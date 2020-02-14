Полетали на высоте полутора тысяч метров: Звезда парапланерного спорта Крыма провел одно из самых романтичных свиданий

Он - звезда парапланерного спорта, мастер спорта международного класса. Она - руководитель филиала международной школы капоэйры «Сензала» в Крыму и профессиональный пауэрлифтер. Разве может быть первое свидание у такой пары обычной встречей за чашкой кофе?.. Глеб Сухоцкий и Мария Волкова познакомились в приложении Мамба, а впервые увидели друг друга на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря.

Спортсмен Глеб Сухоцкий зарегистрировался на Мамбе из любопытства. Просмотрел профили девушек, и его взгляд остановился на Марии. Привлекла Глеба не только красота девушки, но и общие увлечения - спорт, путешествия, экстрим.

- Всегда знал, что крымчанки не только красивые, но и смелые, - сказал парапланерист. -Зарегистрировался от нечего делать, так как тема онлайн-знакомств постоянно обсуждается в сетях, и тут такой классный результат!

Мария рассказала, что редко пользуется приложением Мамба, так как предпочитает реальное общение.

- Но тут просто судьба! - улыбается крымчанка. - Я случайно поставила «лайк» и неожиданно для себя познакомилась с человеком, который разделяет мои увлечения и симпатичен мне как профессионал и лучший в своей категории спортсмен.

Мария разделила экстремальные увлечения парапланериста

Пара начала переписываться и вскоре решила увидеться. Сесть за столик в кафе - не то для фанатов экстрима. А вот полетать на параплане над живописным урочищем Таш-Джарган близ Симферополя – вот это идея!

Возле Таш-Джарган часто тренируются парапланеристы, потому что зимой и ранней весной там можно поймать хорошие восходящие потоки, позволяющие легко взмыть к небесам. И виды здесь просто прекрасные: один склон горы пологий и узкий, а другой - крутой и скалистый, украшенный абстрактными каменными «скульптурами».

Мария согласилась рискнуть, и полет ее вдохновил:

- Несмотря на то, что в воздухе было очень холодно, мне понравилось. Я чувствовала себя в безопасности, когда мы готовились, когда летали. В Крыму много парапланеристов, но Глеб - чемпион, и это сразу понимаешь. Не знаю, как дальше будет развиваться эта история, но адреналин определенно сближает.

У Глеба Сухоцкого на счету много спортивных достижений и наград, в прошлом году он выиграл этап кубка Мира. В марте спортсмену предстоит выступать за Россию на панамериканском Чемпионате в Бразилии, и он верит в победу, ведь теперь с трибуны за парапланериста будет болеть его любимая девушка.

КСТАТИ

В администрации приложения Мамба сообщили, что свою судьбу ищут около полумиллиона жителей полуострова - именно столько зарегистрировано анкет с локацией Крым. Это почти четверть населения полуострова.

- Вероятно, Глеб добавил в фильтры поиска свои теги, и приложение подобрало ему девушку, основываясь на его увлечениях. Этот функционал стал тестироваться у нас в начале февраля, но уже очень хорошо работает. И эта романтическая история - наглядное тому подтверждение, - сказал КП-Крым представитель компании.