Власти: Рынок первичного жилья в Крыму тормозят банки

Рынок строительства жилья в Крыму тормозят уполномоченные по долевому строительству банки, считают региональные чиновники, курирующие отрасль. Финучреждения затягивают рассмотрение заявок, требуют дополнительные документы и аванс от продажи будущей недвижимости.

Закон о проектном финансировании вступил в силу с 1 июля 2019 года. Застройщик привлекает средства дольщиков на эскроу-счета, не раскрывает их до готовности объекта и сдачи его в эксплуатацию, используя для строительства только кредитный ресурс банка.

- На сегодняшний день строитель в строительной отрасли опустился на второе место, на первое вышли банки, - считает вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - А в Крыму всего два уполномоченных банка по проектному финансированию — РНКБ и «Банк «Россия», и по скорости рассмотрения документов они не дорабатывают.

Из 17 проектов аккредитованных застройщиков финансирование получили только 8 на сумму чуть более 8 миллиардов рублей, что не устраивает руководство Крыма. Самая глобальная проблема - это скорость рассмотрения документов.

- Для стройки 4-5 месяцев - это неприемлемо, - говорит Евгений Кабанов. - И это для крупных застройщиков. На небольших объектах процесс затянется до года минимум.

Банки выдвигают застройщикам дополнительные требования. Помимо оговоренных законом разрешительной документации с экспертизой и заключением стройнадзора, финучреждения требуют технико-экономическое обоснование, финансовую модель с маркетинговым исследованием, подтверждение площади реализованных проектов, в 1,5 раза превышающей запланированную стройку.

За свои услуги банки требуют от 1 до 1,5% от объема кредитования строительства и после ввода жилья в эксплуатацию оставляют для гарантии еще 5% от суммы на эскроу-счетах сроком на год.

Кроме того, один из двух банков Крыма, работающий с долевым строительством, требует от застройщика внести 15% средств авансом еще до продажи жилья. При этом банки, оформляя недвижимость в залог, тем самым обеспечивают себе 100% долей в строительстве.

- Ипотека — это, прежде всего, социальное обязательство государства перед гражданином, - уверена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. - Рассматривать ипотеку как просто финансовый инструмент сегодня не позволительно. Ипотека должна быть реальной, понятной, и все, что нужно для этого сделать, мы создадим.

По словам сенатора, существующая в Крыму процентная ставка по ипотеке подлежит пересмотру. И сегодня звучат предложения снизить ее до 6-7% годовых. Вместе с правовым регулированием участия банков в долевом строительстве, это повлияет на цену квадратного метра жилья. Сейчас средняя стоимость по региону составляет 52 тысячи рублей за 1 кв. м.

СПРАВКА КП

По итогам 2019 года в Крыму введено в эксплуатацию 1,2 миллионов кв. м. недвижимости. Из них 80 тысяч кв. м. — жилищное строительство, что на 30% ниже показателей 2018 года. Плановые показатели для региона составляют 150 тысяч кв. м. в год.

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