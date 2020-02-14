Подарки на 14 февраля в Симферополе: Идеи, цены, где купить

Пожалуй, один из самых романтичных праздников года – это 14 февраля, когда отмечают День влюбленных. Сегодня последний день, когда еще можно успеть купить подарок своей второй половинке. Долго ломать голову не нужно – «Комсомолка» сделала подборку презентов, которые можно подарить девушкам в День святого Валентина.

ПОКУПАЕМ ЦВЕТЫ

Выбор цветов в Симферополе большой. Найти розы, тюльпаны или герберы можно как в специальных флористических лавках, так и в подземных переходах. Конечно, во втором варианте ваш букет будет на 20-39% дешевле, потому что аренда торговых точек «под землей» стоит меньше.

Можно подобрать готовые композиции из мелких роз, георгин или других цветов от 500 рублей или же собрать букет из одного вида цветов. Один тюльпан в среднем стоит от 80 рублей, розы можно найти от 100 рублей. Хороший букет обойдется от 500-600 рублей, плюс, еще 100-150 рублей вы можете отдать за оформление композиции.

В некоторых бутиках цены на цветы уже выросли. А к 8 марта ожидается еще большее повышение цен.

Тюльпаны можно купить от 80 рублейФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

ВЫБИРАЕМ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЛИ БИЖУТЕРИЮ

Если хотите порадовать девушку украшением, не обязательно выбирать дорогие металлы, в магазинах полно красивой бижутерии.

Подвески с массивными камнями или деликатная тонкая ниточка вокруг шеи с одним камнем - это будет стоить от тысячи рублей. Оригинальный подарок - кожаный браслет; цены - от 1500 рублей.

Если все-таки решили дарить драгоценности, то серебряные кольца с цирконами весом от 2 граммов обойдутся от 600 рублей. Золотые такого же веса - уже от 5 тысяч.

Красивую бижутерию можно выбрать на любой вкус и цветФото: Надежда ДАЦЮК

Золотые цепочки без подвески - от 6 тысяч рублей, с бриллиантовым кулоном - от 15 тысяч рублей. Четырехграммовые серебряные серьги можно купить от 1000 рублей, золотые – от 4-5 тысяч.

Многие ювелирные магазины делают предпраздничные скидки от 25 до 45%. Подарок можно положить либо в подарочный пакетик - от 100 до 120 рублей, либо в коробку - от 250 до 600 рублей в зависимости от размера и деталей декора (бантики, бумага, украшения).

В такие милые коробочки влюбленным предлагают заворачивать подаркиФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

СОЗДАЕМ АТМОСФЕРУ: ШАРИКИ, СВЕЧИ И ДРУГИЕ МИЛОСТИ

Лепестки роз на кровати, арома-свечи и шарики под потолком, ванна с красивыми плавающими свечами, несомненно, приведут вашу вторую половинку в восторг. Теперь разберемся, сколько придется заплатить за атмосферу праздника.

Белые свечки-шашечки можно купить от 7 рублей за штуку. Цилиндрические свечи разного размера обойдутся от 150 рублей за штуку. Декорированные свечи - подороже. Например, бокал, залитый воском с сердцем внутри, будет стоить 250 рублей. Украсить букет цветов, праздничный стол или торт можно деревянными палочками с сердечками или картинками с красивыми надписями. Их стоимость - от 60 до 100 рублей.

Простые воздушные шары, надутые гелием, можно приобрести от 40 рублей за штуку, с надписями - от 80 рублей. Шарики из фольги стоят от 200 рублей. Кстати, покупать шары выгоднее по интернет-магазинам с самовывозом. При такой покупке можно получить скидку от 20%.

ПОЧЕМ ОТКРЫТКИ ДЛЯ НАРОДА?

Самые маленькие и простые валентинки можно купить от 5 до 15 рублей за штуку. Понятно, что особых «красивостей» оформления от них ждать не приходится. Выбрать можно на любой вкус – с пожеланиями и без, с кружевными краями или без них, а также с разными адресатами. Стоимость средних открыток колеблется от 50 до 150 рублей, большие обойдутся от 200 до 300 рублей.

Такие валентинки стоят от 100 рублей за штукуФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

ЧТО КУПИТЬ В ИНТИМНЫХ МАГАЗИНАХ

В секс-шопах продаются не только предметы для разнообразия интимных отношений, но и недорогие сувениры-приколы. Ко Дню влюбленных обычно раскупают леденцы в форме сердца и детородных органов (70 рублей штука). Но продавцы предупреждают, что сладости вызывают повышенное слюноотделение, поэтому не стоит чупа-чупсы употреблять в общественном транспорте или на рабочем месте - можно оконфузиться. Нескромные свечи-фаллосы для украшения торта тоже берут в подарок. В ходу и пластиковые секс-шпажки для мини-бутербродов. Все удовольствия по 200 рублей. За брелки с говорящим названием «Камасутра» нужно выложить 300 рублей.

Брелоки с сексуальным подтекстом расходятся на ураФото: Галина КОВАЛЕНКО

- Для мужчин хит сезона - имитатор вагины, - отметила продавец. Устройство внешне похоже на «киндер-яйцо», но очень хорошо растягивается. Цена удовольствия - 1500 рублей. Ответным подарком для женщины может послужить мини-вибратор: этакие шаловливые кроличьи ушки пощекочут везде, где надо, включая грудь.

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