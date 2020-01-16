Денег нет, но она держится: Как живет крымская пенсионерка, благодаря которой родился популярный мем

«Денег нет, но вы держитесь» - этот популярный интернет-мем родился в Крыму в 2016 году благодаря встрече теперь уже бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и пенсионерки Анны Буяновой. «Комсомольская правда - Крым» навестила женщину в Новопокровке – селе в Кировском районе недалеко от Феодосии. Именно там жизнерадостная женщина, которую язык не повернется назвать старушкой, держит хозяйство.

ЕСТЬ, КУДА ВЛОЖИТЬ СИЛЫ

Анна Буянова показывает приземистый домик и времянку, спрятанные за высоким глухим забором.

- Вот, старший сын пару лет назад купил тут дачу. Собаки пока нет, проходите спокойно. Тут только курочки бегают – свободные они у меня. 65 штук!

Куры явно осознают величие собственной свободы и важно вышагивают по широкому двору – вместе с утками и цесарками. Еще пенсионерка выращивает кроликов. Во дворе растут черешня, вишня, а почти вся свободная территория занята огородом.

Выжить помогает подсобное хозяйствоФото: Анастасия ЖУКОВА

- Молодой еще сад, деревья невысокие… у меня тут все растет, все овощи, все свое – помидорчик, огурчик, картошечка. И клубничка, и малинка, и смородинка… Тут 17 соток. Есть куда разбежаться, есть, над чем поработать, куда вложить силы. Четыре сотки занимает дом и кухонька, две соточки – маленький курятничек, а остальное у меня сад, - с удовольствием рассказывает Анна Буянова.

НА ПЕНСИЮ ОСОБО НЕ РАЗГУЛЯЕШЬСЯ

Общаемся во времянке рядом с домом: несколько квадратных метров, голые стены и более чем скудная обстановка: кровать, газовая плита, на которой стоит парочка кастрюль.

Женщина говорит, что выжить удается только благодаря подсобному хозяйству: на социальную пенсию в 8,5 тысяч особо не разгуляешься, особенно если 2-3 тысячи сразу забирает «коммуналка» и квартплата: Анна Буянова живет в квартире в Феодосии, но очень много времени проводит в Новопокровке, на даче старшего сына, ухаживая за садом, огородом и многочисленной живностью.

Интервью проводим во времянкеФото: Анастасия ЖУКОВА

- Как можно в 8,5 вложиться, когда такие цены на рынке? И еще много денег у нас на лекарства уходит… Мне очень обидно, что я проработала 40 лет и получаю 8,5 тысяч – как и те люди, которые проработали всего 5-6-7 лет.

«ТРУДОВОМУ НАРОДУ» НА РЫНОК ПОПАСТЬ ТЯЖЕЛО

Чтобы подзаработать, Анна Буянова ездит торговать из Новопокровки в Феодосию - на центральный рынок.

- Я встаю в 4.30 и ложусь в 23.00 – 23.30. Утречком немножко поливаю, собираю свои овощи и бегу на автобус к 6 утра. Иногда водитель подвозит нас до рынка, иногда нет – как ему вздумается. На рынке я стою до 4-5 часов, потому что люди обычно пробегают за покупками утром и после обеда – с двух до шести. Чтобы успеть домой, мы обычно работаем до пяти вечера, а потом спешим на автобус обратно. По воскресеньям автобус в Феодосию не ходит почему-то, так что по воскресеньям торговать не можем, - вздыхает пенсионерка.

Сельским жителям получить доступ на рынок очень тяжело, сетует Анна Буянова. Мол, перекупщики все заполонили, а «трудовому народу» приходится сложно: сначала нужно оформить бумаги, а потом – каждый раз платить за место.

- Прежде, чем попасть на рынок, мы должны обратиться к своему депутату, который придет, составит акты. Он посмотрит твой огород, что ты выращиваешь. Что помидор - это помидор, а яблоня – действительно яблоня, что это все свое у тебя, что ты это не перекупаешь. Потом мы с этим актом подписанным идем в сельский совет. Председатель дает добро секретарю выдать нам справочку, мы с этой справочкой едем на центральный рынок и там упрашиваем администратора чтобы он нам выделил клочок места. И надо еще платить! Раньше было 50 рублей в день, сейчас скинули до 23, но за каждый продукт ассортимента – помидор, огурец, морковка - я плачу еще по 15 рублей. Если у меня остается товар, мне его хранить негде, домой не охота везти - то там выделяется кабиночка, за которую мы платим 50 рублей. Минимум 100 рублей надо выкинуть, чтобы поторговать. И плюс 100 рублей на дорогу туда и назад, - разъясняет Анна Буянова математику торговли.

«Как можно на пенсию в 8,5 тысяч прожить?!» - недоумевает Анна БуяноваФото: Анастасия ЖУКОВА

Если завезли крупную партию товара из Краснодарского края, то местные «колхозники» вроде Анны Буяновой часто остаются ни с чем, потому что перекупщики забирают овощи по дешевке и ставят очень низкие цены.

- Они купили по 15 рублей и стараются быстрее сбыть. А мы вырастили свое, нам хочется хоть на 5 рублей дороже, чтобы на дорожку осталось и заплатить за место. Но люди все-таки начинают быть мудрее, принюхиваются, присматриваются, выбирают домашнее, - улыбается пенсионерка.

«МЫ - ЛЮДИ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ И ПРИВЫКЛИ ТРУДИТЬСЯ»

Возле курятника у нее – агрегат для вскапывания земли. Выглядит тяжелым и громоздким, но худенькая Анна Буянова, которая разменяла уже седьмой десяток, с легкостью с ним управляется.

- Смотрите, какая я сильная! – смеется она. – Единственное, чего я хочу - чтобы меня Бог наделил здоровьем, чтобы я могла трудиться. Мы – люди старой закалки, нас научили трудиться, и мы хотим это делать.

Анна Буянова работает всю жизнь. Сначала – пищевым технологом, потом поваром, потом начальником коммунхоза, мастером, заведующей предприятием… 40 лет трудового стажа – шутка ли! Вырастила двоих сыновей, уже есть двое внуков. Несколько лет назад похоронила мужа и долго не могла вступить в наследство из-за бумажной волокиты: чиновники не признали оставленное супругом завещание. Но никакие неприятности, похоже, не могут сломить эту хрупкую с виду женщину

Феодосия. 2016 год. Анна Буянова задает Дмитрию Медведеву тот самый вопрос про пенсии. Другой источник

- Я женщина по характеру волевая такая. У меня в душе патриотический стимул – пример подавать моим внукам и детям. Хочу, пока молодая, хоть что-то сделать и для себя, и для своих детей, и для людей. Если кому-то трудно - я помогаю. Люблю людей, люблю общение, - улыбается пенсионерка.

Интервью приходится прервать, Анна Буянова опаздывает на сход села:

- Будем решать, как наше село окультурить, как сделать из него образец. Чтобы дворы убрали, чтобы территория была чистая, красивая. Я уже на 20 минут опоздала, но надеюсь, что выскажу свое мнение, и к нему прислушаются.

В этом у меня не возникает никаких сомнений.

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