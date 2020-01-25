ТОП-7 необычных маяков Крыма: Колокол из Нотр-Дам де Пари и Храм святителя Николая

С древних времен маяки дарили свет морякам, давали им надежду и спасали от гибели корабли. Сначала маяками служили просто разложенные костры на побережье, потом для огня стали строить сооружения в виде башен, позже фонари на них стали электрическими.

Теперь маяки несколько утратили свое предназначение. Свет лампы заменила радиосвязь и спутниковая навигация. Но и сегодня любой моряк расскажет вам, как радуется сердце, когда, выйдя на палубу после долгого рейса, ты вдруг увидишь свет родного маяка.

Первыми маяками на крымском побережье были костры на башняхФото: Юрий ЮГАНСОН

В Крыму много маяков и каждый из них с собственной историей. Одни из самых старых, но действующих - два брата-маяка, Херсонесский и Тарханкутский. Они расположены соответственно на мысе Херсонес и мысе Тарханкут. Оба построены в 1816 году и недавно отметили свое двухсотлетие.

Три Херсонеса: маяк, парусник и древний городФото: Юрий ЮГАНСОН

Правда, Херсонесский маяк был полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны и заново восстановлен, а вот его брат с мыса Тарханкут аутентичен полностью.

Турецкий сухогруз "Ибрагим Яким" сел на мель, двигаясь на Тарханкутский маякФото: Юрий ЮГАНСОН

Следующий маяк с историей - Ай-Тодорский. Расположен он неподалеку от знаменитого замка Ласточкино гнездо близ Ялты. Маяк основан в 1835 году при прямом участии главнокомандующего Черноморским флотом адмирала Михаила Лазарева, но ныне существующее сооружение построено в 1876 году. Его посещали Николай II с семьей (1894 году), Антон Чехов (1889 году), Лев Толстой (1901 году).

Маяк стоит на месте римской крепости ХараксФото: Юрий ЮГАНСОН

Маяк мыса Сарыч изначально не был предназначен для этого участка побережья. Заказанный во Франции, он прослужил на русском флоте около 20 лет, после чего был разобран и лежал на складе Николаевских верфей.

Маяк на южной точке Крымского полуострова отлит из чугунаФото: Юрий ЮГАНСОН

Когда возникла идея установить на мысе Сарыч маяк, фонарный отсек и башню перевезли из Николаева в бухту Ласпи на транспортном судне «Ингул». Оттуда на вьючных лошадях их доставили к месту установки на мысе Сарыч. Первый луч света этого маяка проскользнул по водной глади 20 августа 1898 года. Любопытно, что его 12-метровая башня изготовлена из чугуна.

Ежедневно в полдень Ялту оглушал пушечный залпФото: Юрий ЮГАНСОН

Ялтинский маяк в том виде, в котором мы его наблюдаем сегодня, построен в 1892 году. Архитектором стал русский археолог, историк, инженер-генерал-майор Александр Бертье-Делагард. Говорят, что именно по его наказу у маяка была установлена пушка, стреляющая ежедневно в полдень. Строгое железобетонное строение имеет высоту 17 метров.

Ильинский маяк был полностью разрушен во время войныФото: Юрий ЮГАНСОН

Ильинский маяк установлен неподалеку от Феодосии на мысе святого Ильи. Необходимость его возникла после присвоения Севастополю статуса военной крепости 3-го класса и закрытия города для иностранных судов. Торговый порт было решено строить в Феодосии, а где порт, там и маяк. Изначально конструкция была деревянной, впервые маяк заработал в 1899 году. Во время Керченско-феодосийской десантной операции в 1941 году огнем эсминца «Железняков» маяк был уничтожен и в 1955-м на его месте был построен капитальный каменный маяк и маячный городок.

Официально это не маяк, но технически послужить готовФото: Юрий ЮГАНСОН

По дороге из Ялты в Феодосию, у села Малореченское, находится самый необычный маяк Крыма. Это Храм святителя Николая Чудотворца Мирликийского. Храм построен в 2007 году и имеет высоту около 65 метров. Под главным крестом храма, внутри позолоченного шара, символизирующем планету Земля, установлен маячный фонарь. Но, несмотря на техническую возможность, в лоции Черного моря в качестве маяка не внесен.

Колокол Херсонеса предупреждал граждан полиса о нападении скифовФото: Юрий ЮГАНСОН

И закончим рассказ о крымских маяках описанием сооружения, не похожего на маяк, но, тем не менее, таковым являющимся. Да-да, это - туманный колокол Херсонеса. Несмотря на то, что светить колокол не умеет, во время тумана своим звоном он оповещал моряков о близости земли.

Звук колокола служил морякам ориентиром не хуже светового лучаФото: Юрий ЮГАНСОН

Работу эту колокол выполнял с 1925 года до конца сороковых. Интересно, что этот колокол, отлитый в Таганроге в 1778 году из турецких пушек, попал в плен к Французам во времена Крымской войны и висел в Соборе Парижской Богоматери (том самом Нотр-Дам де Пари). Возвращен в Севастополь в 1913 году.