На крымских рынках можно будет расплачиваться банковской картой

С каждым днем количество платежных терминалов на полуострове увеличивается. Крымчане носят с собой меньше наличных, ведь практически везде уже можно расплатиться карточкой. Как сообщили в РНКБ, платежные терминалы начинают появляться и на рыночных точках.

- Мы хотим, чтобы рынки перешли на безналичный расчет. Сейчас тестируем эту систему на Киевском рынке Симферополя, где активно устанавливаем там терминалы. Владельцы торговых точек проявили к этому интерес, - сообщил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Мы предполагаем, что у человека-продавца с терминалом на точке будут покупать больше, чем у его конкурента без такой платежной системы. Потому что посетителям не придется снимать деньги для покупки продуктов на рынке.

Заместитель председателя правления РНКБ отметил, что отталкивать продавцов от установки терминалов могут разные факторы:

- Первое, владелец точки не работает с расчетным счетом в принципе, второе - он не хочет показывать оборот по расчету и третье - не работает с фискализацией.

По словам Николая Билана, владельцы ларьков не отказываются от терминалов, их становится все больше. РНКБ устанавливает терминалы бесплатно. Основное требование - чтобы оборот средств владельца ларька был не менее 40 тысяч рублей в месяц.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ЕЩЕ БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ В 2020 ГОДУ

В РНКБ в текущем году планируют запустить выдачу наличных в продуктовых магазинах.

- Пока что мы смотрим, как это работает на материке. В Крыму тоже собираемся запустить такую опцию. Планируем, что это простимулирует людей не снимать наличные с карты сразу после получения зарплаты, поскольку человек будет знать - он всегда может снять наличные в магазине, - подчеркивает Николай Билан.

В мобильном приложении банка можно будет не только расплатиться картой в кино, театрах и отелях, а получить полный комплекс услуг.

- 2020-й для нас - это год запуска финансовых экосистем. Мы хотим, чтобы клиенты получали комплексные решения, а не набор отдельных продуктов. Например, сейчас вы заходите на сайт кинотеатра, выбираете ряд, место и только потом вводите платежные данные. После того, как наша система заработает полноценно, все это можно будет делать в мобильном приложении, - отмечает Николай Билан.

В приложении «РНКБ 24/7» можно будет бронировать места в отелях и ресторанах, заказывать и оплачивать такси, выбирать и покупать билеты в театрах, а также совершать другие операции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9 миллионов транзакций крымчане совершают в месяц в платежных терминалах РНКБ.

200 тысяч держателей карт в 2019 году впервые рассчитались картой и продолжают рассчитываться ею ежемесячно.

Более 21 тысячи POS-терминалов установлено на сегодняшний день в торгово-сервисных предприятиях, больше трети из них – бесконтактные.

Больше 36 миллиардов рублей клиенты РНКБ потратили на покупки в интернете за прошлый год. Для сравнения - в 2018 году эта сумма составила 11 миллиардов.

Количество платежных терминалов в 2020 году планируется увеличить в полтора раза.