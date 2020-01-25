2020-01-27T12:41:50+03:00
Общество

ТОП-7 необычных маяков Крыма: Колокол из Нотр-Дам де Пари и Храм святителя Николая

Часть из них восстановлены после разрушения, другие простояли больше 200 лет
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Храм святителя Николая в Малореченском еще и музей паямти погибших на водахХрам святителя Николая в Малореченском еще и музей паямти погибших на водахФото: Юрий ЮГАНСОН
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С древних времен маяки дарили свет морякам, давали им надежду и спасали от гибели корабли. Сначала маяками служили просто разложенные костры на побережье, потом для огня стали строить сооружения в виде башен, позже фонари на них стали электрическими.

Теперь маяки несколько утратили свое предназначение. Свет лампы заменила радиосвязь и спутниковая навигация. Но и сегодня любой моряк расскажет вам, как радуется сердце, когда, выйдя на палубу после долгого рейса, ты вдруг увидишь свет родного маяка.

Первыми маяками на крымском побережье были костры на башнях Фото: Юрий ЮГАНСОН

Первыми маяками на крымском побережье были костры на башняхФото: Юрий ЮГАНСОН

В Крыму много маяков и каждый из них с собственной историей. Одни из самых старых, но действующих - два брата-маяка, Херсонесский и Тарханкутский. Они расположены соответственно на мысе Херсонес и мысе Тарханкут. Оба построены в 1816 году и недавно отметили свое двухсотлетие.

Три Херсонеса: маяк, парусник и древний город Фото: Юрий ЮГАНСОН

Три Херсонеса: маяк, парусник и древний городФото: Юрий ЮГАНСОН

Правда, Херсонесский маяк был полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны и заново восстановлен, а вот его брат с мыса Тарханкут аутентичен полностью.

Турецкий сухогруз "Ибрагим Яким" сел на мель, двигаясь на Тарханкутский маяк Фото: Юрий ЮГАНСОН

Турецкий сухогруз "Ибрагим Яким" сел на мель, двигаясь на Тарханкутский маякФото: Юрий ЮГАНСОН

Следующий маяк с историей - Ай-Тодорский. Расположен он неподалеку от знаменитого замка Ласточкино гнездо близ Ялты. Маяк основан в 1835 году при прямом участии главнокомандующего Черноморским флотом адмирала Михаила Лазарева, но ныне существующее сооружение построено в 1876 году. Его посещали Николай II с семьей (1894 году), Антон Чехов (1889 году), Лев Толстой (1901 году).

Маяк стоит на месте римской крепости Харакс Фото: Юрий ЮГАНСОН

Маяк стоит на месте римской крепости ХараксФото: Юрий ЮГАНСОН

Маяк мыса Сарыч изначально не был предназначен для этого участка побережья. Заказанный во Франции, он прослужил на русском флоте около 20 лет, после чего был разобран и лежал на складе Николаевских верфей.

Маяк на южной точке Крымского полуострова отлит из чугуна Фото: Юрий ЮГАНСОН

Маяк на южной точке Крымского полуострова отлит из чугунаФото: Юрий ЮГАНСОН

Когда возникла идея установить на мысе Сарыч маяк, фонарный отсек и башню перевезли из Николаева в бухту Ласпи на транспортном судне «Ингул». Оттуда на вьючных лошадях их доставили к месту установки на мысе Сарыч. Первый луч света этого маяка проскользнул по водной глади 20 августа 1898 года. Любопытно, что его 12-метровая башня изготовлена из чугуна.

Ежедневно в полдень Ялту оглушал пушечный залп Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ежедневно в полдень Ялту оглушал пушечный залпФото: Юрий ЮГАНСОН

Ялтинский маяк в том виде, в котором мы его наблюдаем сегодня, построен в 1892 году. Архитектором стал русский археолог, историк, инженер-генерал-майор Александр Бертье-Делагард. Говорят, что именно по его наказу у маяка была установлена пушка, стреляющая ежедневно в полдень. Строгое железобетонное строение имеет высоту 17 метров.

Ильинский маяк был полностью разрушен во время войны Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ильинский маяк был полностью разрушен во время войныФото: Юрий ЮГАНСОН

Ильинский маяк установлен неподалеку от Феодосии на мысе святого Ильи. Необходимость его возникла после присвоения Севастополю статуса военной крепости 3-го класса и закрытия города для иностранных судов. Торговый порт было решено строить в Феодосии, а где порт, там и маяк. Изначально конструкция была деревянной, впервые маяк заработал в 1899 году. Во время Керченско-феодосийской десантной операции в 1941 году огнем эсминца «Железняков» маяк был уничтожен и в 1955-м на его месте был построен капитальный каменный маяк и маячный городок.

Официально это не маяк, но технически послужить готов Фото: Юрий ЮГАНСОН

Официально это не маяк, но технически послужить готовФото: Юрий ЮГАНСОН

По дороге из Ялты в Феодосию, у села Малореченское, находится самый необычный маяк Крыма. Это Храм святителя Николая Чудотворца Мирликийского. Храм построен в 2007 году и имеет высоту около 65 метров. Под главным крестом храма, внутри позолоченного шара, символизирующем планету Земля, установлен маячный фонарь. Но, несмотря на техническую возможность, в лоции Черного моря в качестве маяка не внесен.

Колокол Херсонеса предупреждал граждан полиса о нападении скифов Фото: Юрий ЮГАНСОН

Колокол Херсонеса предупреждал граждан полиса о нападении скифовФото: Юрий ЮГАНСОН

И закончим рассказ о крымских маяках описанием сооружения, не похожего на маяк, но, тем не менее, таковым являющимся. Да-да, это - туманный колокол Херсонеса. Несмотря на то, что светить колокол не умеет, во время тумана своим звоном он оповещал моряков о близости земли.

Звук колокола служил морякам ориентиром не хуже светового луча Фото: Юрий ЮГАНСОН

Звук колокола служил морякам ориентиром не хуже светового лучаФото: Юрий ЮГАНСОН

Работу эту колокол выполнял с 1925 года до конца сороковых. Интересно, что этот колокол, отлитый в Таганроге в 1778 году из турецких пушек, попал в плен к Французам во времена Крымской войны и висел в Соборе Парижской Богоматери (том самом Нотр-Дам де Пари). Возвращен в Севастополь в 1913 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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