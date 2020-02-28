Мать-кукушка подбросила годовалую малышку двоюродной бабушке

Жительница Симферополя Маргарита Алексинская уже больше года присматривает за дочерью своей двоюродной внучки. 27-летняя Наталья оставила у нее малышку на время, но не вернулась за ребенком.

- Сначала Наташа оставляла Каролиночку на два-три дня, говорила, что ей надо отдохнуть, у нее послеродовая депрессия. А в марте прошлого года принесла 10-месячную малышку с температурой. Мне пришлось ее лечить. Но когда Каролина выздоровела, Наташа за ней так и не пришла, - рассказывает 56-летняя Маргарита Алексинская.

Пока двоюродная бабуля лечила грудничка, мать, по словам Алексинской, потратила все детские пособия и заложила в ломбард домашнюю утварь и документы. Как себя чувствует ребенок – ни разу не поинтересовалась, утверждает бабушка.

– Это было страшно! Я волновалась за судьбу Каролины и в конце марта прошлого года обратилась опеку. Надеялась, что они возьмут на контроль Наталью, так как до этого она дважды лежала в психиатрической больнице, лечилась от наркотической зависимости. Тогда же я написала заявление о том, что ребенок проживает со мной, – рассказывает Маргарита.

По ее словам, наркотики Наталья начала употреблять еще 7 лет назад. И когда родила малышку (к счастью, совершенно здоровую), то пагубные привычки не оставила.

После заявления Маргариты Алексинской маме-кукушке перестали выплачивать детские пособия. Соцработники посетили комнату в общежитии, где жила Наталья, и поняли, что это место больше напоминает притон.

– Они сказали, что там ужасный бардак и антисанитария, а у Наташи руки все синие, вены исколоты. Я окончательно поняла, что мне ее не исправить и бороться за нее – пустая трата времени, – говорит женщина.

Но в глубине души Маргарита все еще надеялась, что горе-мать образумится и вспомнит про свою кровиночку. И… чудо! В июне 2019-го Наташа все же решила навестить дочь. Правда, надолго ее не хватило:

– Она прожила у нас неделю. Я даже подумала, что вот оно счастье! Но, материнских чувств у нее не было: кормить ребенка и гулять с ней - это было в тягость. И вот она вновь ушла… на всю ночь… вернулась и заявила, что ей нужны деньги для решения проблем. Когда я отказалась их давать, она пропала, – вспоминает Маргарита.

Понимая, что ничего уже не изменить и наркотики затмили материнские чувства, Маргарита обратилась в опеку Симферопольского района. Чиновники подали иск в суд на лишение непутевой матери родительских прав, а спустя несколько месяцев его отозвали.

– Опека мотивировала это тем, что мать изменила отношение к ребенку. Хотя Наталья больше так ни разу не проведала дочь, – негодует Маргарита. – Тогда же мне дали понять, что даже если горе-мать лишат родительских прав, не факт, что мне – двоюродной бабушке отдадут ребенка – очереди на опекунство слишком большие.

Тем временем Каролина уже начала называть Маргариту мамой, но в заявлении на временную опеку женщине отказали, так как еще не лишили родительских прав Наталью.

Маргарите вновь пришлось обращаться в суд и настаивать, чтобы Наталью лишили родительских прав. Девушка уверяла, что малышка ей нужна, воспитывать девочку она готова, но на деле снова даже не навестила ребенка, отделалась телефонным звонком.

– Она позвонила, сказала, что сейчас работает в Москве и будет помогать Каролине. Я ей сказала, что, хотя бы на Новый год игрушечку купила – плюшевого медвежонка, но она пропала и перестала звонить. Вот такая вот помощь!

Маргарита Алексинская хочет стать опекуном ребенка. Фото: из личного архива

20 февраля было предварительное судебное заседание по поводу лишения Натальи родительских прав. Наталья на него явилась, но видимо и опека поняла, что малыш «кукушке» был нужен только на словах.

– Опека заявила о целесообразности лишения родительских прав. Наташа даже не попыталась пустить на суде пыль в глаза, хотя бы самую дешевую куколку принести и напроситься наведаться к дочке, пока она была в Симферополе, – удивляется Маргарита. – Следующее заседание будет 19 марта. Понятно, что будет лишение, и я буду опекуном Каролины. Это сложный путь, но изначально, несмотря на попытки опеки «восстановить» связь Каролины с Натальей, было и так понятно, что материнские чувства в Наташе не проснутся.

– Мам, хочу компотика, витаминок, - щебечет Каролина и зовет Маргариту – двоюродную бабушку, ставшую ей роднее мамы.

МНЕНИЕ:

Ирина КЛЮЕВА, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым:

– Моя позиция однозначная – интересы ребенка продемонстрированы Маргаритой Юрьевной! Она занималась ребенком в течение года. Ситуация показывает, что кроме нее, никто не интересовался малышкой.