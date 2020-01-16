2020-01-16T18:52:00+03:00
Общество

Денег нет, но она держится: Как живет крымская пенсионерка, благодаря которой родился популярный мем

«Комсомолка» побывала в гостях у Анны Буяновой в селе Новопокровка
Анастасия ЖУКОВА
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Анна БуяноваАнна БуяноваФото: Анастасия ЖУКОВА
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«Денег нет, но вы держитесь» - этот популярный интернет-мем родился в Крыму в 2016 году благодаря встрече теперь уже бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и пенсионерки Анны Буяновой. «Комсомольская правда - Крым» навестила женщину в Новопокровке – селе в Кировском районе недалеко от Феодосии. Именно там жизнерадостная женщина, которую язык не повернется назвать старушкой, держит хозяйство.

ЕСТЬ, КУДА ВЛОЖИТЬ СИЛЫ

Анна Буянова показывает приземистый домик и времянку, спрятанные за высоким глухим забором.

- Вот, старший сын пару лет назад купил тут дачу. Собаки пока нет, проходите спокойно. Тут только курочки бегают – свободные они у меня. 65 штук!

Куры явно осознают величие собственной свободы и важно вышагивают по широкому двору – вместе с утками и цесарками. Еще пенсионерка выращивает кроликов. Во дворе растут черешня, вишня, а почти вся свободная территория занята огородом.

Выжить помогает подсобное хозяйство Фото: Анастасия ЖУКОВА

Выжить помогает подсобное хозяйствоФото: Анастасия ЖУКОВА

- Молодой еще сад, деревья невысокие… у меня тут все растет, все овощи, все свое – помидорчик, огурчик, картошечка. И клубничка, и малинка, и смородинка… Тут 17 соток. Есть куда разбежаться, есть, над чем поработать, куда вложить силы. Четыре сотки занимает дом и кухонька, две соточки – маленький курятничек, а остальное у меня сад, - с удовольствием рассказывает Анна Буянова.

НА ПЕНСИЮ ОСОБО НЕ РАЗГУЛЯЕШЬСЯ

Общаемся во времянке рядом с домом: несколько квадратных метров, голые стены и более чем скудная обстановка: кровать, газовая плита, на которой стоит парочка кастрюль.

Женщина говорит, что выжить удается только благодаря подсобному хозяйству: на социальную пенсию в 8,5 тысяч особо не разгуляешься, особенно если 2-3 тысячи сразу забирает «коммуналка» и квартплата: Анна Буянова живет в квартире в Феодосии, но очень много времени проводит в Новопокровке, на даче старшего сына, ухаживая за садом, огородом и многочисленной живностью.

Интервью проводим во времянке Фото: Анастасия ЖУКОВА

Интервью проводим во времянкеФото: Анастасия ЖУКОВА

- Как можно в 8,5 вложиться, когда такие цены на рынке? И еще много денег у нас на лекарства уходит… Мне очень обидно, что я проработала 40 лет и получаю 8,5 тысяч – как и те люди, которые проработали всего 5-6-7 лет.

«ТРУДОВОМУ НАРОДУ» НА РЫНОК ПОПАСТЬ ТЯЖЕЛО

Чтобы подзаработать, Анна Буянова ездит торговать из Новопокровки в Феодосию - на центральный рынок.

- Я встаю в 4.30 и ложусь в 23.00 – 23.30. Утречком немножко поливаю, собираю свои овощи и бегу на автобус к 6 утра. Иногда водитель подвозит нас до рынка, иногда нет – как ему вздумается. На рынке я стою до 4-5 часов, потому что люди обычно пробегают за покупками утром и после обеда – с двух до шести. Чтобы успеть домой, мы обычно работаем до пяти вечера, а потом спешим на автобус обратно. По воскресеньям автобус в Феодосию не ходит почему-то, так что по воскресеньям торговать не можем, - вздыхает пенсионерка.

