Плетите лапти: Как обязательная маркировка обуви коснулась крымского бизнеса

С 1 марта по всей стране вводится запрет на завоз и продажу немаркированной обуви. Весь товар на складах и в магазинах должен быть «честным», то есть зарегистрированным в электронной системе «Честный знак».

Маркировка товаров вводится как метод борьбы с контрафактом, поскольку кустарных, подвальных, гаражных производств галантереи развелось великое множество. Нашивки, лейблы и прочие признаки бренда штампуются также легко, как и товарные накладные. Отследить происхождение продукции можно только в единой электронной базе данных, где по индивидуальному номеру товара видна его эволюция от производителя до прилавка магазина. Подобная система «Меркурий» уже несколько лет действует на сельскохозяйственную продукцию, и с ее помощью удалось отсечь поток продуктового фальсификата.

- Постепенно все будет маркироваться: мех, лекарства, обувь, автомобильные шины, духи, пиво — все, что так любят подделывать и выставлять на рынок под видом официальных производителей, - говорит эксперт по налоговому законодательству и предприниматель Виктория Степанюк. - На очереди молочные изделия.

Внедрение обязательной маркировки обуви планировалось с начала года, но сроки перенесли на 1 марта. К этому времени все предприниматели, производящие, импортирующие, торгующие оптом и в розницу обувью должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак», внести туда данные о своих потребностях в марках и получить их бесплатно, чтобы с 1 марта каждая коробка с обувной парой была с индивидуальным кодом.

Российские производители, равно как импортеры, должны маркивроать свою продукциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся продукция, поступающая после этого срока, должна иметь заводскую маркировку вне зависимости от страны-производителя. Российские обувные фабрики готовились к переходу еще с середины прошлого года. Импортеры должны маркировать товар еще до его растаможки.

- С китайскими поставщиками у нас проблем не будет, - заверили КП-Крым в одном из обувных магазинов Симферополя. - Они способны за ночь мост построить, не то, что оборудование для маркировки товаров установить. Есть некое замешательство со стороны турецких производителей, но и этот вопрос решаем — терять рынок никому не хочется.

Для крымских продавцов обуви переход на новую электронную систему учета ознаменовался массовым исходом с налоговых спецрежимов. Из регионального закона о патентной системе торговля обувной продукцией была исключена,и предпринимателям нужно было выбирать между двумя упрощенными режимами: налоги с доходов или налоги с доходов за вычетом расходов. Последний вариант хоть и интересен для бизнеса возможностью учесть все затраты, но доступен только при безналичной оплате. Розничным торговцам устанавливать терминал для приема электронных платежей пока не по карману.

Эксперты уверены, что обязательная маркировка обуви приведет к росту себестоимости и увеличению цен в рознице.

С 1 декабря это правило распространится на духи и туалетную воду, пневматические шины и покрышки, одежду, изготовленную из натуральной и композиционной кожи, женские блузы, а также пальто. Кроме того, маркировке подлежит постельное, кухонное и столовое белье, а еще - фотокамеры.

КСТАТИ

По оценкам экспертов, доля контрафакта на российском обувном рынке достигает 30–35%. К таковым относится товар, произведенный с нарушением авторских прав, то бишь подделка. Помимо фальсифицированной продукции на рынке полно «серого» импорта, ввезенного на территорию стран Таможенного союза, перемаркированного под местного производителя и распространенного по торговым сетям на льготных условиях. Обязательный электронный учет лишит покупателя возможности приобрести недорогой товар.

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