День святого Валентина в Крыму: Что подарить второй половинке на 14 февраля

День Святого Валентина в России уже давно стал традиционным романическим праздником, который влюбленные пары всех возрастов отмечают 14 февраля.

День влюбленных обязан своему появлению католическому священнику святому Валентину. В III веке нашей эры властный и жестокий римский император Клавдий II запретил легионерам жениться – он считал, что не обремененный семьей мужчина будет лучше сражаться на поле брани. В то время святой Валентин был полевым врачом и священником. Он сочувствовал влюбленным солдатам и тайком освящал брак воинов и их избранниц. Вскоре об этом прознали власти - Валентина посадили в темницу и приговорили к смертной казни. Уже в темнице Валентин влюбился в дочь тюремщика Юлию, перед смертью он написал девушке признание в любви - валентинку, которую подписал «Твой Валентин». Казнили священника 14 февраля 269 года.

С тех пор дата 14 февраля стала знаковой для влюбленных по всему миру. В постсоветские страны праздник пришел в начале 90-х годов, и почти за три десятилетия стал популярным в России – особенно среди молодежи.

Сегодня влюбленные по традиции обмениваются валентинками, мужчины дарят женщинам цветы, а вечером пары устраивают романтический ужин.

Конечно, в этот день также принято дарить друг другу подарки. В последнее время влюбленные стараются удивить свою вторую половинку креативным, а главное – полезным подарком. Каждая девушка всегда хочет быть ухоженной – в этом ей поможет лазерная эпиляция. Идеальным подарком для любимой на 14 февраля станет сертификат в студию аппаратной косметологии и лазерной эпиляции LaserPRO в Симферополе и Севастополе. Плюсов у этой процедуры масса.

1. Лазерная эпиляция - самый эффективный и современный способ удаления волос. Эффект от процедуры ощутим минимум в течение 2-5 лет, а при соблюдении рекомендаций и поддерживающих процедур 1-2 раза в год после эпиляция кожа после эпиляции остается гладкой навсегда.

2. Омоложение кожи лица и шеи с эффектом сразу - здесь и сейчас!

3. Выбор номиналов сертификата огромен - от 1500 до 20000 рублей. Такой подарок подойдёт как коллеге, так и самой любимой женщине!

4. Срок действия сертификата 1 год - получатель подарка явно успеет им воспользоваться!

Адреса студий лазерной эпиляции LaserPRO в Крыму:

Симферополь, ул. Тренева, 21,

Тел. +79789648484 Сайт:

https://laser-simferopol.ru

Севастополь, ул. А.Фадеева, 27А.

Тел. +79789648585

Сайт: https://laser-sevastopol.ru

Инстаграмм: @laserpro.simf и @laserpro.sev

Студия аппаратной косметологии и лазерной эпиляции LaserPRO

Здоровье любимого человека – самое главное для второй половинки. Проявите заботу о самочувствии своей пары и подарите сертификат на посещение соляной пещеры «ВитаСоль» в Симферополе. Искусственная соляная пещера - помещение, где на стены, пол, потолок специальным способом нанесено соляное покрытие. Эта комната наполняется концентрированным сухим аэрозолем соли – таким «соляным облаком» непосредственно дышит человек. Все это благотворно влияет на организм человека.

1. Посещение соляных пещер обладает противовоспалительным, антибактериальным и противоотечным эффектом. Очищаются дыхательные пути – человек начинает свободно дышать.

2. Соляная пещера уже в течении первых 10 сеансов снимет заложенность носа, выведет слизь, восстановит дыхание, предупредит ОРВИ и ОРЗ, снимет отек при аллергии, нормализует сон, уменьшит раздражение и воспаления кожи, успокоит нервы.

3. Стойкий оздоровительный эффект наступает после прохождения курса из 10-15 ежедневных сеансов и 1-2 раза в неделю между курсами для поддержания результата.

4. Процедура одинаково полезна для взрослых, детей и беременных.

Адрес искусственной соляной пещеры «ВитаСоль»

Симферополь ул. Маяковского, 14

Телефон: +7 (978) 0 777 454

Группа ВК https://vk.com/vita_sol

Инстаграм: @vitasoli

ВАЖНО!

Предварительная запись на сеансы обязательна. Не является медицинской услугой.

Сертификат на посещение соляной пещеры "ВитаСоль"

* На правах рекламы