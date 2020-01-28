Крымчанам рассказали, как защитить себя от китайского коронавируса

На фоне вспышки коронавируса в Китае и других странах о своем здоровье начали беспокоиться и крымчане. И хотя по данным межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю на территории полуострова не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом, некоторые наши земляки уже ринулись в аптеки за лекарствами и масками-респираторами.

Какие меры предпринимаются в Крыму, чтобы не допустить появления вируса 2019-nCoV, и как от него защититься «Комсомолка» узнала у специалистов.

ГРАНИЦЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

В Роспотребнадзоре сообщили, что противоэпидемические мероприятия начали проводиться с декабря, когда в китайском городе Ухань зафиксировали первые случаи заболевания новым вирусом.

Так, специалисты санитарно-карантинных пунктов проинструктировали всех пограничников в пунктах пропуска на границе Крыма с Украиной о том, как необходимо действовать при осложнении эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, администрациям КПП и транспортным узлам направили инструкции по проведению дезинфекции для профилактики заболеваний.

Также экипажи самолетов, поездов, морских судов и пассажирских автобусов проинформированы о том, что следует делать с больным путешественником, у которого обнаружились симптомы нового коронавируса.

На случай, если все-таки 2019-nCoV начнет распространяться на полуострове, здесь готовят дезинфекционные средства, запасаются противовирусными средствами. Кроме того, идет проверка готовности госпитальной базы к приему заболевших.

ЗАПАСАТЬСЯ МАСКАМИ ПОКА НЕ НУЖНО

Стоит ли паниковать, и как защититься от вируса «Комсомолка» узнала у Эскендера Каримова, заведующего кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского.

- Не думаю, что сейчас нужно сеять панику. Это воздушно-капельная инфекция, и процент смертности практически такой же, как и при гриппе. В масках ходить пока нет необходимости, потому что в Крыму нет зарегистрированных случаев заражения новым вирусом, - отмечает эксперт.

По его словам, достаточно просто не давать иммунитету снижаться. Однако от иммунотропных лучше отказаться.

- Ешьте фрукты, занимайтесь спортом, проветривайте помещения и мойте руки. Конечно, остается открытым вопрос, чем лечить больных, которые заразились вирусом. Потому что неясно, какие средства применялись для лечения, и какие оказались наиболее эффективными, - подчеркивает Каримов.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Отметим, что признаки заражения китайским коронавирусом сначала напоминают симптомы простуды или гриппа - кашель, тошнота, повышенная температура, головная боль. Поэтому самостоятельно поставить себе диагноз вы не сможете: лучше обратиться к врачу, чтобы вовремя начать правильное лечение.

Но предотвратить заражение можно простыми мерами профилактики. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию и воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации;

- не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, пить бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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