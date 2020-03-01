В Симферополе провожали зиму и собирали деньги на нужды хосписа

Симферопольцы 1 марта провожали зиму: в последний день масленичной недели в сквере имени 50-летия СССР по улице Залесской устроили театрализованные представления для всех желающих и массовое приготовление блинов. «Комсомолка» побывала на мероприятии.

Организовала действо община Екатерининского храма, который уже несколько лет строится в упомянутом сквере.

- Мероприятие такого масштаба проходит впервые. Оно объединяет всех жителей района и учеников близлежащих школ, - рассказала Анна Гайдаш, помощник настоятеля Свято-Екатерининского храма.

Детей развлекали аниматорыФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Атмосфера на празднике действительно была семейная: многие гости – соседи, и тепло приветствовали друг друга.

А те ребята, которые не были знакомы друг с другом, быстро сплотились, участвуя в подвижных играх: устраивали гонки на метлах и даже играли в снежки. Правда, снега в Крыму 1 марта нет, так что «снежки» лепили из бумаги.

Малышам праздник очень понравилсяФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Любители развлечений поспокойнее лепили из глины, пробовали свои силы в декупаже или с удовольствием подставляли лица мастерам аквагрима.

- На своей поделке я напишу имена родителей и подарю им, - поделилась маленькая рукодельница Люба, которая впервые сделала поделку в технике «декупаж».

Угощений было много и на разный вкус. Волонтеры Свято-Екатерининского храма приготовили капкейки, безе, бублики. Естественно, не обошлось и без блинов. Их жарил лично настоятель храма иерей Дионисий Волков.

Иерей Дионисий Волков сам жарил блины и угощал ими всех желающихФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

- Сегодняшняя ярмарка проводится в поддержку Крымского детского хосписа, в котором ведется работа с паллиативными детьми, направленная на помощь их семьям, - рассказал КП-Крым отец Дионисий. - Проводим мы эту акцию в масленичную неделю, именуемую также Сырной Седмицей, в Прощеное воскресенье, когда люди просят друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост и с радостью готовиться к Пасхе.

Во время праздника прошла ярмарка народного творчества. Все собранные средства пойдут в пользу Крымского детского хосписа.

Все деньги, собранные на ярмарке, пойдут на нужды хосписаФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

СПРАВКА КП

Крымский детский хоспис – это некоммерческое учреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям и взрослым, которое планируют построить в ближайшее время.

Хоспис будет оказывать не только медицинскую, но и психологическую, эмоциональную, социальную и духовную помощь. Основная идея хосписной службы – обеспечить возможность безболезненно проживать сложный период жизни людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В мае 2019 года "Крымскому детскому хоспису" передали здание в с.Новозбурьевка Симферопольского района и сейчас ведутся проектные и подготовительные работы по реконструкции будущего здания хосписа.

Сбором средств занимается в Благотворительный фонд «Сердце Крыма».