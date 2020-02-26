Митинг 26 февраля 2014 года: Судьбы участников

Митинг 26 февраля 2014 года у стен тогда еще Верховного совета Автономной Республики Крым (теперь это здание Государственного совета РК) называют точкой невозврата. После этого столкновения сторонников и противников отделения Крыма от Украины все остальное общество окончательно разделилось на части. Больше нельзя было соблюдать нейтралитет, нужно было выбирать сторону.

За день до митинга у стен парламента появились баррикады. Люди требовали от депутатов провозгласить независимость КрымаФото: Андрей Бороздин

26 февраля в 15.00 должно было начаться внеочередное пленарное заседание парламента Крыма. В повестке дня были два вопроса «О политической ситуации в Крыму» и «Об отчете Совета министров Крыма». Крымчане подозревали, что во время рассмотрения второго вопроса депутаты отправят в отставку действующего премьер-министра автономии Анатолия Могилева.

За день до этого партия «Русское Единство» объявила об акции в поддержку депутатов, которая должна была состояться в 14.00, за час до заседания. Меджлис крымскотатарского народа* (на Украине эта организация запрещена не была), услышав о митинге пророссийских активистов, объявил свою акцию, на несколько часов раньше.

Сторонники меджлиса* заполонили площадьФото: Сергей МЕЛЬНИК

Уже к 11 утра площадь перед крымским парламентом заняли тысячи активистов с украинскими и крымскотатарскими флагами, большинство из них – сторонники меджлиса*. К ним присоединилось некоторое количество праворадикалов из незалежной, они подняли красно-черный флаг «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Черно-красный флаг взбесил пророссийских активистовФото: Сергей МЕЛЬНИК

Поначалу им противостояла лишь горстка казаков и немного пророссийских активистов, которые пришли пораньше. Тем временем глава меджлиса Рефат Чубаров потребовал отменить заседание парламента.

К 14 часам возле Верховного Совета появились сторонники «Русского Единства», и число протестующих с обеих сторон примерно сравнялось.

Толпа становилась все агрессивнее, милиция пыталась разделить пророссийских активистов от меджлисовцев, но не слишком успешно. Двое людей (оба – со стороны «Русского Единства») погибли.

Заседание парламента так и не провели, не получилось собрать кворум. На следующий день в Крым зашли «вежливые люди».

«Комсомолка» вспомнила некоторых действующих лиц митинга 26 февраля: кем они были шесть лет назад и какова их судьба теперь.

Сергей Аксенов

До 2014 года он уже был довольно известным крымским политиком, возглавлял общественно-политическое движение «Русское Единство». С 2010 года занимал депутатское кресло в Верховном совете АРК. Во время митинга 26 февраля пытался развести противоборствующие стороны, неоднократно выступал с призывами разойтись мирно, держать коридор. В итоге зашел в самую гущу толпы.

Позднее Верховный Совет Крыма, который стал Государственным советом после провозглашения независимости от Украины, утвердил его кандидатуру на пост главы Крыма и премьер-министра республики. Пять лет он совмещал эти должности, но с 2019 года разделил свои обязанности с Юрием Гоцанюком, оставшись только на посту главы РК и передав полномочия премьера.

В столицу Крыма приехали и севастопольцыФото: Сергей МЕЛЬНИК

Владимир Константинов

Депутатский мандат он получил еще в 1998 году и с тех пор не покидал крымский парламент. В 2010 году его выбрали спикером. Владимир Константинов попытался все-таки провести голосование в Верховном Совете 26 февраля, однако собрать депутатов вместе и угомонить их не получилось.

После Крымской весны и референдума сохранил свою должность, став спикером теперь уже Государственного совета Крыма.

Рефат Чубаров

Один из инициаторов митинга 26 февраля, председатель меджлиса крымскотатарского народа*, депутат Верховного Совета Крыма. «Подбадривал» сторонников меджлиса*, заявляя, что эта сессия не должна состояться, ведь на ней будут приняты якобы незаконные решения. Правда, когда «стало горячо», то Чубаров вместе с Аксеновым, плечом к плечу стоял с мегафоном и призывал толпу успокоиться. Но он не последовал примеру будущего главы республики и не полез разнимать протестующих «изнутри».

Сергей Аксенов и Рефат Чубаров пытаются утихомирить толпуФото: Сергей МЕЛЬНИК

После Крымской весны Чубаров поначалу пытался вести антироссийскую деятельность, находясь в Симферополе, но в мае 2014 года прокурор Наталья Поклонская зачитала ему предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности. А уже в июле 2014 года ему запретили въезд в Россию сроком на 5 лет.

С тех пор Чубаров живет в Киеве, в 2015 году стал депутатом Верховной Рады Украины. Но в новый созыв 2019 года не попал. В последние годы меджлис* играет все меньшую роль в политической жизни Украины, поэтому Рефат Чубаров изо всех сил пытается удержаться на плаву.

Некоторые скрывали лицаФото: Сергей МЕЛЬНИК

Андрей Сенченко

В 2014 году он был депутатом Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина». Политическую карьеру начинал в Крыму, основал здесь телеканал «Черноморская ТРК». Выступил на митинге, попытался убедить народ разойтись. Заявил, что приехал в Крым как представитель врио президента Украины Турчинова и попросил не делать резких движений, пока не будет сформировано новое правительство незалежной. Ни одна из сторон к нему не прислушалась.

Этот день разделил историю на до и послеФото: Сергей МЕЛЬНИК

После Крымской весны Сенченко стал ярым противником российского Крыма, даже стал одним из инициаторов перекрытия Северо-Крымского канала.

Ахтем Чийгоз

Заместитель председателя меджлиса*. Активно поддерживал Евромайдан и агитировал людей выходить на митинг 26 февраля.

В 2015 году его задержали по подозрению в организации массовых беспорядков (ч. 1. ст. 212 УК РФ). Суд признал его виновным и назначил в качестве наказания 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. В 2017 году его помиловали по решению президента РФ. Ахтем Чийгоз вышел на свободу и через Турцию улетел в Киев.

Там продолжил активную антироссийскую политическую деятельность.

Михаил Шеремет

Шесть лет назад, у стен Верховного Совета он был командиром народных дружин, которые начали формировать с 23 февраля в ответ на госпереворот в Киеве, и соратником Сергея Аксенова: в движении «Русское единство» состоял с 2010 года, возглавлял Симферопольскую городскую организацию партии.

Споры были жаркимиФото: Сергей МЕЛЬНИК

После Крымской весны Михаил Шеремет сразу стал вице-премьером республики и работал в Совете министров до 2016 года, пока не сменил кресло чиновника на мандат депутата Государственной Думы РФ. Член комитета ГД по энергетике.

*Меджлис - запрещенная в РФ экстремисткая организация

КСТАТИ

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