2020-03-06T15:51:00+03:00
Woman

Лазерная эпиляция: Женская уверенность в себе на каждый день

Студия лазерной эпиляции в Крыму LaserPRO предлагает уникальные скидки в честь Международного женского дня
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Гладкая кожа каждый день - залог уверенности в себе и своем теле.Гладкая кожа каждый день - залог уверенности в себе и своем теле.
Изменить размер текста:

8 Марта – один из самых любимых и долгожданных праздников для всех россиян.

Исторически это был день солидарности женщин в борьбе за свои права, но уже много лет отмечается как Международный женский день – праздник всех представительниц прекрасной половины человечества.

8 Марта еще называют днем весны и красоты. И действительно, именно весной просыпается природа и обостряются чувства – хочется поскорее сбросить тяжелую зимнюю одежду, дышать на полную грудь, жить, творить и любить.

Весной хочется жить на полную, веселиться и влюбляться!

Весной хочется жить на полную, веселиться и влюбляться!

Весной женщина хочет каждый день быть неотразимой, приковывать взгляды окружающих и дарить чистую, свежую красоту всему миру! Такая уверенность в себе и своем теле невозможна, когда весенний порыв счастья сковывает маленькая, но очень назойливая проблема – волосы в нежелательных местах.

Чтобы избавиться от этой неловкости, женщины вынуждены ежедневно тратить свое время, усилия, терпеть боль и неудобства. У современной женщины, окруженной хлопотами, элементарно не хватает времени на частные и болезненные процедуры по уходу за собой. В итоге нередко приходится переносить встречи со знакомыми, поход на пляж или в сауну, да и просто спонтанные романтические свидания из-за той самой «неготовности».

Выход прост и очевиден – лазерная эпиляция, которая позволит если не навсегда, то уж точно на долгие годы подарить чувство сексуальности, уверенность в своем теле на каждый день. После этой процедуры можно не только забыть о волосах в неудобных местах, но и о раздражении от бритвы и вросших волосках.

Студия LaserPRO - это новейшее оборудование и европейский сервис.

Студия LaserPRO - это новейшее оборудование и европейский сервис.

Лазерная эпиляция сегодня – это обязательный ритуал красоты современной, прогрессивной женщины.

Современная студия LaserPRO проводит качественную лазерную эпиляцию любых зон. А благодаря новейшему оборудованию, квалифицированному персоналу с медицинским образованием процедура проходит полностью безболезненно. Кроме того, всех гостей ждет сервис европейского уровня.

Специалисты LaserPRO - это опытные профессионалы с медицинским образованием.

Специалисты LaserPRO - это опытные профессионалы с медицинским образованием.

Лазерная эпиляция в LaserPRO дарит любой женщине свободу и абсолютную готовность к самым неожиданным и счастливым моментам в жизни. Самым лучшим подарком к 8 Марта – празднику красоты – будет процедура лазерной эпиляции в студии LaserPRO.

ВНИМАНИЕ!

Современная студия LaserPRO проводит уникальную акцию, приуроченную к Международному женскому дню.

СКИДКА 50% - на пробный поход в салон лазерной эпиляции! Но и это еще не все!

По помокоду «Комсомольской правды» «ВЕСНА В ТЕБЕ» получи абонемент на посещение в самую современную студию лазерной эпиляции в Симферополе и Севастополе со СКИДКОЙ 20%!.

Будь гладкой и счастливой, ведь ты этого достойна!

КОНТАКТЫ

В СЕВАСТОПОЛЕ

Адрес: ул. А. Фадеева, 27А, студия Laserpro

Телефон для записи: +7 (978) 964-85-85

Сайт: https://laser-sevastopol.ru/

Инстаграм: @laserpro.sev

В СИМФЕРОПОЛЕ

Адрес: Симферополь, ул. Тренева 21, офис 25, студия Laserpro

Телефон для записи: +7 (978) 964-84-84

Сайт: https://laser-simferopol.ru/

Инстаграм: @Laserpro.simf

* На правах рекламы

Студия лазерной эпиляции в Крыму LaserPRO.Если вы ищете лазерную эпиляцию в Симферополе то обязательно посмотрите видеоролик о нас https://laser-simferopol.ru Ждем вас в нашей уютной студии LaserPRO в руках профессионалов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие бальзамы для волос 2020
Если шампунь нужен для очищения волос, то бальзам несет питание и поддержку. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда волосы страдают от нехватки витаминов, ношения шапок и пересушивания феном. Рассказываем, что должно быть в составе хорошего баль
Лучшие масла для роста волос
О способностях натуральных масел, преображать и восстанавливать волосы известно с древних времен. Если вы хотите отрастить крепкие и здоровые волосы, то ухаживайте за ними с помощью растительных масел. Рассказываем, как сделать для себя правильный выбор
Лучшие сыворотки для лица
В уходе за кожей лица, сыворотки называют мощным косметическим продуктом, которые по степени воздействия нет равных. При этом, они помогают подготовить кожу к последующему нанесению крема. Если вы до сих пор в поисках своей сыворотки для лица, то наверняк
Лучшие увлажняющие кремы для лица 2019
В современном мире с его агрессивной внешней средой, недосыпами и пасмурной погодой другом любой девушки является увлажняющий крем. Ведь именно он помогает сохранить достойный внешний вид и здоровую кожу лица надолго. В этой статье мы расскажем, как выбра
Лучшие кремы для сухой кожи лица
Сухая кожа на лице может быть как с рождения, так и в результате неправильных условий ухода, нарушения режима сна и питания. Наступление дождей и холодов еще больше усугубляет ситуацию. Лучшая защита от сухости и шелушения - правильно подобранный крем
Пилинг Джесснера: что нужно знать о процедуре
Такие процедуры как пилинг получают все большую популярность у женщин в последнее время. Красивая и гладкая кожа не всегда подарок природы, но зачастую данную проблему может решить эффективная работа пилинга Джесснера
Новости 24
Более 9 тысяч литров пива не пустили в Крым на праздники
В Белогорском районе Крыма пропавшую девочку нашли на виноградниках в компании мужчины
Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года
В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах
Погода в Крыму на 6 марта: юго-западный ветер и до +20
В Симферополе и Севастополе 6 марта частично отключат электричество
Каждому второму бизнесмену из Крыма отказывают в кредитах
Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы
В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак
Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян
Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя
Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет
В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной