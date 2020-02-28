Не пропустите свой рейс: Как ориентироваться в информации на онлайн-табло в аэропорту

Современный пассажирский аэропорт сравним с городом в городе. Речь идет не только о площади, но и об организации. Так, функционирование воздушного порта невозможно без администрации и служб, отвечающих за порядок и безопасность. Кроме того, региональные и международные аэропорты характеризуются развитой инфраструктурой. Она может включать транспортную систему между терминалами, кафе, магазины - в том числе беспошлинной торговли, шопинг-моллы, рестораны, отели, выставочные пространства, зоны отдыха и многое другое.

Как следить за расписанием самолетов в аэропорту Внуково

В аэропорту международного значения несложно растеряться, особенно неопытному путешественнику. А в таком случае есть риск опоздать на самолет. Но не менее неприятно и длительное ожидание на аэровокзале или нарушение планов - к примеру, если рейс задержали или вовсе отменили. Поэтому важно следить за обновлениями в расписании самолетов в реальном времени. Так, в московском аэропорту Внуково табло вылета содержит информацию о:

- пункте отправления и прибытия;

- названии перевозчика;

- номере и статусе рейса (к примеру, «идет посадка», «идет регистрация», «вылетел» и т.д).

Именно в статусе рейсов, которые запланированы на текущие сутки, отмечаются задержки или отмены. При этом по завтрашнему дню такая информация отображается так же, как и в расписании - указываются только отмены полетов. Следить за этим можно не только непосредственно в аэропорту, но и в онлайн-режиме: со смартфона, планшета или ноутбука.

Что нужно знать авиапассажиру и чем удобно онлайн-табло

Онлайн-табло с расписанием рейсов, как правило, в аэропорту найти легко - обычно оно располагается при входе. Но одна из главных задач пассажира - не перепутать табло вылета и прилета. Поэтому следует внимательно изучать все надписи. Подсказкой послужат надписи на английском, который является международным. «Arrivals» - это прилет, «Departures» - вылет.

В нумерации рейсов каждая авиакомпания использует свой принцип.

Все рейсы на табло вылета расположены по времени. Но главными ориентирам в поиске должны быть компания-перевозчик и номер рейса - для этого не лишним будет знать, что скрывают буквы и цифры в нем.

Каждая авиакомпания имеет определенную систему, которая позволяет прописывать уникальные номера для каждого рейса. Буквенная часть обозначает компанию-перевозчика по стандартам ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта). Например, флагманский авиаперевозчик Германии «Люфтганза» обозначается аббревиатурой LH. Любопытная особенность заключается в том, что иногда из-за нехватки кодов сразу нескольким авиакомпаниям в разных частях мира присваивают один и тот же ИАТА-код. Но это возможно только при условии, что маршруты самолетов не пересекаются.

В нумерации рейсов каждая авиакомпания использует свой принцип. Как правило, чем меньше цифр - тем он престижнее (это негласное правило). Но ни одной из них не разрешается использовать числа из пяти и более цифр. Так, 9999 - наибольшее число, которое можно встретить в названии. Обозначение обратного направления обычно образуется методом прибавления единицы к номеру.

Полное наименование рейса включает также код ИКАО (четырехбуквенный идентификатор аэропорта). Но пассажирам он недоступен код ИКАО - его видят только сотрудники авиалиний.

Важно помнить и о том, что иногда номер гейта (gate - «ворота», служащие выходом на посадку в самолет) меняют. Поэтому стоит ориентироваться именно на табло, а не на цифры в посадочном талоне. Также стоит помнить о том, что во всех билетах указывается местное время пункта вылета и прилета. Это правило действует всегда.

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