Крымчанка не смогла добиться нового жилья взамен изъятого

- Ваш дом сносят.

Жительница села Укромного Симферопольского района Юлия Васкевич услышала эту «благую весть» в 2017 году. Оказалось, что ей вместе с мужем и двумя детьми придется покинуть родные стены, потому что участок нужен для строительства и реконструкции дороги «Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной».

Семья у Юлии большая. В доме жили несколько поколений: муж и двое несовершеннолетних детей Юлии, брат, мама и бабушка. Недвижимость была оформлена чин по чину, Юлия владела четвертью от общего имущества.

- Мы в сельсовет носили подписи, что мы против изъятия, но нам ответили, что все равно заберут землю по суду. Заставили делать межевание за свой счет. В 2018-м пришли оценщики, а отчет подготовили только через год! - рассказывает Юлия. - Я просила сделать переоценку, ведь столько времени прошло, цены растут, но мне отказали. Говорят: если не нравится, идите в суд. Судиться мы побоялись, бабушка не захотела - пожилой человек, после инсульта, аж плакала, испугалась, что вообще без копейки останется, если пойдет в суд против государства.

Распоряжение об изъятии их участка и еще шести дворов вышло в 2017 году, но соглашение об изъятии подписали недавно, в конце сентября 2019 года. Деньги на счет перечислили в конце ноября, а уже до 19 декабря нужно было покинуть дом и вывезти все вещи. Вот только как семье с детьми найти новое жилье за такой короткий срок? Об этом никто не подумал.

Распоряжение об изъятии участка Юлии и еще шести дворов в селе Укромное вышло в 2017 годуФото: Архив "КП"

«КОМНАТУ ВАМ В ОБЩЕЖИТИИ!»

Участок в 10 соток с просторным домом и большой летней кухней оценили примерно в 5,5 миллиона. Так как собственников недвижимости четверо, то сумму просто поделили на всех. В итоге Юлия получила 1,4 миллиона, но на эти деньги невозможно приобрести дом или квартиру для семьи из четырех человек.

- Я просила чиновников предоставить мне жилье, ведь что мы купим на 1,4 миллиона?! Голый участок без строений и коммуникаций в Укромном стоит два миллиона. Я ходила в районную администрацию, в сельсовет. Просила, чтобы помогли с жилищным вопросом. Изо всех кабинетов выходила со слезами на глазах, - сетует женщина. - Мы не многодетные, не инвалиды, не попадаем ни в какую категорию льготников. Квартиру мне дать не могут, предложили только комнату в общежитии. И почему мы с мужем и двумя детьми должны из хорошего дома на земле - в общежитие?! Мне говорят, что нет задачи у власти нас расселить, пусть даже у меня было бы 10 детей. Компенсацию выплатили, и ладно. Когда сносили Цементную слободку в Керчи (микрорайон попал в санитарную зону Крымского моста. - Ред.), людей переселили из бараков в новые квартиры. А мы чем хуже?

Юристы подчеркивают, что собственники изымаемых земель имеют полное право просить натуральный обмен вместо денежной компенсации.

- Главное, правильно поставить вопрос. Просите у чиновников предоставить такой же объект (участок, здание, жилой дом). Ссылайтесь на статью 56.9 Земельного кодекса РФ. Там указано, что при согласии собственников в соглашении может быть предусмотрено предоставление объектов недвижимого имущества взамен изымаемых объектов, - разъясняет юрист Антон Орловский. - Да, конечно, бюрократические проволочки, согласование всех нюансов и тонкостей отнимет массу времени и нервов, но зато сохранит ваши денежные средства. Более того, может и приумножить. Если ваше имущество окажется дороже, чем то, что предоставляют, разницу в стоимости вам возместят. Здесь главное - не продешевить. Вам обязательно должны предоставить отчет об оценке на ваше и предоставляемое имущество. Разница в их стоимостях в виде денежной компенсации должна быть указана в соглашении об изъятии.

Эксперт отмечает, что по закону власти должны предоставлять владельцу равнозначный объект - дом такой же по площади, в таком же состоянии. И собственник не обязан возмещать государству разницу в стоимости, если выделенная недвижимость окажется дороже изъятой.

- Изучайте документы и торгуйтесь. Вы можете приобрести с такой сделки больше, чем думаете. Дорогам быть! Так почему бы не обернуть это себе на пользу? Если вам предоставляют имущество, которое стоит дороже вашего, берите! Закон в данном случае на вашей стороне! - говорит Антон Орловский. - Статьи Земельного кодекса РФ с 56-й по 58-ю защищают права собственников земли. Все спорные ситуации в практике других регионов РФ обычно трактуются в пользу владельца, особенно если речь идет о жилье и правах детей. У нас все-таки социальное государство!

ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЕЗЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ

К сожалению, Юлия Васкевич отстаивать свои права не решилась. Переписка с ведомствами в течение многих месяцев ни к какому результату не привела: ни переоценки, ни обмена на равноценное жилье. Женщина в отчаянии, поторапливаемая чиновниками, согласилась на предложенные условия.

- У меня опустились руки. Я подписала бумаги, - вздыхает Юлия. - Расчет получили только неделю как, и все дома, которые мы могли бы приобрести, подорожали. А работы начались на нашем участке еще до подписания договора. Трактора ездили, посуда аж гремела. Пришлось жить во времянке. Двор перерыли, деревья выкорчевали, машиной не подъехать к дому. Ребенок вечером возвращался со школы, так ноги поломать можно было!

В итоге семейству Васкевич пришлось переезжать гораздо дальше от Симферополя - в поселок Октябрьское Красногвардейского района.

- Где мы только не были! Весь Крым объездили! Нашли хорошую квартиру только в Октябрьском - за 1,6 миллиона. Пришлось добавить. И ремонт сейчас делаем. Конечно, добираться на работу теперь не очень удобно. Зато тут есть школа, детский сад, базар, - делится Юлия Васкевич. - Ничего, мы молодые, устроимся.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ноябре прошлого года публично пожурил чиновников, отвечающих за выкуп участков для государственных нужд. Он отметил, что получает немало жалоб от собственников, которые не получили расчет за изъятую землю или же недовольны ценой. Аксенов дал указание до конца 2019 года закрыть вопрос с выкупом земельных участков для строительства дорог «по справедливой цене», однако выполнить поручение не удалось: по данным Службы автодорог Крыма, которая контролирует ход работ, по состоянию на конец декабря 2019-го изъято всего 537 земельных участков, осталось изъять 1679 (большинство из них - для трассы «Таврида»).