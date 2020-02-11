Сестра Поклонской возглавила село Уютное под Евпаторией

Елена Осадчая, сестра депутата Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской, стала председателем Уютненского сельского совета и главой администрации сельского поселения.

Эту информацию КП-Крым подтвердила сама Елена Осадчая.

Данные уже размещены на официальном сайте сельсовета.

Скриншот официального сайта сельсовета

44-летняя Елена Осадчая ранее, согласно сайту Избиркома, занимала должность советника аппарата при руководстве аппарата управления государственного унитарного предприятия «Черноморнефтегаз».

Елена Осадчая и Наталья Поклонская. Фото: Вести-Крым

С 2014 года была депутатом Уютненского сельского совета Сакского района Крыма первого созыва, а также депутатом Сакского районного совета Республики Крым от партии «Единая Россия». В 2019 году снова получила депутатский мандат по итогам местных выборов.

Елена осадчая посетила Крымский федеральный университет. Фото: пресс-служба КФУ

Предыдущий председатель Уютненского сельсовета Олег Русецкий досрочно сложил полномочия по настоянию главы Республики Крым Сергея Аксенова. Русецкий лишился должности из-за скандала с незаконным строительством на побережье. Село посетил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который встретился с местными жителями, протестующими из-за застройки побережья. Русецкий заявил, что ничего не знал о коттеджах, из-за которых уничтожают песчаные пляжи.