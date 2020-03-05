Бомбы на борту летевшего из Питера в Крым самолета не оказалось

Информации о бомбе на борту самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, не подтвердилась. Об этом КП-Крым сообщил источник в экстренных службах республики.

Ранее стало известно, что в аэропорту «Симферополь» приземлился самолет из Петербурга, который, по сообщению неизвестных, мог быть заминирован.

- Самолет, который совершал рейс Санкт-Петербург - Симферополь штатно приземлился в аэропорту прибытия. В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью, - сообщили КП-Крым в пресс-службе аэропорта.

Уже известно, что спецслужбы занялись розыском причастных к ложному минированию. Загрузка «Аэробус А321-211», летевшего из Питера в Симферополь, составляла 90% от посадочных мест. Это значит, что на борту находилось около 200 пассажиров.

Заметим, что за утро 5 марта неизвестные сообщили о минировании сразу трех самолетов по всей России. Бомбы якобы могли находиться на лайнерах Москва - Сыктывкар, Санкт-Петербург - Симферополь и Москва-Омск. Капитаны всех трех самолетов решили не прерывать полет и благополучно добрались до мест назначения.

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