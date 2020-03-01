В Симферополе провожали зиму и собирали деньги на нужды хосписа
Симферопольцы 1 марта провожали зиму: в последний день масленичной недели в сквере имени 50-летия СССР по улице Залесской устроили театрализованные представления для всех желающих и массовое приготовление блинов. «Комсомолка» побывала на мероприятии.
Организовала действо община Екатерининского храма, который уже несколько лет строится в упомянутом сквере.
- Мероприятие такого масштаба проходит впервые. Оно объединяет всех жителей района и учеников близлежащих школ, - рассказала Анна Гайдаш, помощник настоятеля Свято-Екатерининского храма.
Детей развлекали аниматорыФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Атмосфера на празднике действительно была семейная: многие гости – соседи, и тепло приветствовали друг друга.
А те ребята, которые не были знакомы друг с другом, быстро сплотились, участвуя в подвижных играх: устраивали гонки на метлах и даже играли в снежки. Правда, снега в Крыму 1 марта нет, так что «снежки» лепили из бумаги.
Малышам праздник очень понравилсяФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Любители развлечений поспокойнее лепили из глины, пробовали свои силы в декупаже или с удовольствием подставляли лица мастерам аквагрима.
- На своей поделке я напишу имена родителей и подарю им, - поделилась маленькая рукодельница Люба, которая впервые сделала поделку в технике «декупаж».
Угощений было много и на разный вкус. Волонтеры Свято-Екатерининского храма приготовили капкейки, безе, бублики. Естественно, не обошлось и без блинов. Их жарил лично настоятель храма иерей Дионисий Волков.
Иерей Дионисий Волков сам жарил блины и угощал ими всех желающихФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
- Сегодняшняя ярмарка проводится в поддержку Крымского детского хосписа, в котором ведется работа с паллиативными детьми, направленная на помощь их семьям, - рассказал КП-Крым отец Дионисий. - Проводим мы эту акцию в масленичную неделю, именуемую также Сырной Седмицей, в Прощеное воскресенье, когда люди просят друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост и с радостью готовиться к Пасхе.
Во время праздника прошла ярмарка народного творчества. Все собранные средства пойдут в пользу Крымского детского хосписа.
Все деньги, собранные на ярмарке, пойдут на нужды хосписаФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
СПРАВКА КП
Крымский детский хоспис – это некоммерческое учреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям и взрослым, которое планируют построить в ближайшее время.
Хоспис будет оказывать не только медицинскую, но и психологическую, эмоциональную, социальную и духовную помощь. Основная идея хосписной службы – обеспечить возможность безболезненно проживать сложный период жизни людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
В мае 2019 года "Крымскому детскому хоспису" передали здание в с.Новозбурьевка Симферопольского района и сейчас ведутся проектные и подготовительные работы по реконструкции будущего здания хосписа.
Сбором средств занимается в Благотворительный фонд «Сердце Крыма».
ИСТОЧНИК KP.RU