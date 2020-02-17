В Крыму на городских рынках теперь можно рассчитываться банковскими картами

На рынках Севастополя, Симферополя, Ялты, Алушты и Керчи появилась возможность рассчитываться банковскими картами. По данным РНКБ, сейчас установлено около двух тысяч платежных терминалов в торговых точках.

Эксперты банка оценили, что небольшие ларьки, в которых есть терминалы, пользуются популярностью у покупателей, потому что это удобно. Теперь не нужно снимать деньги с карты, планируя поход на рынок. В среднем за месяц на одной точке городского рынка проходит до 180 платежей на сумму порядка 80 тысяч рублей.

- Изначально проект по установке платежных устройств для безналичной оплаты покупок был запущен на Московском рынке в Симферополе, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Мы стремимся сделать процесс покупки товаров проще и комфортнее как для покупателей, так и для собственников торговых точек.

По словам Николая Билана, директор Московского рынка и владельцы магазинов проявили активный интерес к новым возможностям, поскольку понимают, что это выгодно как для покупателей, так и для них самих.

- Не нужно искать сдачу, повышается скорость обслуживания, исключается возможность оборота фальшивых купюр и кражи наличных денег - и это далеко не все плюсы от безналичной оплаты, - заключил заместитель председателя правления РНКБ.

В банке планируют, что до кона 2020 года количество платежных устройств на городских рынках увеличится в два раза.

ОНЛАЙН-КАССЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Напомним, что с июля прошлого года предпринимателей обязали устанавливать онлайн-кассы в торговых точках. Такая норма принята федеральным законом №54.

В банке отмечают, что для бизнесменов разработан сервис «Онлайн-касса РНКБ». Можно выбрать частичный или полный комплект услуг онлайн-кассы с программным обеспечением и встроенным платежным терминалом. Кроме того, предприниматель может рассмотреть более удобный для него тариф в зависимости от вида деятельности. Начинающим бизнесменам предлагают воспользоваться системой бесплатно.