2020-02-26T11:35:10+03:00
Общество

Пять причин, почему выгодно не снимать деньги с банковской карты

Как зарабатывать на покупках, экономить время и уменьшать расходы
Надежда ДАЦЮК
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Получили зарплату? Не спешите снимать все деньги с картыПолучили зарплату? Не спешите снимать все деньги с картыФото: Виталий ПАРУБОВ
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Бывало ли у вас такое, что вы теряли кошелек со всем содержимым? Вы только-только получили премию, или пенсию, или стипендию, а теперь ее у вас нет. Или же вечером вы пришли в кафе с друзьями и поняли, что днем потратили все наличные деньги, что были у вас при себе сегодня. А на банковской карте денег нет, потому что вы сняли с нее всю зарплату в тот же день, когда она была начислена. Знакомая ситуация? Давайте разберемся, почему выгодно не обналичивать деньги, которые вам перечисляют на карту.

1. Получайте приятные бонусы

У вас за плечами ипотека или кредит наличными? Или, может, вы оформили в банке депозит? Вы можете не подозревать об этом, но за покупки, которые вы оплачиваете банковской картой вместо наличных, вам могут снизить ставку по кредиту или же, наоборот, увеличить ставку по депозиту. Например, владельцы карт РНКБ, которые оплатили картой покупки на сумму от пяти тысяч рублей в месяц, могут получить повышение ставки по вкладу до 1,5% или же снижение ставки по кредиту в рамках новой программы лояльности и соблюдения ее условий. А еще в банках часто есть бонусные программы, которые позволяют при оплате товаров и услуг картой получать бонусы, которыми, в свою очередь, можно рассчитываться за следующие покупки вместо денег.

2. Экономьте время при расчете за покупки

Захотели оплатить покупку наличными? Получайте все «прелести» использования бумажных денег - ищите нужные купюры в кошельке, отсчитывайте копейки и ждите, пока продавец найдет сдачу. Так вы тратите в среднем три-пять минут. Если же пользоваться бесконтактной картой, покупка осуществляется в несколько раз быстрее. Приложил карточку к терминалу - и через несколько секунд покупка оплачена. Причем для небольших платежей по карте до 1000 рублей даже не нужно вводить пин-код.

3. Контролируйте расходы

У банков есть приложения, которые позволяют контролировать траты. А еще вы всегда знаете, сколько денег у вас осталось на карте и как они расходуются. Для этого не нужно идти домой, пересчитывать купюры в шкатулке и даже искать банкомат. В приложении подключайте уведомления о покупках, и вы будете видеть, сколько денег снято. Кроме того, в банковском мобильном приложении или интернет-банке обязательно будет раздел «История платежей», где для вашего удобства отражаются данные о ваших безналичных тратах и денежных переводах.

4. Выбирайте более безопасный метод хранения денег

Наверняка у вас были ситуации, когда вы теряли наличные деньги. Их могут украсть вместе с кошельком, а еще купюры могут просто выпасть из кармана. В таком случае вернуть деньги не получится. А вот если вы потеряли карту, все гораздо проще. Приходите в банк, перевыпускаете карту - и ваш баланс полностью восстановлен. Электронные денежные средства защищены гораздо серьезнее, чем наличные. Помните: если вам звонят с незнакомого номера и представляются работниками банка, никогда не называйте реквизиты карты – ее номер, срок действия, CVV-код, а также не предоставляйте свои паспортные данные.

Оплачивайте покупки в интернет-магазинах

В интернете обычно можно найти товары по более дешевой цене. Если у вас на карте не будет денег, соответственно, вы не сможете расплатиться за покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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