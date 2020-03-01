В правительстве Севастополя подтвердили информацию о сбежавшей из больницы девушке с подозрением на коронавирус

В Севастополе местная жительница Екатерина Р. сбежала из городской инфекционной больницы, куда ее поместили на карантин после возвращения из Китайской Народной Республики (КНР). Эту информацию КП-Крым подтвердили в Департаменте здравоохранения Севастополя.

Медики хотели удостовериться, что крымчанка не привезла из Китая печально известный коронавирус, но не смогли.

- После возвращения из КНР пациентка находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение, в севастопольской инфекционной больнице, где получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение, - сообщили в департаменте.

Крымское управление Роспотребнадзора обратилось с иском в суд, и служители Фемиды вынесли решение о принудительной госпитализации пациентки. Теперь судебные приставы разыскивают беглянку. Как только ее обнаружат, то вернут в инфекционное отделение.

- Госпитализация необходима для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, - отметили в Департаменте здравоохранения Севастополя.

Девушка ведет блог о здоровом образе жизни и увлекается фитнесом. Фото: личная страница в соцсети

Как писала КП-Севастополь, Екатерину Р. госпитализировали в инфекционную больницу 16 февраля с острой инфекцией дыхательных путей средней тяжести.

Тем временем, интернет-пользователи на странице Екатерины Р. в социальных сетях массово шлют ей проклятия, называя «коронавирусной преступницей» и «биологической террористкой». В СМИ появилась информация, что девушка направляется в Ростов, и жители города забеспокоились:

- Зачем к нам-то эту заразу нести?! Не нужно! При встрече с ней вызывайте копов!

Судя по ее странице в социальных сетях, девушка увлекается спортом и ведет блог о фитнесе и здоровом образе жизни.

Напомним, в Крыму еще нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, но всех, кто вернулся на полуостров из Китая, проверяют на наличие этой инфекции.

Это уже не первый случай подобных побегов в России. Первой на такое решилась жительница Санкт-Петербурга, ее примеру последовали еще несколько пациенток той же больницы, а затем - и жительница Самары с ребенком.

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