«Крымские морские порты» объявили о массовом увольнении из-за санкций

Несколько сотен сотрудников госпредприятия «Крымские морские порты» (КМП) останутся без работы: руководство снова анонсировало масштабную «оптимизацию штатной численности». Под масштабные сокращения попадают сразу несколько подразделений. «Комсомолка» разбиралась, что будет с людьми и почему власти допустили подобное.

СУБСИДИИ НЕ СПАСЛИ

- ГУП РК «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении. Доходы предприятия значительно снизились, - объясняют грядущие увольнения в пресс-службе предприятия. - Анализ финансового состояния предприятия, существующих грузопотоков показал, что без оптимизации штатной численности ГУП РК «Крымские морские порты» не выйти из кризисной ситуации.

В качестве причин обнищания называют санкции от Евросоюза и запуск движения по Крымскому мосту, который оставил Керченскую паромную переправу без клиентов.

Напомним, предприятие «Крымские морские порты» создали весной 2014 года, когда Госсовет Республики Крым объединил все порты региона (в Керчи, Феодосии, Ялте и Евпатории). Также в состав ГУПа включили Керченскую паромную переправу, «Госгидрографию» и «Порт-Терминал». Уставный капитал в итоге получился немаленький - 5,5 миллиардов рублей.

Поначалу дела шли вгору: по итогам 2015 года выручка увеличилась вдвое, однако уже в 2016 году, по данным аналитической системы Rusprofile, заработать удалось на 66 миллионов меньше, а к 2018 году, когда открыли Крымский мост, выручка и вовсе упала на 300 миллионов рублей.

Тогда руководители ГУПа решились на первое массовое сокращение штата: в мае 2018 года из 6000 человек сохранили работу только 2759.

К 2020 году уволили еще 321 сотрудника.

Неоднократно власти Крыма выделяли хоть и государственному, но все же коммерческому предприятию субсидии, чтобы поддержать его на плаву.

Так, в апреле 2019 года «Крымские морские порты» получили 237 миллионов, чтобы заплатить налоги и погасить долги по зарплате (а многие сотрудники к тому моменту уже несколько месяцев сидели без денег). Пробовали разные варианты: списать несколько судов, чтобы уменьшить издержки, зарабатывать на круизах, привлечь инвесторов для создания яхтенных марин и так далее.

Но все безуспешно. 31 марта - последний рабочий день для сотен сотрудников КМП.

НАШИХ ЖДУТ НА ЧУКОТКЕ...

По данным источника КП-Крым, Керченский рыбный порт распускают полностью.

- Нас сокращают подчистую. С 1 апреля будут уволены все 327 сотрудников, - сообщил наш собеседник. - Просто банально нет работы! На протяжении полутора лет зарплату выплачивали за счет дотаций. В итоге рыбный порт принес всему ГУПу убытков на 209 миллионов рублей.

В Керченском рыбном порту под сокращение попали все. Фото: crimeaports.ru

Сейчас для работников порта активно ищут новые места:

- Проще всего найти работу нашим высококвалифицированным докерам, которые нарасхват – их всех готово забрать руководство порта «Певек» на Чукотке, востребована эта специальность и в Керчи.

Кроме того, есть возможность перейти на другие вакансии в рамках «родного» ГУПа, таких свободных мест есть около 140. Тяжелее всего - бухгалтерии и другим работникам офиса.

- В конце марта станет ясно, сколько же людей остались не у дел. На сегодня же все просто ждут причитающихся в таких случаях выплат и рассматривают предложения по трудоустройству, - заключил источник КП-Крым.

...И НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

- Сокращение коснется всех подразделений предприятия, - сказал КП-Крым Николай Зеленкевич, гендиректор ГУП РК «Крымские морские порты».

Он заверил, что попавшим под сокращение предложат трудоустройство. Около 400 вакансий есть на двух заводах в Керчи - металлургическом и судостроительном. Но хватит ли вакансий для всех уволенных?

- Нет, конечно, примерно половина, не больше, - говорит Зеленкевич. - Сейчас идут переговоры о трудоустройстве уволенных в такие компании, как АО «Волна» (порт Тамань), АО «Морской торговый порт Усть-Луга», ООО «ТЭС-Терминал-1», ФГУП «Крымская железная дорога».

Отчета о трудоустройстве уволенных сотрудников уже ждет депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

- В первую очередь я хочу получить от Министерства транспорта информацию о том, сколько человек будет сокращено и какие варианты трудоустройства им предложены. Нужно сделать все, чтобы вынужденные меры по оптимизации как можно меньше затронули интересы людей, - заявил народный избранник.

КСТАТИ

Теряем глубину

Больше всего уволенных сотрудников - в Керченском порту. Его главная проблема - ухудшение состояния Керчь-Еникальского канала. Он может принять суда с осадкой до 4,9 метров: это на грани экономической эффективности, судовладельцы жалуются, мол, маловато. Глубина канала уменьшается на 30 сантиметров ежегодно, и чтобы этого избежать, ГУП «Крымские морские порты» нужно найти 1,5 миллиарда рублей, чтобы заплатить за дноуглубительные работы.

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