Сельским жителям получить доступ на рынок очень тяжело, сетует Анна Буянова. Мол, перекупщики все заполонили, а «трудовому народу» приходится сложно: сначала нужно оформить бумаги, а потом – каждый раз платить за место.

- Прежде, чем попасть на рынок, мы должны обратиться к своему депутату, который придет, составит акты. Он посмотрит твой огород, что ты выращиваешь. Что помидор - это помидор, а яблоня – действительно яблоня, что это все свое у тебя, что ты это не перекупаешь. Потом мы с этим актом подписанным идем в сельский совет. Председатель дает добро секретарю выдать нам справочку, мы с этой справочкой едем на центральный рынок и там упрашиваем администратора чтобы он нам выделил клочок места. И надо еще платить! Раньше было 50 рублей в день, сейчас скинули до 23, но за каждый продукт ассортимента – помидор, огурец, морковка - я плачу еще по 15 рублей. Если у меня остается товар, мне его хранить негде, домой не охота везти - то там выделяется кабиночка, за которую мы платим 50 рублей. Минимум 100 рублей надо выкинуть, чтобы поторговать. И плюс 100 рублей на дорогу туда и назад, - разъясняет Анна Буянова математику торговли.

«Как можно на пенсию в 8,5 тысяч прожить?!» - недоумевает Анна Буянова Фото: Анастасия ЖУКОВА

«Как можно на пенсию в 8,5 тысяч прожить?!» - недоумевает Анна БуяноваФото: Анастасия ЖУКОВА

Если завезли крупную партию товара из Краснодарского края, то местные «колхозники» вроде Анны Буяновой часто остаются ни с чем, потому что перекупщики забирают овощи по дешевке и ставят очень низкие цены.

- Они купили по 15 рублей и стараются быстрее сбыть. А мы вырастили свое, нам хочется хоть на 5 рублей дороже, чтобы на дорожку осталось и заплатить за место. Но люди все-таки начинают быть мудрее, принюхиваются, присматриваются, выбирают домашнее, - улыбается пенсионерка.

«МЫ - ЛЮДИ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ И ПРИВЫКЛИ ТРУДИТЬСЯ»

Возле курятника у нее – агрегат для вскапывания земли. Выглядит тяжелым и громоздким, но худенькая Анна Буянова, которая разменяла уже седьмой десяток, с легкостью с ним управляется.

- Смотрите, какая я сильная! – смеется она. – Единственное, чего я хочу - чтобы меня Бог наделил здоровьем, чтобы я могла трудиться. Мы – люди старой закалки, нас научили трудиться, и мы хотим это делать.

Анна Буянова работает всю жизнь. Сначала – пищевым технологом, потом поваром, потом начальником коммунхоза, мастером, заведующей предприятием… 40 лет трудового стажа – шутка ли! Вырастила двоих сыновей, уже есть двое внуков. Несколько лет назад похоронила мужа и долго не могла вступить в наследство из-за бумажной волокиты: чиновники не признали оставленное супругом завещание. Но никакие неприятности, похоже, не могут сломить эту хрупкую с виду женщину

Феодосия. 2016 год. Анна Буянова задает Дмитрию Медведеву тот самый вопрос про пенсии. Другой источник

Феодосия. 2016 год. Анна Буянова задает Дмитрию Медведеву тот самый вопрос про пенсии. Другой источник

- Я женщина по характеру волевая такая. У меня в душе патриотический стимул – пример подавать моим внукам и детям. Хочу, пока молодая, хоть что-то сделать и для себя, и для своих детей, и для людей. Если кому-то трудно - я помогаю. Люблю людей, люблю общение, - улыбается пенсионерка.

Интервью приходится прервать, Анна Буянова опаздывает на сход села:

- Будем решать, как наше село окультурить, как сделать из него образец. Чтобы дворы убрали, чтобы территория была чистая, красивая. Я уже на 20 минут опоздала, но надеюсь, что выскажу свое мнение, и к нему прислушаются.

В этом у меня не возникает никаких сомнений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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