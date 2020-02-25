В Керчи подготовили уникальный фотоальбом «Дороги войны Евгения Халдея»

Уникальный фотоальбом «Дороги войны Евгения Халдея» к 75-летию Победы подготовил Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. В издание вошло более 350 работ фотокорреспондента «войны и победы», дневниковые записи Халдея, воспоминания его дочери Анны Халдей.

Каталог подготовлен к Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которую музей-заповедник традиционно проводит в конце февраля.

В издание вошли снимки из музейных фондов и архива Анны ХалдейФото: Анна КИРИЕНКО

- Книга «Дороги войны Евгения Халдея», на наш взгляд, послужит подарком для всех в год 75-летия Победы, - отмечает генеральный директор музея-заповедника Татьяна Умрихина. - Если отойти от дипломатического языка, то фотографиями этой книги можно всей Европе показать, как это было, кто это был и какой ценой это далось.

С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ

Евгений (Ефим) Халдей в составе группы военных корреспондентов ТАСС с камерой Leica и блокнотом прошел все «дороги войны», запечатлев события июня 1941 года - «Москвичи слушают сообщение Молотова», и до победного финала - «Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года», «Суд над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге» и, выполненный в мае 1945 года, снимок «Знамя над Рейхстагом», ставший настоящим символом Победы. Часть известных снимков Халдея хранится в фондах музея-заповедника в Керчи и является собственностью учреждения, поскольку была выкуплена у автора еще при жизни — деньги на них собирали, что называется, всем миром.

Символ Берлина - Бранденбургские ворота. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Один из составителей книги, старший научный сотрудник музея-заповедника Владимир Санжаровец вспоминает, как осенью 1978 года Халдей предложил устроить выставку его фоторабот в Керчи. В тот период она экспонировалась в Новороссийске и называлась «От Новороссийска до Берлина».

- Он предложил дополнить ее керченскими материалами и назвать «От Керчи до Берлина», что собственно и произошло, и 11 апреля 1979 года, к 35-летию освобождения Керчи, была устроена такая выставка, - рассказал Санжаровец. - Она прошла с большим успехом, занимала несколько музейных залов. И с тех пор у нас завязались очень теплые отношения с автором, как деловые, так и дружеские.

Знамя Победы над Берлином. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

БЕСЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В последствии Халдей предложил музею выкупить его работы. На тот момент в 1990 году они экспонировались в Ялте. Керченский горком КПСС объявил сбор средств на приобретение коллекции. К делу подключились филиал советского фонда культуры, комитет защиты мира, отдельные предприятия и учреждения. Приобретение обошлось городу в 2,5 тысячи рублей — в те времена это стоимость половины автомобиля «Жигули».

- Всем миром мы собрали средства и выкупили большущую коллекцию из 400 снимков, а на сегодняшний день, с учетом приобретенных негативов и малоформатных снимков, думаю, их в фондах музея уже более 500, - уточнил сотрудник музея-заповедника.

Знаменитое фото Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

По коллекции фотографий, хранящихся в Керчи, можно отследить хронологию войны: и Мурманск здесь, и Крым, и Европа, галерея фотопортретов героев Великой Отечественной войны, снимки членов делегации СССР на Потсдамской конференции, руководителей антигитлеровской коалиции, полная подборка фотографий парада Победы в 1945 году, фотографии разрушенного Берлина. Только в Польше и Чехии фотограф не побывал.

ФОТОАЛЬБОМ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ

В прошлом году после знакомства с Анной Халдей в музее-заповеднике возникла идея создания большого фотоальбома. Его аналог уже выходил к 70-летию Победы. Новое издание было решено расширить и включить в него материалы, найденные в архиве Халдея — дневниковые записи, посвященные Керчи. Вместе с частями Красной армии группа фотографов вошла в город в январе 1942 года и стала свидетелем расстрела 7 тысяч человек в Багеровском рве.

Зал заседаний Нюрнбергского трибунала. 1945 г. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

- Это уникальный документ, и несколько страниц из этой тетради Анна Халдей нам предоставила, - пояснил Санжаровец. - Они касаются Керчи 1942 года. Мы их использовали, снабдив комментариями и фотоиллюстрациями.

Помимо них в каталог вошли фотографии поездок Халдея по стране, встреч с интересными людьми. Есть снимок, на котором Халдей вручает маршалу Георгию Жукову фотографии с парада Победы 1945 года. Из архива Анны Халдей в издание вошли фотографии Крыма времен Великой Отечественной войны, а также снимки Нюрнбергского процесса, уникальные кадры празднования Дня освобождения Керчи в 1947 году на горе Митридат. В каталоге представлены фото последней при жизни Халдея выставки его работ в Брюсселе.

- Коллективными усилиями издание получилось достойным самого Халдея и 75-летия Великой Победы, - заключил Санжаровец.

Тираж каталога составляет 500 экземпляров.

Весна 1945 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Справка КП

Евгений Халдей по паспорту Ефим (1917-1997), уроженец поселка Юзовка под Донецком. Свой первый снимок он сделал в 13 лет и посвятил фотографии почти 65 лет жизни. Его фотографии стали летописью 1941-1945 годов, а выполненный в мае 1945 года снимок «Знамя над Рейхстагом» вошел в топ-100 самых значимых XX века.

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