«Привоз» и ныне там: Крупнейший рынок Симферополя переносить не будут

Неделю назад бывший министр промышленности республики Андрей Васюта обескуражил крымчан новостью о том, что самый крупный рынок в Симферополе - «Привоз» - перенесут за черту города и переделают его в логистический центр. Но оказалось, что торговая площадка никуда не переезжает. Более того, местные власти выделили «Привозу» новую землю для его расширения.

В скором будущем около существующего рынка появиться новая парковка, зеленая зона и остановка для общественного транспорта. Все это должно расположиться на территории в 2 гектара, которую «Крымскому Привозу» выделило правительство республики.

- Мы планируем благоустроить территорию рядом с рынком. Сделать на парковке зеленые зоны, - рассказали КП-Крым в руководстве группы компаний «Крымский Привоз».

Более того, руководство рынка планирует открыть новый «Привоз», который будет гораздо больше существующего. Для этого бизнес несколько лет скупал участки земли около Московского шоссе неподалеку от ресторана «Рыбацкая деревня». Теперь территория в 100 гектаров ждет своего превращения в оптовый рынок.

На участке в 100 га выкорчуют старые сады и построят «Новый Привоз»Фото: Артем АРТЕМОВ

Пока известно, что проект предусматривает площадь строений до 300 тысяч квадратных метров и товарооборот до 1 миллиона тонн продукции в год. Сейчас под этот мега-проект расчищают те самые 100 гектаров от старых фруктовых садов, которые уже давно выработали свой ресурс, и выравнивают площадь под геодезические работы.

Местоположение нынешнего и будущего «Привозов»

Новый рынок будет ориентирован на оптовую торговлю, и как уверяют в руководстве «Крымского Привоза», позволит снизить наплыв транспорта на дороги Симферополя.

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