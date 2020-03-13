2020-03-12T19:08:36+03:00
Туризм

Под звуки амфоры: Для Крыма выбран сувенирный бренд, позаимствованный у греков

Сделанная из местной глины амфора обойдется туристу в тысячу рублей
Анна КИРИЕНКО
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Амфора-окарина должна вызывать ассоциации с КрымомАмфора-окарина должна вызывать ассоциации с КрымомФото: Анна КИРИЕНКО
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Сувенирным брендом Крыма выбрана астрагонная амфора-окарина. Технология ее изготовления позволяет вывести производство в тираж, а аутентичность в один ряд с дымковской игрушкой.

Художник, керамист и преподаватель дизайна Михаил Королев-Корсун рассказал КП-Крым, что форма амфоры позаимствована не только у древних греков. Такими же остроконечными амфорами для перевозки вина и масла пользовались римляне и византийцы. Как музыкальный инструмент она не использовалась, а зря - звук у глиняного сосуда получается глубоким и объемным.

Автор амфоры-окарины Михаил Королев-Корсун преподает дизайн в одном из крымских колледжей Фото: Анна КИРИЕНКО

Автор амфоры-окарины Михаил Королев-Корсун преподает дизайн в одном из крымских колледжейФото: Анна КИРИЕНКО

- Это как начальный уровень духового инструмента, хорошо развивает легкие, мелкую моторику рук, - считает автор амфоры-окарины. - Люди рады таким сувенирам - они настоящие, крымские, не с китайской фабрики.

Мелкие партии изготавливаются вручную. На изготовление одной амфоры уходит 2 часа. Сырьем служит крымская глина из села Перевальное, которую местные керамисты предпочитают собирать самостоятельно, затем очищая от примесей.

Кованый Крым отлично смотрится Фото: Анна КИРИЕНКО

Кованый Крым отлично смотритсяФото: Анна КИРИЕНКО

Чтобы добиться эффекта старины, глину вымачивают в молоке и обжигают при низкой температуре до 300 градусов. Готовое изделие стоит от 200 до 1000 рублей, в зависимости от размера. При расширении производства цена может снизиться, но не значительно.

- Насколько амфора-окарина будет востребована как сувенирный бренд зависит от маркетологов, - считает Королев-Корсун. - Мы вручную производим около 2 тысяч штук в год, продаем на фестивалях, ярмарках, на знаменитых «Вечерах на Караимской» в Евпатории.

Плетеная посуда из сосновой хвои - очень по-крымски Фото: Анна КИРИЕНКО

Плетеная посуда из сосновой хвои - очень по-крымскиФото: Анна КИРИЕНКО

На конкурс сувенирного бренда Крыма свои работы представили художники, кузнецы, кожевенных дел мастера и литейщики. Кованые изделия, тарелки и кувшины из сосновой хвои ручной работы, блокноты, украшения и скульптуры получили сертификаты Крымского центра народных художественных промыслов и ремесел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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