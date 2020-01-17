Гагаринский парк Симферополя хотят превратить в двор очередной новостройки

В Симферополе неизвестные девелоперы собираются выгнать 16-этажную высотку в пяти метрах от границы с зеленой зоной. И если чиновники закроют глаза на Градостроительный кодекс, то формально дворовым пространствам новостроя станет Гагаринский парк.

Окруженный огромными платанами и елями парк имени Гагарина практически единственный зеленый остров в крымской столице. Такой себе лакомый кусок для застройщиков и любителей квартир с панорамным видом. Поэтому его окраины активно застраиваются элитными жилыми комплексами еще со времен Украины. Но, так близко высотками Гагаринский парк еще никто не подпирал.

ВАШИМ ДВОРОМ БУДЕТ ПАРК

Сейчас по соседству с комплексом «Гагаринский», который построила фирма «Консоль», недалеко от скульптуры «Трех граций» расположен еще один недострой. Чей он - не знают даже в администрации Симферополя.

Известно, что земельный участок был выделен при Украине под многофункциональный комплекс. Но в 2016 году назначение сменили на жилую застройку. Благодаря этому здесь вырастет 16-этажка с видом парк.

Под инфраструктуру места недостаточно. Поэтому застройщик, чтобы обустроить для владельцев элитных квадратных метров подземный паркинг, настаивает на уменьшении отступа от границы парка.

В администрации объявили общественные слушания «о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства». В частности, от границ земельного участка предлагается отступить на 5 метров.

Новая стройка начнется между зданием «Консоли» и парком. Фото Марии Поддубной

ВАШЕ МНЕНИЕ НИКОГО НЕ ВОЛНУЕТ

Сами слушания состоялись 13 января - в будний день и в преддверии старого Нового года. Именно эти два фактора, по мнению общественников, стали основной причиной малолюдности собрания. Собралось всего 15 человек. Правда, даже их мнения спрашивать никто не собирался.

- Все были против таких изменений. Но по закону голосование и не требовалось. А цель слушаний - просто проинформировать общественность о том, что стройка будет, поскольку окончательное решение за администрацией города. Мы в свою очередь внесли предложение, чтобы чиновники отвергли просьбу застройщика и не нарушали Градостроительный кодекс, - рассказывает КП-Крым гражданская активистка Мария Поддубная.

Любопытно, но на суд общественности были предоставлены лишь планы девелоперов. А кто является бенефициаром от горожан скрыли, хотя на слушаниях присутствовал предстатель застройщика.

- Представитель заявителя уходил от поставленных вопросов, - вспоминает Поддубная.

НАРУШЕНИЕ НА НАРУШЕНИИ

Сокращение придомового пространства оказалось не единственном нарушением. По словам юриста Ангелины Махно, на общественных слушаниях была совершена подмена понятий: пока устно речь велась о благоустройстве территории вокруг недостроенного трехэтажного строения, которое виднеется на заднем плане и официально оформлено, по документам проходил незарегистрированный одноэтажный недострой.

- Со слов заявителя, речь шла о существующем объекте незавершенного строительства - трехэтажный недострой. Однако указанные основания не советуют действительности, - объясняет юрист Махно. - Объект незавершенного строительства с кадастровым номером, заявленным на слушаниях, находится на смежном земельном участке, и на самом деле там есть только незарегистрированное одноэтажное здание. Вероятно, произошла подмена документов, для выяснения всех обстоятельств мы направили официальный запрос в администрацию.

ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ

Чаянья горожан чиновники не разделяют и говорят, что стройплощадка у забора зеленой зоны не посягает на территорию парка, поэтому вполне законна. Мол, если бы это было не так, то к ним давно бы уже нагрянула прокурорская проверка.

- Границы парка были утверждены еще в декабре 2019 года, и эта территория давным-давно туда не входила. Есть договор аренды, на основании которого застройщик использует данный земельный участок, - заявили КП-Крым в администрации Симферополя.

Удивительно, но имя застройщика «Комсомолке» так и не открыли, ссылаясь на то, что не располагают информацией. Поэтому кто застраивает территорию на подступах к парку, остается загадкой и по ныне.

А пока общественность ждет, какое решение вынесет сити-менеджер Елена Проценко. В случае если власти станут на сторону девелоперов, активисты грозятся обрушить вал жалоб и заявлений на все контролирующие и проверяющие органы, чтобы защитить территорию парка.

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