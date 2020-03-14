Крым: 7 красочных видов с горы Аю-Даг
Крымский полуостров щедро дарит всем желающим красивейшие виды и пейзажи. Южный берег Крыма можно с полным правом назвать раем для фотографов. Здесь, что любой кадр – это настоящий шедевр! Щелк-щелк! И вот, пожалуйста, готова восхитительная картинка: виден, как на ладони, Пушкинский грот и Шаляпинская скала.
С КП-Крым своими мартовскими впечатлениями поделился Юрий Югансон, знаменитый фотограф из Севастополя.
"Артек" и Гурзуф.Фото: Юрий ЮГАНСОН
- Со спины Медведь-горы (Аю-Даг, - от ред.) открываются прекрасные виды на пионерский лагерь (международный детский центр. - От авт.) «Артек» и поселок Гурзуф, - рассказал Юрий Югансон. – Конечно в самом начале весны еще маловато зелени, но зато воздух прозрачен и можно хорошенько рассмотреть все детали открывающейся панорамы.
В "Артеке" есть где покупаться.Фото: Юрий ЮГАНСОН
На фотографиях можно увидеть, пляжи, пирсы и новые здания лагеря у самого Черного моря.
В международном детском центре есть современный стадион.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Современная техника в умелых руках фотомастера запечатлела так же главную сцену и корпус «Артека».
В Гурзуфе много отелей и домов отдыха.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Приморский поселок городского типа Гурзуф мало в чем уступает «Артеку»: строятся новые дома, гостиницы и апартаменты.
У подножия Аю-Даг возводят новые многоэтажки. Фото: Юрий ЮГАНСОНФото: Юрий ЮГАНСОН
Крымский полуостров, как невиданной красы драгоценность привлекает к себе и отдыхающих, и тех, кто приехал на ПМЖ – постоянное место жительство.
Здания прекрасно вписались в природный пейзаж.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Но несмотря на благодатный климат, всем людям нужна крыша над головой, поэтому строители на полуострове в особом почете.
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ИСТОЧНИК KP.RU