Скуловая имплантация по системе Zygoma возвращает пациентам полноценную улыбку

Потеря родных зубов – печальная, но распространенная практика. К сожалению, далеко не всем удается сохранить данный природой зубной ряд, на смену которому приходит съемный протез, мост и импланты.

Протезирование зубов – активно развивающаяся область, которая предлагает современные, а порой и инновационные подходы. Она делает жизнь клиентов комфортной, эксплуатацию «искусственных» зубов простой, а сам процесс протезирования относительно быстрым и безболезненным.

Одной из инновационных процедур считается протезирование по системе «Все-на-4» или «Все-на-6», когда несъемный протез стационарно фиксируется на четыре/шесть имплантов, помещенных в костную ткань челюсти. Процедуру нередко удается провести в течение 1 дня, заменив сразу 10-14 зубов - то есть весь нижний или верхний ряд.

Бывают случаи, когда традиционный подход с установкой двух вертикальных и двух имплантов под углом не подходит из-за личных ограничений и особенностей пациента. И тогда на выручку приходит скуловая имплантация. Длинный скуловой имплант - до шести сантиметров - помещается в соответствующую кость.

Помимо «длинных» скуловых имплантов устанавливаются 2-4 «коротких» традиционных импланта. Все вместе они надежно удерживают несъемный протез, а сам подход позволяет вернуть полноценную улыбку в 99% случаев.

Такой подход в том числе дает возможность решить проблемы протезирования в сложных случаях, когда традиционный метод невыгоден с финансовой очки зрения или невозможен из-за особенностей организма.

Показаний для скуловой имплантации методом Zygoma много – от травм, которые привели к утрате челюстной кости или новообразований, до неудачного синус-лифтинга и недостатка костной ткани.

Технология и импланты запатентованы, элементы для вживления в костную ткань производятся из специальных металлов с особым покрытием. Благодаря этому они быстро приживаются и надежно фиксируют протез, что подтверждает бессрочная гарантия.

Среди основных преимуществ протезирования со скуловыми имплантами, или по системе «Все-на-4», стоит отметить скорость проведения операций, возможность заменить сразу весь ряд зубов, возможность нагрузки уже через короткое время после операции.

У процедуры имеются ограничения и противопоказания. Стоимость, сроки, необходимость дополнительных процедур, диаметр и длины имплантов варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей, которые учитывает врач.

Обязательно проконсультируйтесь у квалифицированного врача в клинике и у специалиста, которые сертифицированы производителем запатентованных имплантов.

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