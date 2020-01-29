Думали - простуда, оказался острый лейкоз: Юная крымчанка борется с раком крови

В начале декабря 17-летняя Нина Литвиненко заболела. Девочка подкашливала и на протяжении трех недель у нее регулярно поднималась температура. Врачи списывали все на банальную простуду, но оказалось что у подростка острый лейкоз. Сейчас Нина в больнице, но ухаживать за ней там не кому.

Что такое онкология маленькая Нина из Симферополя узнала в 6 лет. Еще в раннем детстве ей удалили раковую опухоль в голове. Через два года случился рецидив, и девчушка вновь оказалась на операционном столе. Так как онкология поразила мозжечок, отвечающий за координацию движений, Нина передвигаться самостоятельно больше не смогла, и осталась прикованной к инвалидному креслу.

Благодаря грамотно подобранному лечению почти на 8 лет семья забыла об онкологию. Девочка продолжила учиться, правда, на дому. В декабре Нина стала подкашливать и буквально таять на глазах. Девочка похудела на 10 килограммов.

- Стала подкашливать, температура была небольшая 37,5, - рассказывает КП-Крым мать девочки Елена. - Вызвали врача, нам сказали давать дочке парацетамол. А потом она стала слабеть, жаловаться, что нет сил. Мы вызвали врача и попросили, чтобы сделали полное обследование. В обычную больницу нас сначала отказались госпитализировать, так как лор и невропатолог не видели ничего серьезного. А когда сдали кровь на анализ, нас направили к гематологу. Оказалось, что это острый лейкоз.

Обескураженные родители не могли поверить в диагноз. Максимум, что они могли предположить - рецидив старой опухоли, но не рак крови.

Сейчас Нина лежит в Республиканской детской клинической больнице. Она проходит курс химиотерапии и находится в отдельном боксе. Из-за инвалидности девочка никогда не оставалась дома одна, но теперь вынуждена. Ее мать инвалид - два года назад у Елены отказали ноги - с тех пора женщина не была даже на улице. Отец Нины госпитализирован в больницу и проходит амбулаторное лечение из-за подозрения на туберкулез.

- Когда Нина остается одна, то у нее начинаются приступы паники, - рассказывает мать. - Я ее никогда саму не оставляла.

В поисках решения проблемы родители наняли для Нины сиделку. Ежемесячный доход семьи, учитывая пособия - 30 тысяч рублей в месяц, а услуги сиделки - минимум 1,5 тысячи в сутки. Сколько еще Нина пробудет еще в больнице - медики не говорят.

Желающие помочь собрать деньги на услуги сиделки для Нины могут связаться с ее мамой по номеру телефона +7(978)814 63 90. Или воспользоваться реквизитами: РНКБ 2200 0210 1529 3418 получатель Тефова Елена Владимировна.

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