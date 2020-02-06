В крымских аптеках маски выросли в цене: Помогут ли они защититься от вируса?

Количество заболевших коронавирусом ежедневно растет. По данным на 5 февраля, по всему миру заразились больше 20 тысяч человек. В России зарегистрировано два случая заражения. В крымском отделении Роспотребнадзора не зафиксировали ни одного случая заболевшего, хотя всех прибывших из Китая, которые жалуются на насморк и кашель, проверяют на коронавирус. И хотя до Крыма инфекция пока не добралась, жители полуострова начали массово скупать медицинские одноразовые маски в аптеках. «Комсомолка» разбиралась, сколько стоят средства защиты от вируса, и действительно ли они помогут не пустить инфекцию в организм.

Так, в некоторых аптеках Симферополя масок вообще не оказалось.

- У нас их нет со вчерашнего дня. Люди все раскупили. Маски покупает каждый третий - берут и для себя, и для детей. Цена на них была 20 рублей за пять штук в комплекте, - поясняет фармацевт.

В основном в аптеках и поликлиниках одноразовые маски стоят по 10 рублей за штуку или же по 50 рублей за 4. Отметим, что в низкий сезон заболеваемости средство защиты от вирусов в среднем стоит 5 рублей.

МАСКИ ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ

В аптеки в основном поступают трехслойные маски, которые нужно менять каждые два часа. Получается, что одному человеку в день необходимо не меньше восьми штук. Ограничений по количеству покупки масок в одни руки нет. Люди боятся заразиться новым видом вируса, вот и скупают товар, создавая таким образом искусственный дефицит.

- Только за последнюю неделю цены на оптовых закупках выросли в разы. Если в последних числах января пачка с пятью масками стоила 14-17 рублей, то сейчас 50-65. Так что, после распродажи остаток масок в аптеках можно ожидать роста цен, - поясняет КП-Крым представитель одной из фармацевтических компаний.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ МАСКИ

Специалисты Роспотребнадзора называют одноразовые маски эффективным средством профилактики заражения гриппом, коронавирусом и другими острыми респираторными инфекциями.

- Маску нужно менять каждые два часа. И желательно покупать не трехслойные, каоторые в основном продаются в аптеках, а восьмислойные. Это нужно, чтобы задерживались капли слюны и слизи с мелкими частичками вируса. Конечно, лучше всего защитят от вирусов респираторы, но ими в основном пользуется медперсонал. В повседневной носке они не особо удобны. Если вы боитесь коронавируса, в масках пока ходить не обязательно, потому что случаев заболеваемости на полуострове не зарегистрировано, - отмечает Эскендер Каримов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского.

При этом эксперт не советует пользоваться иммуностимулирующими средствами.

- Если их применять, то к тому времени, когда придет вирус, иммунитет может истощиться. Потому что нельзя держать его постоянно в напряжении, - поясняет Эскендер Каримов.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Тщательно закрепляйте маску на лице, плотно закрывайте рот, нос и подбородок, не оставляя зазоров.

2. Меняйте маску каждые два часа. При снятии не касайтесь ее поверхности, а руки тщательно мойте с мылом.

3. Вторично одноразовую маску носить нельзя.

4. Маску нужно надевать в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным острыми респираторными или вирусными инфекциями. На открытом воздухе ее использовать не нужно, потому что вирусы там и так быстро гибнут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С первых дней осложнения ситуации в Китае в Крыму проверяют на коронавирус тех, кто прибыл из КНР и обратился в медицинские организации с симптомами острых респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время обследовано 8 человек, по пятерым обследованным лицам результат отрицательный, еще троих человек проверяют.

КСТАТИ

На полуострове еженедельно на 30% растет количество заболевших острыми респираторными инфекциями. За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, ОРЗ в Крыму подхватили 8213 человек. На 10 тысяч населения предварительно приходится 43 заболевших. Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога. Это связано с циркуляцией негриппозных вирусов и вирусов типа А и В. В Севастополе же эпидемический порог не превышен. ОРЗ заболели 1936 человек.

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