Почему в ближайшие десять лет в Крыму не будет переработки мусора

Одну из первых позиций в антирейтинге впечатлений от Крыма занимает мусор. Достаточно остановиться на обочине какой-нибудь оживленной трассы, зайти за кусты и весь масштаб бедствия будет налицо.

Переработки отходов в Крыму нет, сортировки тоже, для раздельного сбора ценных фракций не хватает контейнеров. История со строительством мусороперерабатывающих заводов в регионе тянется уже второй десяток лет. Периодически возникали испанские, словацкие, немецкие, американские компании, готовые вложить несколько сотен миллионов долларов в рециклинг (переработка отходов с вторичным использованием). Но ни одна из них так и не подкрепила свои желания выпиской с банковского счета.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПЛАНАМ О ПЕРЕРАБОТКЕ

В 2011 году была принята госпрограмма «Экологически безопасный Крым», предполагающая строительство четырех крупных мусороперерабатывающих комплексов в степных районах Крыма с учетом «розы ветров» и технологиями полной утилизации. В 2013 году приняли еще одну программу по утилизации, но 3,7 миллиона тонн отходов ежегодно продолжали свозить на свалки и пересыпать грунтом.

В российской юрисдикции первый мусороперерабатывающих завод должен был появиться в Крыму к началу 2017 года, а всего республике их планировалось шесть — замкнуть на каждый по 2-3 района и крупный город. Каким путем и в каком количестве отходы будут поступать на переработку, должна была показать генеральная схема санитарной очистки. Ее республика заказала в 2014 году за 15 миллионов рублей. Затем последовала разработка территориальной схемы тоже за 15 миллионов. Но прошел 2018-й, а прорыва в сторону цивилизованного обращения с отходами не произошло. Причиной в минЖКХ Крыма признали ошибки в схеме очистки и решили ее актуализировать еще за 7 миллионов рублей. Конкурс на выполнение работ выиграло ООО «Иннобалт» и за 45 дней усовершенствовало существующий документ: вместо шести территориальных кластеров в республике появятся три экотехнопарка - в Белогорском, Сакском и Ленинском районах, и восемь мусороперегрузочных станций - в Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Алуште, пгт Первомайское и Нижнегорское, и в селе Воронцовка Красногвардейского района.

На полигоне в селе Тургеньево Белогорского района появится мусоросортировочная линия и полигон для компостирования отходов, а в Ленинском районе к сортировке мусора добавится хвостохранилище для промышленных и опасных отходов.

Раздельный сбор мусора будет для мокрой и сухой фракции, поскольку отдельные контейнеры для картона и стекла ставить некуда, а строительные отходы будут принимать на действующих полигонах, отведя для них треть площадей. При этом из всего объема в 50 миллионов тонн в ближайшие 10 лет бытовой мусор составит всего миллион тонн - остальное промышленные отходы.

- Инвесторов по строительству объектов глубокой переработки нет, - уверяет замминистра ЖКХ Крыма Наталья Кривенко. - Поэтому строительные отходы будут вывозить на свалки. Второй актуальный вопрос - автомобильные шины. Ведем переговоры с инвесторами, чтобы реконструировать закрытые полигоны и там создавать переработку шин и, возможно, строительных отходов.

Переработка отходов не планируется - только сортировка и захоронение. Фото: Архив КП

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

Сейчас изменения в территориальную схему проходят стадию общественных обсуждений. Против уже высказались жители Бахчисарая - их не устраивает, что на мусороперегрузочном пункте отходы будут храниться под открытым небом, что неизбежно приведет к гниению и запаху. Существует множество закрытых технологий и не понятно, почему в Крыму нужно игнорировать достижения прогресса.

Сохранился в территориальной схеме мусоросортировочный комплекс на улице им. Жени Дерюгиной в симферопольском массиве Каменка, остановленный решением главы Крыма Сергея Аксенова в июне прошлого года. Только теперь к нему планируется добавить станцию по перегрузке мусора. Такая перспектива идет вразрез с позицией жителей Каменки, и они вновь вышли на пикет с требованием не использовать жилой район под промышленные проекты.

