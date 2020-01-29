Дороги, деньги и вода: Чем займется новый куратор Крыма Марат Хиснуллин

Накануне в правительстве РФ определили, кто станет куратором Крыма. 28 января на эту должность назначили Марата Хуснуллина, занимавшего должность заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. До 15 января развитие Крыма и Севастополя курировал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак. Теперь же глава правительства Михаил Мишустин очертил круг обязанностей нового куратора республики.

Как сообщается на сайте правительства, Хуснуллин координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, а также социально-экономического развития Калининградской области.

Помимо этого, Марат Хуснуллин будет контролировать национальные проекты по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, а также федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».

Еще вице-премьер будет курировать ипотечное кредитование, государственную жилищную политику, направление строительства, архитектуры, реконструкцию объектов капитального строительства, сферу ЖКХ и земельных отношений.

Кроме того, Хуснуллин займется направлением разработки, внедрения и развития цифровых технологий, антимонопольной политикой и налаживанием социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

Стоит заметить, что начиная с 2017 года Хуснуллину пророчили должность главы Крыма, а также пост полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. Однако эти слухи не оправдались.

СПРАВКА «КП»

Марат Хуснуллин - уроженец Казани, ему 53 года. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Экономика», а позже прошел переподготовку по специальности «Профессиональный менеджмент».

В 2001 году Хуснуллин начал карьеру в органах власти, заняв должность министра строительства, архитектуры и ЖКЖ Татарстана до 2010 года. Он запустил комплексную программу развития жилищного строительства в Татарстане, также при нем отстроились масштабные строительные объекты во время подготовки к Универсиаде-2013: Дворец единоборств «Ак Барс», «Форвард», Казанское училище Олимпийского резерва и другие.

В 2010 году Марата Хуснуллина назначили на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, которую он занимал до января 2020 года.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ХУСНУЛЛИН НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ

1.Программа реновации жилья

В 2017 году в Москве запустили программу реновации жилого фонда. По ней до конца 2021 года планируют расселить жителей 5173 дома. За несколько лет под заселение передано около 50 новых домов, подобрана 431 стартовая площадка с объемом строительства больше 6,7 миллиона квадратных метров жилья. Правда, помимо количественных достижений у программы есть серьезные недостатки, считают москвичи. Так, в центре столицы было снесено около 200 исторических зданий, а еще для реализации программы вырубили тысячи гектаров зеленых насаждений.

2.Обустройство парка «Зарядье» и формирование спорткластера в «Лужниках»

Круглогодичный парк «Зарядье» появился на месте снесенной гостиницы «Россия». На ее месте построили научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал «Ледяная пещера», большой амфитеатр и другие объекты. Общая площадь строительства составила 50 тысяч квадратных метров, а стоимость - 14 миллиардов рублей.

Крупнейший спортивно-развлекательный комплекс в России и Европе «Лужники» начали реконструировать именно при Хуснуллине. К настоящему моменту отстроено 22 спортивных сооружения и продолжается возведение еще 11 объектов. Арену построили заново, но сохранили колоннаду вокруг стадиона, а также форму кровли.

3. Строительство медицинского кластера «Сколково»

При инициативе Хуснуллина в Москве началось формирование международного медкластера «Сколково» площадью 57 гектар. Предполагается, что через несколько лет здесь будут работать около 10-15 клиник из Израиля, Кореи, Франции, США и других стран. Для пациентов уже открылся диагностический центр известной израильской клиники «Хадасса», южнокорейский госпиталь «Бундан» и испанская клиника «Роман Фернандес».

4. Рост сети московского метрополитена и расширение дорог

С 2012 года в столице построили более 150 километров линий метрополитена, а общая длина линий метро увеличилась в полтора раза. Так, в 2016 году было запущено пассажирское движение по центральному кольцу метро, а в 2019-м - по первым маршрутам Московских центральных диаметров.

Кроме того, в Москве за последние девять лет построили 900 километров дорог и около 300 мостов, эстакад и тоннелей.

Марат Хуснуллин был одним из разработчиков концепции морского транспортного узла, которая позволит сократить время передвижения горожан по городу.

МНЕНИЕ

Денис Батурин, политолог:

- Реплицировать московскую деятельность Хуснуллина на Крым не стоит - он не только полуостровом заниматься будет. Да, исходя из бэкграунда драйвером экономики куратор считает строительную отрасль, что имеет право быть после послания Владимира Путина Федеральному собранию, касательно ипотеки и материнского капитала. В Крыму своих застройщиков хватает. И взаимопонимание с властью у них есть, и сопротивляться интересам из-за пределов региона в Крыму умеют. Экспансия в регион будет, но ее успех зависит от многих слагаемых.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Марата Хуснуллина: что известно о новом вице-премьере

Он будет курировать строительство и региональное развитие на посту вице-премьера вместо Виталия Мутко. Рассказываем о биографии Марата Хуснуллина (подробнее)

Вместо Мутко над стройками России теперь будет "шефствовать" строитель Хуснуллин

О новом вице-премьере мы рассказываем вместе с гендиректором и председателем правления Фонда ЖКХ Константином Цициным [аудио] (подробнее)