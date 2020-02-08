2020-02-07T22:09:22+03:00
Общество

В горах Крыма расцвели подснежники: 10 лучших фото

Поляны белоснежных цветов напоминают сказку «12 месяцев»
Юрий ЮГАНСОН
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Сезон подснежников в Крыму начинается уже в январеСезон подснежников в Крыму начинается уже в январеФото: Юрий ЮГАНСОН
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Крым - сам по себе сказка. Он прекрасен в любое время года и в любую погоду. Но иногда в самой сказке происходят настоящие чудеса! Если помните, в «12-ти месяцах» девочку посылают в лес за подснежниками, несмотря на то, что на календаре конец декабря. Так вот, найти в Крыму подснежники под Новый год - далеко не редкость.

Полную корзинку можно собрать с одой поляны Фото: Юрий ЮГАНСОН

Полную корзинку можно собрать с одой поляныФото: Юрий ЮГАНСОН

В феврале в крымских горах можно увидеть не отдельные кустики белоснежных цветов, а огромные поляны! Посмотрите, как это красиво. Миллионы первоцветов вызывают щенячий восторг у всех, кто видит такую сказочную картину. Среди зимы увидеть цветущие ковры у своих ног - это ли не чудо?

Подснежниками лучше любоваться, сорванные они долго не живут Фото: Юрий ЮГАНСОН

Подснежниками лучше любоваться, сорванные они долго не живутФото: Юрий ЮГАНСОН

Единственная просьба: побывав в сказке, позвольте побывать в ней и другим. Не рвите и не вытаптывайте цветы. Букетик первоцветов вы даже не сможете довезти до дома, а другие люди уже не увидят этой красоты.

Лучшие поляны подснежников на Ангарском перевале и горе Аю-Даге Фото: Юрий ЮГАНСОН

Лучшие поляны подснежников на Ангарском перевале и горе Аю-ДагеФото: Юрий ЮГАНСОН

Чем больше снега в горах Крыма,тем больше будет подснежников Фото: Юрий ЮГАНСОН

Чем больше снега в горах Крыма,тем больше будет подснежниковФото: Юрий ЮГАНСОН

Подснежник - краснокнижное растение Фото: Юрий ЮГАНСОН

Подснежник - краснокнижное растениеФото: Юрий ЮГАНСОН

Цветущие подснежники -исимвол возрождения жизни после зимы Фото: Юрий ЮГАНСОН

Цветущие подснежники -исимвол возрождения жизни после зимыФото: Юрий ЮГАНСОН

Аромат поляны подснежников неподражаемый и очень тонкий Фото: Юрий ЮГАНСОН

Аромат поляны подснежников неподражаемый и очень тонкийФото: Юрий ЮГАНСОН

Именем "Крымского подснежника" назван турнир любителей зимнего футбола Фото: Юрий ЮГАНСОН

Именем "Крымского подснежника" назван турнир любителей зимнего футболаФото: Юрий ЮГАНСОН

За сбор подснежников грозит внушительный штраф Фото: Юрий ЮГАНСОН

За сбор подснежников грозит внушительный штрафФото: Юрий ЮГАНСОН

Подснежник на латыни - Галантус Фото: Юрий ЮГАНСОН

Подснежник на латыни - ГалантусФото: Юрий ЮГАНСОН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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