2020-02-26T15:27:43+03:00
Общество

Крымчанин попытался продать через интернет святую воду «от коронавируса»

Стоимость флакона – 2,5 тысячи рублей
Юлия ДОБРОВА
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Люди защищаются от инфекции с помощью масокЛюди защищаются от инфекции с помощью масокФото: Мария ЛЕНЦ
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Эпидемией китайского коронавируса начинают пользоваться мошенники. В сети уже активно продают обереги, якобы защищающие от инфекции. Не остался в стороне и некий Иван из Крыма, который предлагает в интернете флаконы с заговоренной святой водой.

Святая водичка, сказано в объявлении, прямо из Херсонеса, где, как известно, крестился сам князь Владимир. Продавец обещает, что оберег защищает не только от коронавируса, но еще и от пневмонии, а также просто придает сил и чистит ауру.

- Обладает мощными магическими свойствами, создает вокруг вас невидимую ауру, магическое действие которой уничтожает китайский коронавирус, - расписывает свой товар Иван.

«Флакон спасения» емкостью 50 мл крымчанин продает за 2,5 тысячи рублей. При этом можно сэкономить, приобретя 75 мл святой воды за 3 тысячи рублей. Еще и с цепочкой для удобной носки.

Скриншот удаленного объявления

Скриншот удаленного объявления

«Комсомолке» Иван ответил, что ничего не собирался по-настоящему продавать, а просто «проводил эксперимент».

- А вы действительно верите в это? – заявляет корреспонденту КП-Крым продавец. - Я вот просто хотел узнать, есть ли люди, которые верят в такую ерунду. Вижу, просмотры «капают», и думаю, вот это люди гонят! А потом удалил объявление. Это был эксперимент.

Хотя на самом деле объявление исчезло только спустя 10 минут после разговора с журналистом.

Иван признался, что ему уже звонили корреспонденты из других изданий. Возможно, организовать старт продаж не позволило пристальное внимание СМИ.

Примечательно, что Иван не первый, кто предлагал защищаться от 2019-nCov при помощи освященной воды. Аналогичные амулеты защиты уже рекламировала ассоциация христиан в Химках. Правда, там верующим целительную водичку из реки Иордана собирались раздавать бесплатно.

В министерстве здравоохранения Крыма призывают россиян не верить в подобные методы защиты от коронавируса.

- Святая вода - это хорошо, но не от коронавируса, - убежден министр здравоохранения Республики Игорь Чемоданов. - Люди не должны «вестись» на такие уловки. Необходимо укреплять иммунитет, не поддаваться панике. В Крыму у нас все четко, опасаться нечего.

По его словам, в Крыму не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом медицинские организации полуострова в случае необходимости готовы к приему больных с подозрением на заболевание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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