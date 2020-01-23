2020-01-23T18:23:19+03:00
Общество

В первом квартале года в Крыму начнется установка валидаторов для безналичной оплаты проезда

Необходимое оборудование уже закуплено
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму готовятся к внедрению безналичной оплаты проезда. В декабре 2019-го, напомним, новые терминалы появились на двух муниципальных маршрутах Симферополя, а с февраля планируется массовая установка платежных систем в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Особенность инновации в том, что она не требует внедрения отдельных транспортных карт. Вся система будет привязана к уже имеющимся или новым банковским картам.

- Осуществление проекта по переходу пассажирского транспорта на бесконтактную оплату проезда пока идет по плану. Сейчас система проходит тестирование на двух городских маршрутах. Мы анализируем, как это будет выглядеть в том числе, и со стороны льготника. Установлены стационарные терминалы и на поручнях, - заявил заместитель председателя правления РНКБ.

По его словам, оплачивать проезд можно будет не только картами РНКБ, но и платежными средствами других банков. В перспективе - оплата поездок с помощью смартфона после подключения услуги Mir Pay.

- Наша роль - установить оборудование банка для приема карт в транспорте. Мы - помощники и участники внедрения системы безналичной оплаты проезда. Оборудование уже закуплено, оно едет. С февраля начнется массовая установка валидаторов. С технической точки зрения у нас все готово, - отметил Николай Билан.

В банке отметили, что форму оплаты проезда льготниками определят крымские власти после внесения соответствующих изменений в законодательство.

СПРАВКА «КП»

В ноябре 2019 года министерство транспорта Крыма, Министерство социальной защиты РК, предприятие «Крымавтотранс» и фирма-инвестор «Цифровая среда» подписали соглашение о внедрении на полуострове автоматической системы оплаты проезда в общественном транспорте. В соответствии с соглашением, подписанным на семь лет, инвестор вложит в проект 300 миллионов рублей. Они пойдут на установку самих валидаторов, разработку программного обеспечения, дальнейшее обслуживание системы. Проезд можно будет оплатить с помощью банковской карты «Мир», выпущенной крупнейшим банком полуострова - РНКБ, а также карточками других платежных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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