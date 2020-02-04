Здесь купали рабынь перед продажей: Школьник из Феодосии возрождает уникальный родник

В Крыму много солнца, а вот пресной воды маловато. Того и глядишь, что из-за засушливой зимы введут режим ЧС. Каждая капля воды на особом счету. Вот и возник особый интерес к родникам, которые славятся водой отменного вкуса и качества. Одна печаль - с каждым годом в Крыму их становится все меньше.

Но недавно на возрождение источников полуострова был выделен президентский грант. Его выиграл Коля Прокопенко - 12-летний школьник из Феодосии.

Источники приведут в порядок и сделают анализ воды, чтобы понять можно ли её пить. Фото: личный архив

ПОЧЕМУ УМИРАЮТ РОДНИКИ

- В 2004 году мы, экологи-общественники, обследовали источники Феодосии. Нанесли их на специальную карту - получилось 18 родников и 14 колодцев, - рассказывает КП-Крым Марьяна Лукьянова, педагог феодосийского центра дополнительного образования «Интеллект».

За счет гранта в 51 тысячу гривен (около 11 тысяч долларов, - Ред.), который «пришел» из Нидерландов, активисты взяли пробы воды для лабораторного исследования. Источники с хорошей питьевой водой пометили на карте одним цветом, а с некачественной - другим.

Работа была проведена масштабная. Но когда активисты прошлись по родникам в 2018 году, то оказалось, что из 18 только 4 осталось в «живых».

Родники умирают по разным причинам: одни завалили строительным мусором, другие ушли вглубь, потому что рядом затеяли стройку, третьи «осушили» коммерсанты, выкачивая из них воду для продажи.

Но несколько лет назад из Санкт-Петербурга в Феодосию приехала семья Прокопенко. И проект по очистке родников получил второе дыхание. Причем тон всему задал самый младший член семьи – Коля.

- Третий год он занимается экологией, - рассказывает КП-Крым Светлана Прокопенко, мама школьника. – Мы воду покупали, привозили домой в баклажках, но как-то путешествуя по окрестностям Феодосии, натолкнулись на родник – сыну очень понравилась ключевая вода. И когда он начал посещать центр «Интеллект», то с легкой руки Марьяны Лукьяновой всерьез занялся изучением источников.

Папа и мама поддержали сына. Семья Прокопенко намотала на легковушке не одну сотню километров, объезжая полуостров в поисках родников – действующих и забытых.

СТАЛ ПЕРВЫМ СРЕДИ ТРЕХ ТЫСЯЧ

Итоги краеведческих поездок нашли отражение в работах Коли, которые стали завоевывать первые места не только на региональном уровне, но и федеральном уровне. Мальчик не побоялся принять участие во всероссийской Школьной олимпиаде, где на первом этапе за президентские гранты сражались 3500 претендентов. Во второй тур прошли всего 150 проектов от школьников в возрасте 12-17 лет.

Среди 11 работ, вышедших в финал, оказался и труд Коли Прокопенко - «Сохраним родники Феодосии».

- Изначально шла речь о 890 тысячах рублей из фонда Президентских грантов для облагораживания и изучения 6 родников, - говорит Светлана Прокопенко. – Но сейчас мы готовим финансовое обоснование на гораздо большую сумму – около 5 миллионов.

Какая сумма же будет получена на проект в итоге - станет известно в мае. Дело в том, что когда Прокопенко стали всерьез заниматься финансовой стороной дела, то оказалось, что поиски, чистка, облагораживание источников, включая анализ воды – удовольствие не из дешевых.

В условиях гранта указано, что нужно не только найти и очистить родник, но и обеспечить его доступность, обустроить, разместить стенд с информацией о составе и свойствах воды, где найдется место и для истории или легенды, связанной с источником.

Прокопенко уже наметили родники для облагораживания, среди которых ключ «Лягушка» возле села Щебетовка.

- Раньше в этом источнике купали невольниц, когда везли на рынок рабов, - продолжает Светлана. – По легенде, вода в источнике имеет такую силу, что девушки становились еще красивее, и за них можно было выручить больше денег. Представляете, как будет здорово, если все очистить, красиво выложить камнем, поставить скамейку для отдыха и табличку с легендой о рабынях и лабораторными данными.

ВАЖНО

Работа «Сохраним родники Феодосии» оказалась настолько важной, что с Колей Прокопенко встретился Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым. Чиновник пообещал всяческую поддержку юному дарованию по сохранению источников. Мало того, на сегодняшний день родился почин, в рамках которого каждая школа региона берет шефство хотя бы над одним источником.

КСТАТИ

Коля Прокопенко - автор «Книги о создании Проекта Сохраним Родники Феодосии». Заветная мечта юного писателя лично вручить свою книгу президенту России Владимиру Путину.

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