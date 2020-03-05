8 марта 2020 в Крыму: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Уже через несколько дней в Крыму начнут праздновать Международный женский день. Всех женщин будут поздравлять 8 марта, а праздничные мероприятия в городах полуострова пройдут, начиная с 6 марта. КП-Крым подготовила для вас самую полную программу: куда сходить, что посмотреть и как развлечься в этот уикенд.

Ялта

Самая насыщенная программа пройдет на ЮБК. В ялтинской администрации сообщили, что праздничные мероприятия начнутся с 6 марта и продлятся четыре дня. Так, на городской набережной ежедневно с 10.00 до 22.00 будет работать ярмарка. Можно будет приобрести сыры, оливки, деликатесы, сувениры ручной работы, сладости и мед.

На центральной улице пройдет выставка дамских шляпок и крымской косметики, также здесь будет фотозона.

До 9 марта каждый вечер ялтинцев и гостей города ждут выступления танцевальных коллективов и кавер-групп Крыма, а также других регионов России.

7 марта пройдет чемпионат Крыма бармен-шоу.

Основные праздничные мероприятия пройдут в Ялте 8 марта. С 12.00 на набережной города пройдет ретро-выставка машин «Женщины. Цветы. Автомобили», а потом начнется флешмоб «Танцующий город 8 март».

С 14.00 владельцы собак могут поучаствовать в конкурсе на лучшую одежду для своих питомцев.

В 18:45 откроется ледовое шоу, кульминацией которого станет вырезанная изо льда цифра «8». Желающие смогут пойти на огненное шоу или же бесплатно посетить малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочек». Он будет стоять в Ялтинском порту с 7 до 9 марта с 12.00 до 18.00.

Изюминкой праздника станет «Чеховский вишневый пирог» для всех желающих. Его разрежут три тысячи кусочков.

Детям на празднике тоже будет, чем заняться. С 7 до 9 марта для них организуют Детский городок с аттракционами, каруселями и игровыми программами.

Симферополь

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым готовит свою программу в честь женского праздника. Весенний гала-концерт пройдет 6 марта в 18.30 и 7 марта в 18.00. На сцене исполнят мировые хиты и арии из популярных мюзиклов и оперетт.

8 марта в 23.00 в SOTA Digital Art Place (ресторан «Симферо») выступит британский музыкант, композитор и продюсер электронной музыки Nick Muir.

Феодосия

Праздничный концерт «Женщина и весна» пройдет 6 марта в 16.00 и 8 марта в 14.00 в Феодосийском городском доме культуры.

7 марта в 16.00 в картинной галерее имени Айвазовского откроется выставка современных феодосийских художников, посвященная Международному женскому дню.

8 марта в 15.00 можно будет посетить концерт военного духового оркестра в Феодосийском городском доме культуры.

Севастополь

Праздничный концерт в городе пройдет в культурном комплексе «Корабел» 7 марта в 14.00, а основная программа, посвященная празднику, пройдет на площади Нахимова с 15.00. Жителей и гостей города ждет «Белый концерт» при участии известного «Шоу трех роялей» Bel Suono.

12 марта в 11:00 в городском Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий для женщин. Соискательницам предложат вакансии секретаря, менеджера, горничной, агента по закупкам, заведующего отделением социальной и медицинской реабилитации и другие профессии.

Керчь

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, пройдет с 14.00 6 марта в театральном зале КДК «Корабел».

Там же пройдет выставка декоративно-прикладного творчества, показ женской одежды и праздничный концерт.

С 19.00 в малом зале начнется танцевально-развлекательная вечеринка, а в это же время в театральном зале выступит солист золотого состава 80-х «Синяя птица» Владимир Преображенский.

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