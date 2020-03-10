Март в Крыму: Лучшие фото
В Крыму - весна! Длинные мартовские выходные стали поводом украсить города полуострова. КП-Крым собрала самые яркие снимки.
В Севастополе - цветение миндаляФото: Юрий ЮГАНСОН
Севастопольцы и гости города с удовольствием фотографируются на фоне цветущих растенийФото: Юрий ЮГАНСОН
На длинные мартовские выходные в Севастополе установили красивые фотозоныФото: Юрий ЮГАНСОН
На набережной Севастополя невозможно не остановиться, чтобы сделать парочку шикарных снимков!Фото: Юрий ЮГАНСОН
Как не сфотографировать такой автомобиль?!Фото: Михаил ПАТЛИС
На набережной Ялты установили праздничные инсталляцииФото: Михаил ПАТЛИС
Фотозоны - тренд современных праздниковФото: Михаил ПАТЛИС
Ялта - город-праздникФото: Михаил ПАТЛИС
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