя так работать, ну, вы чего?! - возмутился глава государства.

Крымские чиновники тоже пока не могут похвастать перед Путиным своими достижениями в этой сфере: в республике не хватает около 5 тысяч мест в яслях.

ОТДАЮТ ДЕТЕЙ ЧАСТНИКАМ

Если у вас грудничок, то никакая подработка не светит: ясли для малышей от 2-х месяцев в регионе отсутствуют как таковые.

- Это другие требования и СанПиНы, иные квалификация и количество персонала, - рассказала КП-Крым заведующая отделом дошкольного образования Министерства образования, науки и молодежи Крыма Анастасия Войтко. - В тех регионах, где нет очереди из детей от 3 до 7-ми лет и в детских садах есть места, организовываются ясельные группы от 1 года и до 3-х лет.

В районах можно пристроить в детсад ребенка в возрасте от 1 года, а в крупных городах ситуация сложнее: малышей до 2-х лет не принимают.

- Моему сыну 1,5 года. Я отдала его в частный детский сад, потому что в Симферополе младшая группа в детском саду - только с двух лет, - рассказывает жительница крымской столицы Анастасия. - В сентябре рассчитываю все же попасть в государственные ясли, сыну как раз будет 2 года и 3 месяца. В какой сад дадут путевку, в такой и пойдем. Благо, все они будут новые, запущенные в этом году.

- Отдали в частный детский сад, а что делать? Нужно выходить на работу, ведь пособие с 1,5 лет уже не платят, а до 2-х лет нас даже в очередь не поставят. И неизвестно, когда в итоге попадем, - сетует еще одна мама из Симферополя Александра.

ДО 2 ЛЕТ В ДЕТСАД НЕ ПОПАСТЬ

Симферополь - город с самой длинной очередью в детские сады на полуострове. Места здесь всегда были в дефиците, и пока проблему решить полностью не удается даже для малышей постарше, не говоря уже о ребятишках ясельного возраста.

На следующий учебный год заявления подали родители 3867 детей в возрасте до 3 лет и 6 545 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В прошлом году в столице открыли один новый детсад в микрорайоне «Жигулина роща», где из 260 мест под ясельные группы отведено 60 мест, и еще два детсада с яслями на подходе в новостройках «Город мира» и «Крымская роза». Естественно, первоочередное право на путевки в них будут иметь жители эти микрорайонов.

Устроить годовалого ребенка в детский сад проще в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и близлежащих селах. При строительстве и реконструкции во всех детских садах предусматривается открытие ясельной группы. Но последние пять лет в Крыму были сосредоточены на обеспечении дошкольным образованием детей от 3-х лет, и даже существующие ясли перепрофилировали под них.

- В настоящий момент из желающих отправить ребенка до 3 лет в ясли не обеспечено 2608 заявок, - уточнила Войтко. - К 1 сентября количество желающих попасть в группы раннего возраста составит 12 681 человек. Конечно, за счет выпускников места высвободятся и детсады примут около 8 тысяч детей.

В целом по Крыму простаивающих детских садов нет. Многие укомплектованы даже слишком хорошо: там, где должно быть 260 детей, места хватает на 300. Всего в республике дошкольное образование получают 76,5 тысячи детей.

А КАК В СЕВАСТОПОЛЕ?

В городе у моря мест в яслях тоже не хватает. Младшие группы, как и в Республике Крым, работают, в основном, с двух лет. Чтобы попасть в детский сад пораньше, некоторые особо креативные мамочки идут на весьма сомнительные меры.

- У нас прямо под домом был детский сад для детей с подозрением на туберкулез. Туда направляют тех, у кого плохие результаты пробы Манту, или тех, у кого был контакт с туберкулезником. Когда моим дочкам было чуть больше двух лет, крестная заболела туберкулезом от сожителя. И мы соврали, что был контакт у детей с ней. Мол, крестная мама же, обнимала-целовала... У малышей взяли анализы, сделали рентген - ничего не нашли, но положено под наблюдение взять. Вот и дали путевки в ясли нашего сада. Правда, через несколько месяцев сад стал обычным, а нас сняли с учета. Но в садике дети остались, - поделилась с КП-Крым жительница Севастополя Татьяна (имя изменено. - Ред.)

Чтобы мамам не пришлось выдумывать подобные небылицы, власти Севастополя намерены закрыть потребность в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет уже к 2021 году.

Как уточнили в Департаменте образования города-героя, группы кратковременного пребывания для детей до трех лет сейчас работают в семи дошкольных образовательных учреждениях Севастополя.

Дошкольное образование получают 65% нуждающихся в нем малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Места нужны 877 детям.

Уже в 2020 году для крошек откроют 300 дополнительных мест в детских садах, увеличив охват дошкольным образованием до 85% от потребности, а в 2021 году - до 100% за счет строительства детских садов.

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