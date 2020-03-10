2020-03-10T09:19:59+03:00
Общество

Март в Крыму: Лучшие фото

КП-Крым собрала красивые снимки праздничных гуляний
Анастасия ЖУКОВА
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На полуострове зацвел миндальНа полуострове зацвел миндальФото: Юрий ЮГАНСОН

В Крыму - весна! Длинные мартовские выходные стали поводом украсить города полуострова. КП-Крым собрала самые яркие снимки.

В Севастополе - цветение миндаля Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Севастополе - цветение миндаляФото: Юрий ЮГАНСОН

Севастопольцы и гости города с удовольствием фотографируются на фоне цветущих растений Фото: Юрий ЮГАНСОН

Севастопольцы и гости города с удовольствием фотографируются на фоне цветущих растенийФото: Юрий ЮГАНСОН

На длинные мартовские выходные в Севастополе установили красивые фотозоны Фото: Юрий ЮГАНСОН

На длинные мартовские выходные в Севастополе установили красивые фотозоныФото: Юрий ЮГАНСОН

На набережной Севастополя невозможно не остановиться, чтобы сделать парочку шикарных снимков! Фото: Юрий ЮГАНСОН

На набережной Севастополя невозможно не остановиться, чтобы сделать парочку шикарных снимков!Фото: Юрий ЮГАНСОН

Как не сфотографировать такой автомобиль?! Фото: Михаил ПАТЛИС

Как не сфотографировать такой автомобиль?!Фото: Михаил ПАТЛИС

На набережной Ялты установили праздничные инсталляции Фото: Михаил ПАТЛИС

На набережной Ялты установили праздничные инсталляцииФото: Михаил ПАТЛИС

Фотозоны - тренд современных праздников Фото: Михаил ПАТЛИС

Фотозоны - тренд современных праздниковФото: Михаил ПАТЛИС

Ялта - город-праздник Фото: Михаил ПАТЛИС

Ялта - город-праздникФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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