- Мы добились закрытия комплекса, и сейчас он не работает. Но появляются новые объекты и никаких обсуждений или консультаций с общественностью не ведется, - говорит один из лидеров инициативной группы жителей Каменки Александр Краса. - Если терсхему в таком виде примут, то люди не остановятся - это вопрос здоровья нас и наших детей: комплекс находится в 420 метрах от домов, есть заключение Роспотребнадзора о реальной угрозе, и по генплану здесь должны быть детский сад и спортивная площадка. Я был лично на приеме у министра ЖКХ Дмитрия Черняева, но тот считает позицию жителей Каменки ничтожной в соотношении с нуждами всего Крыма.

О протестных настроениях жителей Каменки в министерстве ЖКХ знают, но ссылаются на инвестиционное соглашение от 2016 года, которое остается в силе. Официального документа по закрытию объекта нет, а только лишь обещание главы региона горожанам, что жить на свалке они не будут. Альтернативной площадки для сбора столичного мусора город предложить не может, а объем большой, по 700 тысяч тонн в год. И везти его без сортировки на полигон в Тургеньево экономически нецелесообразно.

- Там двух-трех людей успокоить и все волнения успокоятся, - считает глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. - Самый яркий пример экологического эгоизма в Каменке. Когда свалка дымилась и издавала запахи, люди зачем-то взяли и построили себе дома. Рядом было «поле дураков», все в пакетах и грязи - это никому не мешало. Построили завод, чем он им помешал? Кто их просил строить дома на помойке? Видимо есть желание у кого-то заработать на этой теме.

Мусоросортировочный комплекс в Каменке приростет мусороперегрузкой. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

ТАРИФЫ РЕЗКО ВЫРАСТУТ

На самом деле жители территориальных громад мало осведомлены как о самом наличии территориальной схемы, так и о готовящихся в нее изменениях. С 13 января поступило всего 4 замечания и предложения к документу, тогда как в нем заложено увеличение тарифов на вывоз и утилизацию мусора.

- Данная схема подразумевает достаточно интенсивный рост тарифов и на самотек этот вопрос уходить не должен, - уверена глава бюджетного комитета Госсовета Крыма Ольга Виноградова. - В документе ссылка на морфологию 2015 года, а не на те данные, которые собирали в муниципалитетах весь прошлый год. И только это подвергает сомнению итоговую стоимость и тариф, которые к этой схеме прилагаются.

Уже в этом году расценки за вывоз и утилизацию мусора для населения должны вырасти до 250-260 рублей в месяц с каждого домочадца, в Алуште до 487 рублей, в Ялте - 646 рублей. И это при том, что на уровне республики льготные тарифы в 40 рублей в месяц с сельского жителя и 50 рублей с городского только в этом году стали распространяться на Большую Алушту и Большую Ялту - раньше эта услуга обходилась им в 97,5 рубля и 129,3 рубля соответственно. В Госкомитете по ценам и тарифам уже указали на явные нарушения. Есть претензии к цифрам у регионального управления Росприроднадзора, поскольку в скором будущем 12 из 13-ти полигонов ТКО будут получать лицензию на прием отходов, и каждому потребуется по 3-4 миллиона рублей на оформление документов. Кроме как на тарифах зарабатывать полигонам не на чем - никакой глубокой переработки отходов с получением газа, дизтоплива, тепловой энергии в перспективе нет.

- Схема статичная, - убежден президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. - Не учтена динамика развития полуострова до 2030 года, строительство новых объектов, рост населения, который в ФЦП отражен, а в схеме - нет. Я, как профессор, оцениваю эту работу как у студента, который с интернета понадергал информацию и никакого анализа не сделал, никакой динамики не отразил.

Ни с одним из министерств разработчики схемы данные не проверяли и не согласовывали. Тогда бы они наверняка знали, что на Севере Крыма находится большой промышленный комплекс, который требует переработки 100 тысяч отходов в год. На Востоке Крыма ждет своего решения шламонакопитель Камыш-Бурунского комбината с 64 миллионами тонн отходов. В сельскохозяйственных районах актуальна переработка отходов животноводства, а на Южном берегу - упаковки и пластиковой тары. Мониторинг состояния почвы, воздуха, подземных вод в районе мусоросборки и сортировочных комплексов - этого в схеме нет и в помине.

