Здоровье с солью: Искусственные соляные пещеры помогают очистить дыхательные пути, омолаживают кожу и успокаивают нервы

Лечение при помощи соли имеет очень давнюю историю. По легендам древних майя, уже тогда для оздоровления старейшины отправлялись в специальные соляные пещеры, откуда являлись назад помолодевшими и полными сил. Также упоминание о лечении солью встречается у древних египтян и греков.

У славян же лечение солью упоминается впервые уже после возникновения христианства. Рассказывают, что монахи с проблемами дыхания отправлялись в соляные пещеры, где с целью лечения измельчали сталактиты. При этом мелкая соляная пыль благотворно влияла на их здоровье. Тем не менее, на уровне официальной медицины благотворное влияние соли на организм человека был отмечен только в середине XIX века.

Именно тогда польский врач-терапевт Феликс Бочковский обратил внимание на то, что шахтеры, работающие в соляных копях Величко, практически не болели простудными заболеваниями, а полученные раны быстро затягивались. Впоследствии в этих шахтах были организованы спелеолечебницы, которые успешно функционируют до сих пор по всему миру.

Сейчас же соляные пещеры привлекают сотни тысяч желающих поправить здоровье. Крым не стал исключением. Именно об этих уникальных объектах на полуострове, а также оздоровительном эффекте соли в целом мы поговорили с руководителем соляной пещеры «ВитаСоль» Викторией Федоровой

Виктория, как у Вас возникла идея с открытием соляных пещер в Крыму?

– В прошлом я сама – аллергик с 20-летним стажем. Постоянно заложенный нос, головные боли, слезящиеся глаза, отечность, бесконечные капли, горы мокрых платков! Через все это я прошла и знаю не понаслышке. Подруга мне посоветовала попробовать искусственную соляную пещеру. И, чудо! – через несколько сеансов мой нос задышал. Когда я убедилась, насколько мощно это работает, я поняла – это нужно всем.

Я прошла обучение, перечитала горы научной литературы на эту тему. Так, в 2018 году открылась соляная пещера в Симферополе, на Маяковского.

Раскройте секрет: как это устроено и как это работает?

– Еще в советское время ученые задались вопросом: как можно воссоздать уникальный микроклимат естественной спелеопещеры в искусственных условиях. Были разные попытки, и сегодня имеем результат этих поисков.

Фактическии искусственная соляная пещера - помещение, где на стены, пол, потолок специальным способом нанесено соляное покрытие. Кроме того, с помощью специального оборудования - галогенератора - пищевая соль измельчается до мелкодисперсного состояния - размер частички соли от 1 до 5 микрон.

Таким образом, комната наполняется концентрированным сухим аэрозолем соли – таким «соляным облаком» непосредственно дышит человек. Именно это и является главным действующим фактором в методе галотерапии.

Взрослый человек располагается в удобном кресле, слушает расслабляющую музыку, а ребенок может рисовать на светящемся столике, собирать паззлы или просто играть на полу – соль у нас в виде песочка, из которого можно строить дороги, дворцы. Сеанс длится 45 минут.

Что в это время происходит с организмом?

– Мы все знаем, что соль – природный антисептик, убивающий все бактерии, микробы и аллергены. Соответственно, когда вы дышите, эти частички попадают глубоко в легкие, бронхи, носовые пазухи и все, что есть вредного, уничтожается. Это имеет противовоспалительный, антибактериальный и противоотечный эффект. Очищаются дыхательные пути, что обеспечивает свободное дыхание.

Но главное, что делает соль – она меняет структуру слизи, скопившейся в дыхательных путях. Вспомним физику: соль притягивает на себя влагу, именно поэтому вся густая и вязкая мокрота, которая скопилась в органах носоглотки, дыхательных путях постепенно становится более жидкой, прозрачной и текучей - это позволяет ей легче выйти.

Но надо знать, что в 80% случаев в процессе посещения СП у людей может появиться реакция организма на соляной воздух. После нескольких сеансов возможно появление легкого кашля или насморка, которые со временем проходят. Подобное состояние естественно и ожидаемо - это значит, что мы запустили процесс очистки организма.

Соляная пещера абсолютно безопасна для детей и беременных женщин.

Сразу возникает вопрос: когда ждать эффекта?

Конечно, надо пройти курс – один сеанс не будет показательным. Стойкий оздоровительный эффект наступает после прохождения курса из 10-15 ежедневных сеансов и 1-2 раза в неделю между курсами для поддержания результата.

Рекомендуется проходить 3-4 курса в год. Это натуральный и полностью безопасный метод для профилактики и оздоровления организма.

Соляная пещера уже в течении первых 10 сеансов снимет заложенность носа, выведет слизь, восстановит дыхание, предупредит ОРВИ и ОРЗ, снимет отек при аллергии, нормализует сон, уменьшит раздражение и воспаления кожи, успокоит нервы.

Методика, по которой мы работаем, показала свою эффективность. Она позволяет снизить заболеваемость гриппом, ОРВИ, ЛОР- заболеваний более чем в 2 раза!

Если мамочки с детками ходят по «графику», то детки со временем перестают болеть совсем. Ну а если подхватят где-то простуду, болезнь протекает легче и гораздо быстрее с серьезной экономией на медикаментах.

Это полезно как взрослым людям и деткам, так беременным.

Кстати, когда этой зимой при эпидемии закрывались садики и школы на карантин, наши детки не болели. Это, считаю, показатель. Если вы готовите детей к возвращению в детский коллектив, милости просим – и оздоровим, и иммунитет повысим.

С детьми все понятно. Но как объяснить пользу соляных пещер консервативным взрослым?

– Главные наши потенциальные клиенты – аллергики, люди с различными ЛОР-заболеваниями, курильщики. Например, если человек хочет бросить курить, он сможет у нас основательно почистить легкие, и все, что скопилось вязкое-негативное – будет выходить в виде кашля, а утром в раковине в виде темной мокроты.

Экскурсии проводите?

– Конечно. Мы всегда готовы рассказать и показать, как это выглядит, как это работает, какие существуют показания и противопоказания.

Какие медицинские показания для посещения соляных пещер?

- На сегодняшний день, по статистике, бронхолегочные заболеваний стоят на втором месте после сердечно-сосудистых. Значит, каждому второму жителю города показано посещение соляных пещер и для профилактики, и для повышения иммунитета в период простуд. Если у человека серьезные проблемы со здоровьем, конечно, обязательна предварительная консультация у лечащего врача.

В завершении могу сказать, что соляная пещера – это прекрасный и очень эффективный метод оздоровления и реабилитации для детей и взрослых.

Когда я слышу слова благодарности, понимаю, что нахожусь на своем месте и приношу людям пользу. Это ли не счастье с солью?

Адреса:

Симферополь ул. Маяковского, 14

Телефон: +7 (978) 0 777 454

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ВАЖНО!

Предварительная запись на сеансы обязательна. Не является медицинской услугой.

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