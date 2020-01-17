2020-01-16T18:18:52+03:00
Общество

В Севастополе на фотовыставке «Аристократы морей» покажут знаменитые парусники российского флота

Полюбоваться снимками можно будет с 28 января по 15 марта в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея»
Надежда ДАЦЮК
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Каждый «портрет» корабля индивидуаленКаждый «портрет» корабля индивидуаленФото: Юрий ЮГАНСОН
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В Севастополе с 28 января по 15 марта пройдет фотовыставка художественной маринистики «Аристократы морей». Посетить ее можно будет в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея».

Организаторы - творческое объединение «Морское фотографическое собрание» - отмечают, что выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды участниками русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

На снимках запечатлены самые знаменитые парусники российского флота - «Крузенштерн», «Надежд», «Паллада», «Мир», «Херсонес», «Седов». Каждый «портрет» корабля индивидуален - на фото на скорости несутся по волнам, стоят в тихой гавани или же идут в строю на открытии морской регаты.

Авторы выставки: фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, дизайнер Росита Руис - действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России. Но главное - они не понаслышке знают о морской стихии, а были погружены в нее.

Так, Юрий Масляев трижды огибал земной шар на четырехмачтовом барке «Крузенштерн», а также ходил по Тихому океану на фрегатах «Паллада» и «Надежда», участвовал в походе на русских ладьях, созданных по древним чертежам. Суммарно Юрий провел в море около десяти лет.

- Цель этой выставки - подарить мечту о море тем, кому не пришлось ходить в дальние плавания, и возвратить память другим, тем, чья жизнь была неразрывно связана с кораблями и парусниками, - считает фотограф-маринист.

За несколько лет фотокартины «Морского фотографического собрания» увидели не только в России, но и в Берлине, Праге, Барселоне и других зарубежных городах.

Выставка пройдет при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Фонда «История Отечества».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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