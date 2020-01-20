2020-01-20T13:03:56+03:00
Общество

Крымчане могут воспользоваться льготными программами автокредитования в 2020 году

Жители полуострова могут приобрести машины со скидкой в 10%
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму, как и по всей России, продолжают действовать льготные программы автокредитования. По данным РНКБ, больше 1 500 крымчан приобрели авто за время действия госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Как сообщили в РНКБ, только за 2019 год было выдано 820 автокредитов с господдержкой на сумму больше 410 миллионов рублей. Это в 2,7 раз больше показателя 2018 года. Кроме того, в 1,6 раз выросла доля жителей полуострова, оформивших кредит по государственной льготе. Это 25% от общего количества займов, выданных на приобретение авто.

По условиям льготных программ, заемщик получает субсидию от государства в размере 10% от стоимости авто.

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛЬГОТНЫХ ПРОГРАММАХ

1.Это должен быть первый покупаемый автомобиль

2.Вы должны иметь два или больше несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных

3.Автомобиль произведен в 2019 или 2020 году

4.Паспорт транспортного средства на автомобиль 2019 года, должен быть выдан не раньше 1 декабря 2019 г

5.Стоимость автомобиля не должна превышать 1 миллиона рублей.

- Наши клиенты очень заинтересованы в получении льгот при приобретении автомобиля в кредит, и мы уже сегодня готовы принимать от них заявки, - отмечает Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ.

Автокредиты также можно получить, став участниками программ «Автостандарт» и «Автолайт» от РНКБ.

По данным банка, программой «Автостандарт» могут воспользоваться владельцы зарплатных карт РНКБ, пенсионеры, работники бюджетных организаций, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, сотрудники коммерческих организаций, нотариусы, командный состав гражданских судов, индивидуальные предприниматели, адвокаты. В рамках программы «Автолайт» можно оформить кредит по двум документам (без подтверждения дохода).

КСТАТИ

Оформить заявку на получение кредита можно без посещения банка с помощью онлайн-заявки на официальном сайте РНКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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