В отходах лесополосы, придорожные склоны. Фото: Архив КП

НЕ В РЕФОРМЕ ДЕЛО

Документ строится на двух главных составляющих - нормах накопления отходов из расчета на одного жителя и морфологии мусора. Действующие нормативы - 1,8 кубометров мусора в год для жителей сельских территорий и 2,4 кубометра для горожан, были взяты, что называется, «с потолка», чтобы по срокам успеть отчитаться о «мусорной реформе», и руководство региона не раз говорило, что это «политическое решение».

Обновленные данные должны были появиться благодаря внедрению учета и контроля собранного с контейнерных площадок и поступающего на свалки мусора. Подсчеты велись весь прошлый год, особенно в курортных городах, где объемы отходов растут вместе с туристическим потоком. Но в обновленную терсхему эти данные не вошли, она опять базируется на тех же цифрах «с потолка».

- Эта схема не заслуживает ни одного хорошего слова, - подчеркивает зампредседателя общественного совета при министерстве природы Крыма Александр Лесов. - Передирают одну и ту же схему, пуская государственные деньги на ветер. Логистики никакой нет, везут мусор из Раздольненского в Черноморский район. Нет точных данным по морфологии состав твердых отходов, на чем инвестор зарабатывать будет?

18 МИЛЛИАРДОВ И ЗАВОД В ТУЛЕ

- На продукте утилизации и переработке, - говорит экс-чиновник минэкономразвития РФ и в прошлом известный пермский бизнесмен Валерий Закоптелов. - В сентябре мы предлагали свои изменения в территориальную схему МинЖКХ, но там сослались, что частный инвестор не может вносить такие предложения. Теперь на стадии обсуждения мы вносим свои замечания, главное из которых к выбранным площадкам для размещения мусоросортировочных комплексов - они либо накладываются на месторождения полезных ископаемых, либо располагаются на участках с близким к поверхности почвы прохождением водоносных горизонтов.

За 10 миллионов рублей компания Закоптелова изготовила у московских специалистов проект территориальной схемы очистки, согласовала ее с ВЭБом и компанией «Российский экологический оператор», определила подходящие для мусороперерабатывающих комплексов участки и оплатила перевод земель из категории сельхозназначения в промышленные. Но 280 страниц с моделью и финансовыми расчетами в МинЖКХ Крыма даже не читали.

- Я представляю Международный альянс стратегических проектов БРИКС. Мы работаем с бизнесменами Китая, Индии, Бразилии и рассматриваем Крым, как перспективную территорию для реализации крупных проектов. Сейчас мы работаем с China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) - второй крупнейшей государственной строительной компанией. И эта компания будет вкладывать в проект мусоропереработки, - уточняет бизнесмен. - В Орле уже 4 года работает завод по переработке мусора, и вся их проектная группа задействована нами. Мы договорились в Туле взять в управление военный завод, подлежащий конверсии, и начинаем разрабатывать все три вида оборудования для Крыма - мусоросортировка, компостирование, мусоропереработка. Иностранное приобретать для Крыма сложно, но это отнюдь не значит, что его нельзя произвести самостоятельно и привезти сюда вместе с технологиями по утилизации. Общий объем инвестиций 18 миллиардов рублей. Увеличение вашего тарифа не предусмотрено.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ

Общественное обсуждение территориальной схемы МинЖКХ продлило еще на месяц. Предложения и замечания к разработчику принимаются до 27 февраля. Затем их обобщат и представят на обсуждение в научно-технический совет министерства - тот самый, который не читает предложения к терсхеме. Вся надежда у инвесторов на главу Крыма, поскольку на уровне страны вопросы обращения с отходами взял под контроль президент. Если Аксенов проведет несколько совещаний, только в таком случае будет толк, а не замена титульных страниц на одной и той же работе, без учета замечаний и стремительно меняющихся условий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50