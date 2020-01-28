2020-01-28T12:04:02+03:00
Общество

День Победы 2020 в Крыму: Какая программа мероприятий ждет жителей полуострова

В честь юбилея запланированы парады, шествия «Бессмертного полка» и патриотические акции
Надежда ДАЦЮК
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"Поезд Победы" будет ездить по городам Крыма с 8 по 16 апреля"Поезд Победы" будет ездить по городам Крыма с 8 по 16 апреля
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В Крыму определили план мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Постановление утверждено на заседании правительства Крыма.

По информации заместителя руководителя аппарата Совмина Ольги Дугаренко, с 8 по 16 апреля пройдет военно-патриотический фестиваль и патриотическая акция «Дорогами Победы».

Кроме того, между районными центрами и городами полуострова традиционно пройдет «Поезд победы». Его состав укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен войны, а также крытым вагоном-теплушкой. В теплушке находится передвижной музей, экспонаты которого представляют основные события Великой Отечественной.

Помимо этого, в честь юбилея изготовят памятную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Также запланированы акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Снежный десант», «Диктант победы», «Голос весны» и «Дальневосточная Победа».

Ольга Дугаренко сообщила, что в музеях, библиотеках и школах в честь годовщины Победы запланированы классные часы и тематические лекции. Дети примут участие в конкурсах патриотических рисунков, сочинений, граффити и стихотворений. Желающие смогут посмотреть фильмы о войне в рамках киномарафона, поучаствовать в проектах «Правнуки победителей», «Без срока давности» и «Месяц музеев».

В Симферополе 9 мая пройдет военный парад и шествие «Бессмертного полка». Вечером в столице начнется праздничный концерт, который завершится фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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