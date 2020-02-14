2020-02-14T16:08:34+03:00
Экономика

Власти: Рынок первичного жилья в Крыму тормозят банки

Финучреждения затягивают рассмотрение заявок застройщиков и выдвигают дополнительные требования
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Рынок первичного жилья встал с введением новшеств долевого строительстваРынок первичного жилья встал с введением новшеств долевого строительстваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Рынок строительства жилья в Крыму тормозят уполномоченные по долевому строительству банки, считают региональные чиновники, курирующие отрасль. Финучреждения затягивают рассмотрение заявок, требуют дополнительные документы и аванс от продажи будущей недвижимости.

Закон о проектном финансировании вступил в силу с 1 июля 2019 года. Застройщик привлекает средства дольщиков на эскроу-счета, не раскрывает их до готовности объекта и сдачи его в эксплуатацию, используя для строительства только кредитный ресурс банка.

- На сегодняшний день строитель в строительной отрасли опустился на второе место, на первое вышли банки, - считает вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - А в Крыму всего два уполномоченных банка по проектному финансированию — РНКБ и «Банк «Россия», и по скорости рассмотрения документов они не дорабатывают.

Из 17 проектов аккредитованных застройщиков финансирование получили только 8 на сумму чуть более 8 миллиардов рублей, что не устраивает руководство Крыма. Самая глобальная проблема - это скорость рассмотрения документов.

- Для стройки 4-5 месяцев - это неприемлемо, - говорит Евгений Кабанов. - И это для крупных застройщиков. На небольших объектах процесс затянется до года минимум.

Банки выдвигают застройщикам дополнительные требования. Помимо оговоренных законом разрешительной документации с экспертизой и заключением стройнадзора, финучреждения требуют технико-экономическое обоснование, финансовую модель с маркетинговым исследованием, подтверждение площади реализованных проектов, в 1,5 раза превышающей запланированную стройку.

За свои услуги банки требуют от 1 до 1,5% от объема кредитования строительства и после ввода жилья в эксплуатацию оставляют для гарантии еще 5% от суммы на эскроу-счетах сроком на год.

Кроме того, один из двух банков Крыма, работающий с долевым строительством, требует от застройщика внести 15% средств авансом еще до продажи жилья. При этом банки, оформляя недвижимость в залог, тем самым обеспечивают себе 100% долей в строительстве.

- Ипотека — это, прежде всего, социальное обязательство государства перед гражданином, - уверена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. - Рассматривать ипотеку как просто финансовый инструмент сегодня не позволительно. Ипотека должна быть реальной, понятной, и все, что нужно для этого сделать, мы создадим.

По словам сенатора, существующая в Крыму процентная ставка по ипотеке подлежит пересмотру. И сегодня звучат предложения снизить ее до 6-7% годовых. Вместе с правовым регулированием участия банков в долевом строительстве, это повлияет на цену квадратного метра жилья. Сейчас средняя стоимость по региону составляет 52 тысячи рублей за 1 кв. м.

СПРАВКА КП

По итогам 2019 года в Крыму введено в эксплуатацию 1,2 миллионов кв. м. недвижимости. Из них 80 тысяч кв. м. — жилищное строительство, что на 30% ниже показателей 2018 года. Плановые показатели для региона составляют 150 тысяч кв. м. в год.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Может ли Россия прожить без китайских товаров
В гостях на Радио «Комсомольская правда» - экономист и публицист, а в прошлом зампред Счетной палаты РФ Юрий Болдырев. Вместе с журналистом «КП» Алексеем Ивановым он обсудил, насколько Россия стала зависеть от импорта дешевых азиатских товаров
ТПП РФ вместе с Банком Интеза планируют «прорубить окно» в Евросоюз
В Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ прошел организованный ТПП РФ и Банком Интеза семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества»
Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
Установлено имя одного из пяти воинов, останки которых нашли при реконструкции центра Севастополя
В Севастополе 15 и 16 февраля частично пропадет электричество
В Симферополе восстановили работу котельной крупнейшего микрорайона
Щенка с Крымского моста ждут в Южно-Сахалинске
Налоговики Крыма отчитались о рейдах в новогодние праздники
Обвиняемую в убийстве 7-летнего сына поместили в психиатрическую больницу
Депутаты избрали нового главу администрации Черноморского района
87 крымчан под наблюдением Роспотребнадзора из-за коронавируса
Аксенов хочет сократить отчетность и бюрократов в ФЦП
Глава Крыма получит право выбирать подрядчиков строительства по ФЦП
В Крыму у «черных копателей» изъяли 400 артефактов
Жилой дом для детей-сирот в Керчи подключен ко всем коммуникациям
Пьяный крымчанин пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Симферопольские бабушки начали «рейды» по аптекам с высокими ценами на маски
Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»
В Симферополе арестовали автомобиль «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей
Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина
Зеленский пообещал построить «город-сад» в Херсоне для переселенцев из Крыма
В Симферополе арестовали женщину, которая убила 7-летнего сына
«След динозавра»: В Севастополе нашли необычную яму на спуске Котовского
Он слишком долго плавал: Моряка из Севастополя ограбили на миллион
Погода в Крыму на 14 февраля: ветер меняется на южный и до 12 тепла
В Симферополе и Севастополе 14 февраля частично отключат электричество
Генеральный директор ТРК «Крым» уволился по собственному желанию
Страны-участницы Совбеза ООН могли бы встретиться в Ялте
В Крыму глава Госкомитета сменил должность не выходя из кабинета