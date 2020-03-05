2020-03-05T15:27:30+03:00
Происшествия

Жители Нового Света опасаются за своих котов: в курортном поселке начали массово травить животных

Жертвой стал даже любимец туристов - кот Васька, обитатель мыса Капчик
Юлия ДОБРОВА
Поделиться:
Васька вместе с Татьяной. Фото: Татьяны ЗоровойВаська вместе с Татьяной. Фото: Татьяны Зоровой
Изменить размер текста:

Во Всемирный день кошек - 1 марта - на улицах поселка Новый Свет местные жители нашли с десяток мертвых котов. Отравили не только поселковых, но даже местную достопримечательность - кота Ваську, который жил на мысе Капчик вдали от людей.

В «дикой» природе Васька жил несколько лет и стал местной звездой Instagram и любимцем публики.

- Нашего знаменитого котика с мыса Капчик, которого все знали и любили, 1 марта кто-то отравил. Вместе с ним до весны не дожили многие животные. Кто-то в поселке специально раскидал отраву, и накормил ей не только бродячих животных, но и тех, кто в ошейниках, - рассказала «КП-Крым» местная активистка Татьяна Зорова.

Все отравленные животные были стерилизованы зоозащитниками. Фото: Татьяны Зоровой

Все отравленные животные были стерилизованы зоозащитниками. Фото: Татьяны Зоровой

Теперь шокированные жители Нового Света боятся отпускать своих животных на улицу. По словам местных жителей, они не только кормили бездомных котов, но и стерилизовали их. На мини-операции выделяли личные средства.

- Только в феврале мы стерилизовали около 20 кошек и котов. И многие из них были отравлены. Некоторые кошки просто пропадают и даже трупов не находим. Получается, что кто-то тратит деньги и бережет животных, а кто-то покупает им отраву, - возмущается Татьяна.

Женщина отмечает, что это не первая волна отравлений животных в Новом Свете.

Аналогичную картину, когда в поселке в одночасье стали массово находить трупы братьев наших меньших, наблюдали и минувшей осенью.

- Мы обращались в полицию, но результата не было. Теперь мы намерены идти в МВД повторно, и будем добиваться того, чтобы виновных наказали, - обещает Зорова.

Зоозащитники призывают отравителей не идти на отчаянные меры, напоминая, что травля животных не только не работает, но также имеет обратный эффект.

- На месте убитых четырехлапых появляются другие - срабатывает правило замещения, - объясняет зоозащитница Мария Поддубная. - От рук отравителей гибнут стерилизованные животные, а на их место приходят нестерилизованные. Это плохо влияет на регулирования численности бездомных особей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы
В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак
Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян
Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя
Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет
В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной