Армяне и болгары Крыма знают, как правильно отметить 14 февраля

День всех влюбленных уже который год вызывает переполох в учреждениях образования и культуры Крыма. В стремлении разделить праздники на наши и не наши чиновники ломают копья, штампуют указы и распоряжения, дабы никаких увеселительных мероприятий не допустить и, не дай бог, тем самым легализовать святого Валентина. Побороть традицию отмечать 14 февраля все равно, что победить маркетинг. Открыточки, сердечки, цветочки, украшения и подарки посерьезнее - кто из продавцов откажется от возможности заработать на желании влюбленных символизировать свое чувство в материальном эквиваленте?

ПОХОД НА ВАЛЕНТИНА

Накануне 14 февраля ответственные министерства и ведомства торопятся сделать рассылку в подведомственные учреждения с напоминанием, что проведение мероприятий, посвященных Дню святого Валентина, не соответствуют культурным традициям народов Крыма и не относятся к рекомендованным для проведения праздникам, а семейные ценности и супружеские узы в Российской Федерации чтят 8 июля в День семьи, любви и верности.

Попытки заместить один праздник другим Крымская епархия предпринимает с тех пор, как названный католическим День всех влюбленных стал отвоевывать свое право на почитание. Дело доходило до того, что 14 февраля праздник начинался с молебна перед иконой святых покровителей семьи Петра и Февронии. Однако никакие ухищрения не пошатнули позиции Валентина, и уже не столь важно, признан ли он святым, и кого тайно венчал на самом деле.

Крымские армяне свой праздник проводят у костра, зажженого от ритуальной церковной свечиФото: Анна КИРИЕНКО

ВЛЮБЛЕННЫМ - ПЛАМЯ ТЕРЕНДЕЗА

Раз запреты не действуют и только придают празднику романтический шарм, значит нужно менять тактику. По всем фронтам импортозамещение проводится за счет поддержки и популяризации отечественного производителя. И к праздникам это тоже относится. Особенно в многонациональном Крыму. И если уж защищать культурные традиции крымчан, то не борьбой со святым Валентином, а поддержкой своих святых.

Так армянская община Крыма 14 февраля отмечает Терендез - Сретение Господне. По распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II этот праздник провозглашен Днем благословения молодоженов.

С 2007 года в Симферополе праздник отмечается на городском уровне. Неотъемлемой частью является богослужение, молитва, свяченый огонь, принесенный из церкви для зажжения костра.

- Армянская церковь отмечает Рождество Христово 6 января, а поскольку Сретение Господне приходится на 40-й день после богоявления, то это 14 февраля, – рассказывает замглавы армянской национально-культурной автономии Крыма Ваган Вермишян. – Накануне 13 февраля священник проводит обряд благословения свечи, от которой разжигается костер – главный символ праздника.

Считается, что воск благословенной свечи имеет силу оберега от огня небесного, а разожженный костер несет очищение и обновление, как грядущая весна. Поэтому главный обычай праздника Терендез – прыжки через костер.

По традиции первыми, крепко взявшись за руки, прыгают молодожены и засватанные пары, чтобы любовь была вечной и семья крепкой. Если молодая жена или невеста опалит край платья, то это к первенцу мужского пола.

За молодыми под национальные армянские песни через огонь прыгают все желающие. Гостей щедро угощают сладостями и блюдами из пшеницы и других злаков, что также символизирует плодородие.

Болгары 14 февраля выходят на виноградники - чествовать святого Трифона, покровителя виноделовФото: Анна КИРИЕНКО

ВИНОГРАДНИКИ - ТРИФОНУ

Плодородию виноградной лозы и процветанию виноградарей посвящен национальный болгарский праздник Трифон Зарезан в честь Святого Трифона, почитаемого болгарами как покровителя виноградарей и виноделов.

По легенде Трифон сам был виноградарем, и в день его поминовения - 14 февраля - проводится символическая обрезка лозы.

- В этот день проводится первая ритуальная обрезка винограда и закладывается задел на будущий урожай, – говорит зампредседателя болгарской общины Крыма Людмила Радева. – День Трифона – это праздник крепких мужчин, среди которых выбирают самого уважаемого семьянина и хозяина, удачливого винодела и назначают его Царем вина.

Региональная болгарская национально-культурная автономия им. Паисия Хилендарского ежегодно проводит праздник Трифон Зарезан на крымских виноградниках. Он начинается с молебна перед иконой Святого Трифона и благословения плодородия местной лозе.

Название праздника Трифон Зарезан связано с символической обрезкой лозыФото: Анна КИРИЕНКО

После священник срезает первую веточку лозы и кладет ее во флягу с вином прошлого урожая, которым угощают всех желающих. Провозглашенному Царю вина на голову водружают корону из лозы и на руках несут к месту празднования, где уже накрыты столы и хозяйки хвалятся друг перед другом баницей и кавармой - пирогом с брынзой и тушеным мясом с овощами. Завершается праздник исполнением традиционного болгарского танца Хоро.

ГДЕ ПРАЗДНУЕМ

На свои национальные праздники крымские армяне и болгары всегда приглашают гостей. С традициями Терендеза можно познакомиться 13 февраля в 17:00 в армянском дворике Симферополя по ул. Ленина, 9. На Трифон Зарезан болгары приглашают 15 февраля на виноградники агрофирмы «Золотая балка» в Балаклаве по ул. Крестовского, 66. Экскурс в историю праздника и молебен за будущий урожай намечены на 11:00.

Крымские болгары выбирают Царя вина - самого удачиливого и уважаемого виноделаФото: Анна КИРИЕНКО

Конечно, масштабные празднества требуют большей подготовки и размаха. Но если направить усилия «против» на старания «за» вполне могут получиться интересные массовые мероприятия, которых так не хватает Крыму для привлечения гостей в межсезонье.

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