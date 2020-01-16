Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин попал на "Миротворец" из-за визита в Крым

Кандидат на пост премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин попал на скандальный украинский сайт "Миротворец" за посещение Крыма.

В список "врагов Украины" главу ФНС внесли вечером 15 января, сразу после того, как его кандидатуру выдвинул на пост председателя правительства президент РФ Владимир Путин.

На сайте "Миротворец" говорится, что Михаил Мишустин якобы совершил "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", когда в июле 2015 года "сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым".

Анкету Мишустина разместили на скандальном сайте вечером 15 января

Мишустин действительно 29 июля 2015 года провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крыма в Ялте. Конечно же, границу Украины он при этом не пересекал, на полуостров прибыл с территории материковой России на самолете.

СПРАВКА КП

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве, окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук.

Мишустин в конце 90-х работал в должности замминистра по налогам и сборам, возглавлял Роскадастр и Агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 ненадолго ушел в бизнес, а в 2010-м снова вернулся на госслужбу, став руководителем Федеральной налоговой службы.

Его деятельность на этом посту оценивают более чем положительно: появились личные кабинеты налогоплательщиков, онлайн-кассы, удалось минимизировать очереди.

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