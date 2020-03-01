2020-03-01T20:47:20+03:00
Общество

В Симферополе провожали зиму и собирали деньги на нужды хосписа

Православный храм крымской столицы организовал благотворительную акцию [фото]
Анастасия ПАВЛОВА
Поделиться:
В Симферополе провожали зимуВ Симферополе провожали зимуФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Изменить размер текста:

Симферопольцы 1 марта провожали зиму: в последний день масленичной недели в сквере имени 50-летия СССР по улице Залесской устроили театрализованные представления для всех желающих и массовое приготовление блинов. «Комсомолка» побывала на мероприятии.

Организовала действо община Екатерининского храма, который уже несколько лет строится в упомянутом сквере.

- Мероприятие такого масштаба проходит впервые. Оно объединяет всех жителей района и учеников близлежащих школ, - рассказала Анна Гайдаш, помощник настоятеля Свято-Екатерининского храма.

Детей развлекали аниматоры Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Детей развлекали аниматорыФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Атмосфера на празднике действительно была семейная: многие гости – соседи, и тепло приветствовали друг друга.

А те ребята, которые не были знакомы друг с другом, быстро сплотились, участвуя в подвижных играх: устраивали гонки на метлах и даже играли в снежки. Правда, снега в Крыму 1 марта нет, так что «снежки» лепили из бумаги.

Малышам праздник очень понравился Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Малышам праздник очень понравилсяФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Любители развлечений поспокойнее лепили из глины, пробовали свои силы в декупаже или с удовольствием подставляли лица мастерам аквагрима.

- На своей поделке я напишу имена родителей и подарю им, - поделилась маленькая рукодельница Люба, которая впервые сделала поделку в технике «декупаж».

Угощений было много и на разный вкус. Волонтеры Свято-Екатерининского храма приготовили капкейки, безе, бублики. Естественно, не обошлось и без блинов. Их жарил лично настоятель храма иерей Дионисий Волков.

Иерей Дионисий Волков сам жарил блины и угощал ими всех желающих Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Иерей Дионисий Волков сам жарил блины и угощал ими всех желающихФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

- Сегодняшняя ярмарка проводится в поддержку Крымского детского хосписа, в котором ведется работа с паллиативными детьми, направленная на помощь их семьям, - рассказал КП-Крым отец Дионисий. - Проводим мы эту акцию в масленичную неделю, именуемую также Сырной Седмицей, в Прощеное воскресенье, когда люди просят друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост и с радостью готовиться к Пасхе.

Во время праздника прошла ярмарка народного творчества. Все собранные средства пойдут в пользу Крымского детского хосписа.

Все деньги, собранные на ярмарке, пойдут на нужды хосписа Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Все деньги, собранные на ярмарке, пойдут на нужды хосписаФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

СПРАВКА КП

Крымский детский хоспис – это некоммерческое учреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям и взрослым, которое планируют построить в ближайшее время.

Хоспис будет оказывать не только медицинскую, но и психологическую, эмоциональную, социальную и духовную помощь. Основная идея хосписной службы – обеспечить возможность безболезненно проживать сложный период жизни людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В мае 2019 года "Крымскому детскому хоспису" передали здание в с.Новозбурьевка Симферопольского района и сейчас ведутся проектные и подготовительные работы по реконструкции будущего здания хосписа.

Сбором средств занимается в Благотворительный фонд «Сердце Крыма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главврач севастопольской инфекционной больницы о сбежавшей с карантина пациентке: «Вела себя недостойно и посылала персонал на три буквы!»
Девушка приехала из Китая и попала в инфекционное отделение из-за подозрения на коронавирус. Не дождавшись выписки, Екатерина Репях покинула больницу
Главврач севастопольской инфекционной больницы о сбежавшей с карантина пациентке: «Вела себя недостойно и посылала персонал на три буквы!»
Девушка приехала из Китая и попала в инфекционное отделение из-за подозрения на коронавирус. Не дождавшись выписки, Екатерина Репях покинула больницу
"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице
Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
Сергей Степашин, экс-директор ФСК (ФСБ) РФ: Когда убили Листьева, мне позвонил Ельцин - разберитесь. Через месяц мы вышли на Березовского
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - впервые о начале расследования трагедии 1 марта 1995-го
Новости 24