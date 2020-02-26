Страховой представитель: О сроках ожидания медицинской помощи в Крыму

Крымчане массово жалуются на неадекватные сроки ожидания бесплатного МРТ, маммографии или УЗИ по полису ОМС – подчас ждать своей очереди приходится неделями и даже месяцами. В редакцию «Комсомолки» поступают сотни обращений с одним вопросом: в какой срок пациент обязан получить ту или иную медицинскую услугу? Подробно на эту тему мы поговорили со страховым представителем ООО «СМК «Крыммедстрах» Ольгой Сливко.

- Ольга Сергеевна, Вы являетесь страховым представителем страховой медицинской компании. Каковы Ваши функции?

- Страховой представитель даст консультацию по вопросам обязательного медицинского страхования (ОМС), прохождения профилактических мероприятий, может помочь пациентам, если возникнут трудности при получении медицинской помощи. Например, отказывают в медицинской помощи, требуют приобретения лекарств или медицинских изделий при лечении в дневном или круглосуточном стационаре, затягивают сроки обследования или лечения.

Связаться со страховым представителем можно:

- по телефонам прямой связи, которые расположены в лечебных учреждениях (поликлиниках);

- по телефону контакт-центра Территориального фонда ОМС;

- по телефону «горячей линии» своей страховой компании;

- лично в медицинских организациях;

- лично в офисах своей страховой компании.

- Очередь на прием к врачу, долгое ожидание исследований, длительная запись на диагностику – это частые вопросы наших читателей. А существуют ли сроки ожидания медицинской помощи и чем они установлены?

- Предельные сроки ожидания медицинской помощи регламентированы Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Программа госгарантий), которая утверждается ежегодно. Особенностью Программы госгарантий на 2020 год является то, что сроки ожидания по ряду позиций сокращены.

Так, теперь оказание специализированной помощи в стационаре или дневном стационаре (кроме высокотехнологичной медицинской помощи) составляет 14 рабочих дней со дня выдачи направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 7 рабочих дней с момента установления диагноза.

Сроки проведения КТ, МРТ, ангиографии уменьшились с тридцати до 14 рабочих дней со дня назначения, а если у пациента онкологическое заболевание, то эти обследования ему должны провести в течение 7 рабочих дней.

Страховой представитель ООО «СМК «Крыммедстрах» Ольга Сливко.

- То есть для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание установлены отдельные сроки ожидания. А каков должен быть порядок их действий?

- При подозрении на онкологию крайне важно как можно раньше установить диагноз и начать лечение. Именно этим обусловлены особенные сроки для таких пациентов. Если у лечащего врача возникли подозрения, он в течение одного дня должен выдать направление на консультацию к онкологу. Прием онколога должен быть проведен не позднее 3 рабочих дней со дня обращения в медицинскую организацию. На приеме врач производит биопсию (забор биологического материала) и выдает направления на проведение диагностических исследований. При невозможности проведения какой-либо из процедур в поликлинике, врач должен выдать пациенту направление в другую медицинскую организацию (с соблюдением сроков выполнения исследований). На повторном приеме врач-онколог оценит результаты исследований и установит предварительный либо окончательный диагноз. Пациента с установленным онкологическим диагнозом в течение 3 рабочих дней врач-онколог должен поставить на диспансерный учет.

Дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе решение вопроса о его госпитализации, определяет консилиум врачей.

- Часто у пациентов возникают претензии к срокам ожидания скорой медицинской помощи. Есть ли здесь временные рамки?

- Есть, но сначала нужно определиться, какая помощь требуется пациенту.Если заболевание представляет угрозу для жизни пациента, значит, необходимо оказание экстренной помощи. В таком случае бригада скорой медицинской помощи (СМП) должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.

Если явных признаков угрозы для жизни пациента нет, но у него обострилось хроническое заболевание или внезапно возникло острое заболевание, тогда требуется оказание неотложной помощи в течение не более 2 часов с момента обращения. Этот срок установлен для всех случаев оказания медицинской помощи в неотложной форме: и при вызове СМП, и в приёмном покое стационара, и в условиях поликлиники.

Кроме того, пациент должен знать:

- сроки ожидания приема участкового врача (терапевт, педиатр, врач общей практики) - не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) - не более 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

- сроки проведения диагностических лабораторных и инструментальных исследований (рентген, маммография, функциональная диагностика, УЗИ) в поликлинике - не более 14 рабочих дней со дня назначения (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание).

Важно! В Программе государственных гарантий установлены максимальные сроки ожидания медицинской помощи.

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КОНКРЕТНО

ООО «СМК «Крыммедстрах»

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